5 cô gái vô danh trở thành hiện tượng ở Hàn Quốc

Ra mắt trong công ty nhỏ, Rescene chật vật suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, họ đang là hiện tượng của thị trường âm nhạc Hàn Quốc khi có ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Melon.

Thị trường âm nhạc Hàn Quốc luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho những nghệ sĩ "đi lên từ con số 0". Họ là những cái tên ban đầu ít được biết đến nhưng bằng nỗ lực và sự bền bỉ đã vượt qua sự cạnh tranh khốc liệt của ngành công nghiệp âm nhạc để ghi dấu ấn. Không ít nhóm nhạc hàng đầu hiện nay, trong đó có BTS, từng khởi đầu từ những công ty quản lý nhỏ với nguồn lực hạn chế.

Giờ đây, Rescene đang viết tiếp câu chuyện ấy.

Trong bối cảnh khoảng cách giữa các công ty giải trí lớn và nhỏ ngày càng bị nới rộng, hành trình vươn lên của nhóm nhạc nữ thuộc The Muze Entertainment được xem là trường hợp đặc biệt và hiếm hoi. Theo nhiều người trong ngành, con đường để một nhóm nhạc xuất thân từ công ty nhỏ giành được sự công nhận rộng rãi đang ngày càng thu hẹp.

Xuất thân từ công ty nhỏ nhưng Rescene đang khuấy động thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Ảnh: Iplus.

Hai năm để có ca khúc vươn tới vị trí số một

Love Attack - ca khúc dance-pop được Rescene phát hành năm 2024 - từng lọt Top 100 Melon ở vị trí thứ 100 vào tháng 3/2025 rồi nhanh chóng rời bảng xếp hạng.

Tưởng chừng hành trình của bài hát đã khép lại, thế nhưng Love Attack bất ngờ trở lại ở vị trí 98 vào ngày 28/5. Chỉ hơn một tháng sau, tức 22h ngày 8/7, ca khúc chính thức leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng Top 100 của Melon.

Đằng sau cú bứt phá tưởng bất ngờ ấy là quá trình tích lũy kéo dài suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm của 5 thành viên trong nhóm nhạc Rescene.

Rescene ra mắt vào tháng 3/2024 với đội hình gồm Woni, Liv, Minami, May và Zena. Là nhóm nhạc nữ đầu tiên của một công ty nhỏ - The Muze Entertainment - Rescene không có nhiều cơ hội xuất hiện trên các chương trình âm nhạc truyền hình. Họ cũng không chiến dịch quảng bá quy mô như những nghệ sĩ thuộc các công ty lớn.

Thay vào đó, nhóm chọn hướng đi khác: Xây dựng cộng đồng người hâm mộ trên nền tảng trực tuyến.

Trong gần 2 năm hoạt động, 5 thành viên đã thực hiện hơn 1.500 buổi livestream, video và nhiều nội dung số khác nhau để duy trì tương tác với cộng đồng người hâm mộ có tên gọi Remine. Chiến lược này gợi nhớ đến cách BTS từng phát triển cộng đồng fan trong giai đoạn đầu sự nghiệp hay gần đây là nhóm nhạc nam ảo Plave với tần suất phát sóng trực tiếp dày đặc.

Đầu năm nay, trưởng nhóm Woni tiếp tục mở kênh YouTube cá nhân, chia sẻ những video đời thường với phong cách hài hước, gần gũi, giúp nhóm tiếp cận thêm nhiều khán giả mới.

Bước ngoặt lớn nhất của Rescene lại bắt đầu từ một câu nói tưởng như rất bình thường. Trong video đăng ngày 20/3 trên kênh YouTube của Woni, thành viên người Nhật Minami giới thiệu văn hóa gyaru và bất ngờ hô lớn: "Geoje yaho!". Câu cảm thán này mang ý nghĩa "Geoje tuyệt quá!", nhằm gợi nhắc đến quê hương Geoje (tỉnh Nam Gyeongsang) của Woni.

