5 món ăn nên tránh vào ngày đầu năm mới

Bún, mì ngắn sợi: Mì thường được coi là món ăn may mắn để dùng trong dịp Tết. Những sợi mì dài tượng trưng cho sức khỏe tốt và trường thọ nhưng một bát mì ngắn sợi có thể gây tác dụng ngược lại với vận may của bạn. Nếu ăn những sợi mì ngắn vào dịp năm mới, người ta thường lo sợ mình sẽ phải chịu một cuộc sống ngắn ngủi. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin điều này. Ở Nhật Bản, mì soba gãy được coi là món ăn may mắn trong năm mới vì chúng tượng trưng cho việc tạm biệt năm cũ. Ảnh: Simply Recipes.