5 dấu hiệu bạn đời thích kiểm soát

Sự quan tâm quá mức đôi khi không phải biểu hiện của tình yêu mà là khởi đầu cho một mối quan hệ đầy kiểm soát và thao túng cảm xúc.

Sự quan tâm, ghen tuông quá mức đôi khi là dấu hiệu cho thấy một người đang muốn kiểm soát bạn đời. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Những người có tính cách quyến rũ, chu đáo đôi khi cũng che giấu xu hướng kiểm soát đối phương. Điều này khiến nhiều người khó nhận ra mình đang ở trong một mối quan hệ không lành mạnh, thậm chí không dễ dàng rời đi khi muốn.

Bắt đầu một mối quan hệ có thể dễ dàng, nhưng chấm dứt lại là chuyện khác. Những đặc điểm từng khiến chúng ta rung động như sự quan tâm, vẻ ngoài mong manh hay khả năng thấu hiểu đôi khi trở thành lý do khiến chúng ta bỏ qua những hành vi gây tổn thương.

Theo các nhà tâm lý học, một số người có những đặc điểm thuộc nhóm tính cách được gọi là "bộ ba đen tối" (Dark Triad), bao gồm ái kỷ, thái nhân cách và chủ nghĩa Machiavelli. Những đặc điểm này gắn với xu hướng đề cao bản thân, thiếu đồng cảm và thao túng người khác để đạt mục đích cá nhân.

5 dấu hiệu bạn đời có xu hướng kiểm soát

Người có những đặc điểm tính cách tiêu cực thường giỏi che giấu bản chất bằng cách thể hiện sự chân thành. Điều này có thể thấy qua nhân vật Villanelle, nữ sát thủ quyến rũ trong tiểu thuyết và loạt phim Killing Eve.

Sự tinh nghịch, vẻ mong manh và thái độ ấm áp khiến cô trở nên cuốn hút, dù khán giả chứng kiến nhân vật này liên tục thao túng và sát hại người khác mà không hề hối hận.

Tương tự, Tom Ripley trong The Talented Mr. Ripley (Người tài năng của ông Ripley) cũng dùng sự duyên dáng để che giấu khả năng lừa dối và bạo lực. Điểm chung của hai nhân vật là khả năng khiến người khác cảm thấy được thấu hiểu, ngay cả khi họ đang lợi dụng những cảm xúc đó cho mục đích riêng.

Đây không chỉ là tình tiết trong các tác phẩm hư cấu. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy những người có đặc điểm thái nhân cách thường rất giỏi giả vờ sợ hãi hoặc tỏ ra hối hận, khiến người khác dễ tin vào cảm xúc mà họ thể hiện.

Trong đời sống, hành vi kiểm soát đôi khi bắt đầu bằng những biểu hiện tưởng chừng đáng yêu. Chẳng hạn, đối phương luôn muốn gặp bạn, trò chuyện liên tục và chỉ muốn dành thời gian bên bạn. Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện khi bạn muốn có thêm không gian riêng nhưng người kia phản ứng bằng cách trách móc, lạnh nhạt hoặc đe dọa.

Sự quan tâm, ghen tuông quá mức đôi khi là dấu hiệu cho thấy một người đang muốn kiểm soát bạn đời. Ảnh: Khoironi Syifa/Pexels.

Theo nội dung cuốn Thao Túng Tâm Lý Trong Tình Yêu của Michelle Moore, sự thao túng có thể diễn ra thông qua những hành vi khiến đối phương nghi ngờ bản thân, cảm thấy có lỗi hoặc liên tục phải thay đổi để làm hài lòng người yêu.

Ngoài ra, có 4 dấu hiệu phổ biến khác cho thấy đối phương đang cố kiểm soát bạn:

1. Theo dõi mọi hoạt động: Thường xuyên kiểm tra điện thoại, đọc tin nhắn, theo dõi vị trí hoặc yêu cầu bạn báo cáo đang ở đâu, đi cùng ai.

2. Cô lập khỏi gia đình và bạn bè: Liên tục chê bai những người thân thiết, khiến mỗi lần bạn gặp gỡ họ trở nên căng thẳng, từ đó dần làm bạn xa cách các mối quan hệ xung quanh.

3. Ghen tuông, chiếm hữu quá mức: Nghi ngờ những tương tác bình thường, cáo buộc bạn tán tỉnh người khác hoặc xem các mối quan hệ bên ngoài như mối đe dọa.

4. Thao túng cảm xúc, thường xuyên chỉ trích: Hờn dỗi, lạnh nhạt, rút lại tình cảm hoặc liên tục chê bai khiến bạn mất tự tin và nghi ngờ chính mình.

Cách bảo vệ bản thân

Nếu từng nhiều lần nhầm lẫn giữa sự kiểm soát và tình yêu, bạn có thể tìm đến chuyên gia tâm lý để hiểu vì sao mình bị thu hút bởi những mối quan hệ như vậy và khó nhận ra các dấu hiệu cảnh báo.

Bên cạnh đó, mỗi người cần nói rõ nhu cầu và giới hạn của bản thân. Không phải ai có hành vi kiểm soát cũng không thể thay đổi. Trong một số trường hợp, cách cư xử này bắt nguồn từ sự thiếu tự tin hoặc nỗi lo bị bỏ rơi.

Nếu cảm thấy an toàn, bạn nên trao đổi thẳng thắn về những điều mình không thoải mái và mong muốn đối phương điều chỉnh. Tuy nhiên, thấu hiểu nỗi bất an của người kia không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận hành vi kiểm soát.

Thao Túng Cảm Xúc - Làm Sao Thoát Khỏi Chiếc Bẫy Vô Hình? cung cấp góc nhìn về cách nhận diện thao túng cảm xúc và bảo vệ ranh giới cá nhân.

Cuốn Thao Túng Cảm Xúc - Làm Sao Thoát Khỏi Chiếc Bẫy Vô Hình? của Chou Mu-Tzu cũng đề cập đến cách cảm xúc có thể bị lợi dụng để gây áp lực, khiến một người cảm thấy tội lỗi, sợ hãi và dần đánh mất khả năng đưa ra lựa chọn độc lập.

Nhận diện những tác động này giúp mỗi người hiểu rõ hơn tình trạng mình đang trải qua và chủ động bảo vệ bản thân.

Nếu đã nhiều lần đặt ra giới hạn nhưng mâu thuẫn vẫn tiếp diễn, hai người có thể cân nhắc trị liệu tâm lý cặp đôi. Chuyên gia sẽ giúp cả hai nhận diện những hành vi gây tổn thương và cải thiện cách giao tiếp.

Tuy nhiên, nếu đang bị đe dọa hoặc bạo hành, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ riêng để bảo vệ bản thân và lên kế hoạch rời đi an toàn, thay vì cố gắng giải quyết vấn đề thông qua trị liệu cặp đôi.

Không một mối quan hệ nào nên khiến bạn phải chịu đựng sự sỉ nhục, đe dọa hoặc sợ hãi. Nếu thường xuyên phải dè chừng từng lời nói, từ bỏ nhu cầu cá nhân hoặc lo lắng trước phản ứng của đối phương, đừng phớt lờ những cảm xúc đó.

Sau cùng, điều quan trọng không chỉ là những lời yêu thương mà một người dành cho bạn, mà còn là cảm giác an toàn khi ở bên họ. Một mối quan hệ lành mạnh cần cho phép mỗi người tự do bày tỏ quan điểm, đưa ra lựa chọn và thiết lập giới hạn mà không phải lo sợ trước sự tức giận hay thái độ lạnh nhạt của đối phương.