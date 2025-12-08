5 rủi ro kinh tế - thị trường cần chú ý năm 2026

Torsten Sløk, nhà kinh tế trưởng của hãng Apollo Global Management, đã chỉ ra 5 rủi ro lớn có thể tác động mạnh đến tăng trưởng, lạm phát và thị trường toàn cầu trong năm 2026.

Khi năm 2025 dần khép lại, các định chế tài chính quốc tế đồng loạt công bố dự báo cho năm 2026, trong đó tâm điểm là triển vọng của kinh tế Mỹ và những biến động có thể xuất hiện trên thị trường tài chính toàn cầu.

Ông Torsten Sløk, nhà kinh tế trưởng của hãng Apollo Global Management, một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu của Mỹ, chủ yếu tập trung đầu tư vào các loại tài sản thay thế. Ảnh: Barron's.

Apollo Global Management, một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã đưa ra đánh giá đáng chú ý thông qua báo cáo của nhà kinh tế trưởng Torsten Sløk.

Trong bản ghi chú công bố ngày 4/12, ông Sløk cho rằng năm 2026 có thể chứng kiến nhiều biến chuyển mạnh mẽ, cả theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Ông đồng thời cảnh báo nhà đầu tư cần “chuẩn bị cho mức độ biến động lớn hơn”, khi các động lực kinh tế mới bắt đầu hình thành trong bối cảnh chính sách tiền tệ, công nghệ và địa chính trị đều bước vào giai đoạn nhạy cảm.

5 động lực tăng trưởng và nguy cơ phát sinh

Trong nhóm kịch bản lạc quan, ông Sløk đánh giá kinh tế Mỹ có khả năng “lấy lại đà tăng trưởng” trong năm 2026 khi rủi ro chiến tranh thương mại hạ nhiệt và Đạo luật vĩ đại tuyệt vời (OBBBA) của Tổng thống Donald Trump bắt đầu kích cầu hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Sløk cảnh báo rằng sự phục hồi này cũng có thể kéo theo áp lực lạm phát quay trở lại, từ đó làm suy giảm cơ hội khi Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, vốn là nền tảng của kỳ vọng thị trường năm 2025.

Không chỉ Mỹ, ông Sløk dự báo về “sự phục hồi rõ rệt trong ngành sản xuất toàn cầu” nhờ xu hướng đầu tư mạnh vào công nghiệp, cơ sở hạ tầng, quốc phòng và chuỗi cung ứng. Ông mô tả đây là “một thời kỳ phục hưng công nghiệp toàn cầu”, với việc nhiều quốc gia thúc đẩy sản xuất trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào bên ngoài.

Triển vọng các ngành sản xuất và chuỗi cung ứng phục hồi mạnh mẽ trong năm 2026 đồng thời mở ra nhiều thách thức mới, nổi bật là nguy cơ lạm phát tăng và chính sách tiền tệ bị thay đổi. Ảnh: Reuters.

Tuy vậy, bức tranh tăng trưởng không hoàn toàn thuận lợi. Trong đánh giá của Apollo, một trong những rủi ro lớn nhất đến từ khả năng chính sách tiền tệ bị chi phối bởi yếu tố chính trị.

Ông Sløk nhận định Chủ tịch Fed mới, nhiều khả năng là cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett, có thể đối mặt áp lực giảm lãi suất “xuất phát từ lý do chính trị thuần túy”. Điều này, theo ông Sløk, sẽ “thổi bùng lạm phát” và có thể buộc Fed phải thắt chặt mạnh tay hơn sau đó, gây hệ lụy lớn cho thị trường.

Rủi ro công nghệ và áp lực thị trường vốn

Một mối quan ngại khác được ông Sløk nêu rõ là khả năng “bong bóng AI” đang hình thành. Tranh luận về việc công nghệ trí tuệ nhân tạo bị định giá quá mức đã kéo dài suốt năm 2025.

Theo ông Sløk, năm 2026 có thể chứng kiến “thời điểm bong bóng vỡ”. Nếu kịch bản này xảy ra, nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường như “Magnificent 7” sẽ chịu tác động mạnh, kéo theo sự sụt giảm đầu tư vốn của các tập đoàn công nghệ lớn.

Bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) là tình trạng thị trường định giá quá cao các công ty và công nghệ trí tuệ nhân tạo so với giá trị thực, dễ dẫn đến sụt giảm mạnh khi kỳ vọng không được đáp ứng. Ảnh: Reuters.

Song song đó, ông Sløk cảnh báo nguy cơ “nguồn cung trái phiếu tăng đột biến” trong năm 2026, xuất phát từ nhu cầu vay mượn ngày càng lớn của cả chính phủ và doanh nghiệp. Các công ty công nghệ đang cần vốn lớn để theo đuổi tham vọng AI, trong khi nhiều chính phủ tiếp tục duy trì mức chi tiêu thâm hụt cao.

Ông Sløk nhận định rằng tình huống này có thể dẫn đến việc “lãi suất tăng trở lại vì nguồn cung trái phiếu vượt khả năng hấp thụ của thị trường”, gây sức ép không chỉ lên thị trường cổ phiếu và tín dụng mà cả nền kinh tế thực.

Cuối cùng, ông Sløk cho rằng những yếu tố nói trên kết hợp lại sẽ tạo nên môi trường thị trường “vừa giàu cơ hội, vừa đầy rủi ro”, đòi hỏi nhà đầu tư phải theo sát diễn biến chính sách và điều kiện tài chính toàn cầu.

“Năm 2026 có thể là một năm bản lề với sự chuyển dịch lớn trong cấu trúc tăng trưởng và thị trường”, nhà kinh tế trưởng của Apollo Global Management nhận định.