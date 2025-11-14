5 loại nước uống giúp đảo ngược tình trạng tiền tiểu đường

Bên cạnh thay đổi lối sống và chế độ ăn, một số đồ uống tự nhiên có thể hỗ trợ ổn định đường huyết và giảm nguy cơ tiến triển thành tiểu đường type 2.

Tiền tiểu đường là tín hiệu cảnh báo cơ thể về lượng đường huyết cao hơn mức bình thường. Ảnh: Freepik.

Tiền tiểu đường là giai đoạn trước khi phát triển thành bệnh tiểu đường hoàn toàn, khi lượng đường trong máu cao hơn bình thường nhưng chưa đạt ngưỡng chẩn đoán tiểu đường.

Tiền tiểu đường - Tín hiệu cảnh báo cần kiểm soát ngay

Giai đoạn này thường không gây triệu chứng rõ ràng, nhưng nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ tiến triển thành tiểu đường type 2 và các biến chứng tim mạch, thận, mắt sẽ tăng cao.

Phương pháp điều trị đầu tiên không phải là thuốc mà là thay đổi lối sống: Tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý và chế độ ăn lành mạnh. Bên cạnh đó, một số đồ uống tự nhiên có thể hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu, cải thiện nhạy cảm insulin và giảm viêm.

Một số loại nước uống tốt nhất cho người mắc tiền tiểu đường

Trà quế - hỗ trợ điều hòa đường huyết và tim mạch

Quế chứa nhiều phân tử sinh học giúp loại bỏ glucose dư thừa khỏi máu, cải thiện nhạy cảm insulin và giảm đường huyết lúc đói. Một phương pháp đơn giản là pha 1 thìa cà phê bột quế với nước nóng và uống vào buổi sáng.

Ngoài khả năng ổn định lượng đường trong máu, quế còn chứa chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và stress oxy hóa – hai yếu tố liên quan đến rối loạn chuyển hóa ở giai đoạn tiền tiểu đường. Đồng thời, quế hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol và triglyceride.

Trà xanh - hỗ trợ sử dụng insulin hiệu quả

Trà xanh giàu polyphenol, đặc biệt là EGCG, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả và giảm hấp thụ glucose tại ruột. Uống trà xanh không đường vào buổi sáng có thể giúp duy trì lượng đường huyết ổn định và hỗ trợ chức năng trao đổi chất.

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch. Ảnh: Freepik.

Các chất chống oxy hóa trong trà xanh cũng giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu và giảm cholesterol, góp phần hỗ trợ những người đang kiểm soát tiền tiểu đường.

Nước ép Amla - tăng cường hoạt động của insulin và chống viêm

Amla (quả lý gai Ấn Độ) chứa lượng vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào. Uống nước ép amla pha loãng vào buổi sáng giúp giảm stress và viêm – hai yếu tố cản trở điều hòa đường huyết.

Các nghiên cứu cho thấy amla có thể tăng cường hoạt động của insulin, ổn định glucose trong máu và hỗ trợ hệ miễn dịch. Thức uống này cũng góp phần giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến tiền tiểu đường và tiểu đường.

Nước ép mướp đắng - hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Khổ qua (mướp đắng) chứa charantin và polypeptide-p, giúp cơ thể hấp thụ glucose tốt hơn và tăng nhạy cảm insulin. Uống 1 ly nước ép mướp đắng vào buổi sáng có thể làm dịu sự biến động lượng đường trong máu.

Do vị đắng, nước ép mướp đắng thường được pha loãng hoặc kết hợp với nước ép amla để tăng hiệu quả và dễ uống. Nghiên cứu cho thấy sử dụng thường xuyên có thể giảm đường huyết, đồng thời hỗ trợ chức năng gan và thận.

Nước cỏ cà ri - giúp giảm kháng insulin và ổn định đường huyết

Hạt cỏ cà ri (methi) giàu chất xơ và các hợp chất hoạt tính sinh học, giúp tăng hiệu quả insulin. Cách đơn giản là ngâm 1 thìa cà phê hạt cỏ cà ri qua đêm và uống nước vào buổi sáng trước bữa ăn, phần hạt có thể nhai hoặc bỏ đi.

Nước cỏ cà ri giúp giảm tăng đường huyết sau bữa ăn, giảm cholesterol và hỗ trợ điều hòa đường huyết, góp phần đảo ngược tình trạng tiền tiểu đường.

Tập thể dục - yếu tố không thể thiếu

Ngoài chế độ ăn uống và đồ uống hỗ trợ, tập thể dục đều đặn là một công cụ mạnh mẽ để cải thiện nhạy cảm insulin, duy trì cân nặng hợp lý và kiểm soát lượng đường trong máu. Kết hợp tập luyện, chế độ ăn lành mạnh và các đồ uống tự nhiên có thể giúp đảo ngược tiền tiểu đường hiệu quả.