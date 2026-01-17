5 thói quen giúp thanh lọc cơ thể, thuốc bổ không bằng

Duy trì những thói quen buổi sáng lành mạnh tăng cường chức năng cơ thể, tạo tiền đề cho ngày mới khỏe mạnh, năng động, tràn đầy sức sống.

Hãy thức dậy sớm để bắt đầu ngày mới hiệu quả hơn. Ảnh: News18.

Sức khỏe có thể không phải là điều đầu tiên bạn nghĩ đến vào buổi sáng, nhưng buổi sáng lại là thời điểm tốt nhất để bắt đầu những thói quen lành mạnh. Cách bạn bắt đầu buổi sáng sẽ quyết định cả ngày.

Dưới đây là những thói quen buổi sáng lành mạnh bạn có thể thử. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy toàn bộ cuộc sống của mình có thể được cải thiện chỉ bằng cách thay đổi thói quen buổi sáng.

Dậy sớm

Theo India Times, việc thức dậy sớm vào lúc bình minh rất tốt cho sức khỏe. Bạn hiếm khi có cơ hội tận hưởng sự yên tĩnh trong ngày, đó là một lợi thế tuyệt vời của những người dậy sớm so với người vẫn còn ngủ. Tâm trí minh mẫn nhất có thể được đắm chìm trong sự bình yên và sảng khoái.

Một số nghiên cứu cho thấy những người dậy sớm có thể thực hiện công việc chủ động, nhiều năng lượng hơn người dành thời gian làm việc vào ban đêm và dậy muộn. Những người dậy sớm cũng có khả năng dự đoán các vấn đề và cố gắng giảm thiểu chúng.

Uống nước và ăn sáng trước khi uống trà hoặc cà phê

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thói quen buổi sáng lành mạnh là bắt đầu ngày mới với việc bổ sung nước và chất dinh dưỡng. Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể cần bổ sung lượng nước và chất dinh dưỡng để khởi động quá trình trao đổi chất và cung cấp năng lượng cho cả ngày.

Hãy bắt đầu buổi sáng bằng cách uống một ly nước ấm ngay khi thức dậy. Việc bổ sung nước sớm có thể giúp giảm mệt mỏi và tình trạng suy giảm trí nhớ suốt cả ngày. Bạn có thể thêm một chút nước cốt chanh để bổ sung thêm vitamin C và hỗ trợ tiêu hóa. Hãy đợi ít nhất 30 phút trước khi ăn sáng để cơ thể có thời gian hấp thụ nước hoàn toàn.

Khi ăn sáng, hãy lựa chọn một bữa ăn cân bằng bao gồm protein, chất béo lành mạnh và ngũ cốc nguyên hạt. Sự kết hợp này cung cấp năng lượng bền vững và giúp bạn no đến bữa ăn tiếp theo. Tránh các loại ngũ cốc hoặc bánh ngọt nhiều đường vì chúng có thể khiến bạn bị mệt mỏi vào giữa buổi sáng.

Uống một cốc nước ấm ngay khi thức dậy là cách khởi đầu ngày mới hiệu quả, cải thiện tiêu hóa, thúc đẩy giải độc cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Thay vì lướt điện thoại, hãy dành vài phút tiếp xúc ánh sáng tự nhiên

Theo Money Control, nhiều người có thói quen kiểm tra điện thoại ngay sau khi thức dậy và tiếp tục lướt web, nhắn tin, đọc tin tức khi đang nằm trên giường. Đây hoàn toàn không phải là thói quen tốt cho sức khỏe. Chưa kể đến việc bạn sử dụng điện thoại liên tục cho đến tận khuya trước khi ngủ.

Vì vậy, trước khi bạn với tay vào điện thoại hay kiểm tra email, hãy ra ngoài khoảng 5-10 phút. Ánh sáng tự nhiên giúp đánh thức não bộ và thiết lập lại đồng hồ sinh học. Nó báo hiệu cho cơ thể đã đến lúc tỉnh táo và tập trung, giúp bạn xua tan cảm giác uể oải.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng cũng giúp tăng cường serotonin, chất ổn định tâm trạng tự nhiên của não bộ. Đó là thay đổi đơn giản, nhưng nó sẽ giúp cả ngày diễn ra tốt đẹp hơn.

Tập thể dục

Bỏ qua thói quen tập thể dục buổi sáng là sai lầm lớn. Thực tế, nó nên được xếp vào loại thói quen quan trọng nhất đối với sức khỏe và sắc đẹp.

Đôi khi, chúng ta thường cảm thấy cứng đờ người sau khi ngủ quá nhiều giờ. Vận động vài phút mỗi sáng có thể tăng cường đáng kể năng lượng và lưu thông máu khắp cơ thể. Ngoài ra, tâm trạng cũng được cải thiện nhờ endorphin được giải phóng, được biết đến là hormone hạnh phúc. Bạn sẽ cảm thấy có động lực và tràn đầy năng lượng.

Một bài tập giãn cơ, đi bộ hoặc yoga đơn giản 5-10 phút buổi sáng sẽ tăng lưu lượng máu đến các cơ, đồng thời giúp bạn thư giãn cả tinh thần và thể chất.

Dành chút thời gian để thiền định và chánh niệm

Theo Eating Well, chúng ta sống trong một thế giới liên tục bị kích thích, từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. Sự kích thích liên tục này có thể làm quá tải hệ thần kinh, khiến cơ thể cảm thấy căng thẳng.

Hãy bắt đầu bằng cách tạo không gian yên tĩnh trong nhà, nơi bạn có thể ở một mình mà không bị xao nhãng. Tránh để bản thân hoạt động trên mạng xã hội và tắt chuông điện thoại.

Hãy dành một chút thời gian để thực hành chánh niệm vào buổi sáng trước khi kiểm tra email hoặc mạng xã hội. Nếu việc này không khả thi vì quá bận rộn, hãy kết hợp nó trong khi nhâm nhi tách cà phê, khi đang giãn cơ nhẹ nhàng hoặc khi đánh răng. Đây là những cách để bắt đầu ngày mới yên bình.