Rescene bật khóc khi giành chiến thắng đầu tiên trên một chương trình âm nhạc vào 14/7. Ảnh: iMBC.

Cách phát âm cùng biểu cảm của Minami nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng video ngắn và cộng đồng mạng. "Geoje yaho!" được biến thành meme, kéo theo hàng loạt video cắt ghép và nội dung bắt chước.

Nhờ hiệu ứng lan truyền này, lượng người xem trên kênh YouTube của Woni tăng mạnh, kéo theo sự quan tâm dành cho Rescene và âm nhạc của nhóm. Love Attack vì thế có màn trở lại ngoạn mục trên Melon sau gần 2 năm kể từ khi phát hành.

Khi ca khúc đạt vị trí số một vào 8/7, cả 5 thành viên đã thực hiện buổi livestream bất ngờ để chia sẻ niềm vui. Các cô gái bật khóc khi gửi lời cảm ơn đến cộng đồng người hâm mộ vì đã giúp một nhóm nhạc từng đứng ngoài dòng chảy chính của thị trường Kpop chạm đến cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp.

"Phép màu công ty nhỏ" ngày càng hiếm

Sau thành công trên bảng xếp hạng, Rescene tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong chương trình Reveal My Star's Life: The Manager của MBC.

Trong chương trình, các thành viên kể lại quãng thời gian chật vật trước khi được biết đến. Họ tiết lộ giám đốc điều hành cùng nhiều nhân viên công ty từng trực tiếp lái xe đưa nhóm tới các sự kiện, chuẩn bị hàng trăm bộ hồ sơ, viết thư tay và thậm chí tự làm bánh để gửi đến các đài truyền hình với hy vọng Rescene có cơ hội biểu diễn trên các chương trình âm nhạc.

Câu chuyện của Rescene được nhiều người xem là ví dụ tiêu biểu cho điều mà giới giải trí Hàn Quốc gọi là "phép màu công ty nhỏ", tức những nhóm nhạc xuất thân từ các công ty quản lý ít tên tuổi nhưng vẫn có thể bứt phá nhờ âm nhạc và sự kiên trì.

Thành công của Rescene tiếp thêm niềm tin cho những nhóm nhạc kém nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ảnh: Sports Khan.

Trước Rescene, những trường hợp như Beast, Infinite, EXID, Brave Girls hay gần đây là Fifty Fifty đều được nhắc đến như những đại diện tiêu biểu cho hiện tượng này.

Tuy nhiên, theo một giám đốc điều hành công ty giải trí giấu tên, những câu chuyện như vậy đang ngày càng hiếm ở Hàn Quốc.

"Khoảng 10-20 năm trước, việc nghệ sĩ từ các công ty nhỏ từng bước thành công diễn ra khá phổ biến. Đến mức khi đó người ta thậm chí không cần dùng khái niệm 'phép màu công ty nhỏ'. Nhưng khi một số công ty phát triển thành các tập đoàn lớn và cấu trúc ngành thay đổi, những trường hợp như vậy ngày càng ít xuất hiện", người này cho biết.

Theo vị giám đốc, chi phí để sản xuất và quảng bá một nhóm nhạc Kpop đã tăng gần gấp 5 lần so với khoảng 10 năm trước. Việc đó khiến các công ty quy mô nhỏ ngày càng khó cạnh tranh với những "ông lớn" như HYBE.

Khoảng cách giữa các công ty giải trí tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Văn hóa Chae Hwi Young và đại diện các doanh nghiệp giải trí vừa và nhỏ diễn ra ngày 8/7 tại Seoul.

Tại cuộc họp, đại diện ngành cho biết số lượng nghệ sĩ tân binh xuất hiện trên Circle Chart trong năm qua đã giảm khoảng 40% so với 2023. Đồng thời, ngân sách sản xuất giữa các công ty hiện có thể chênh lệch tới 30 lần, theo tờ Korea JoongAng Daily.

Dù thừa nhận sự phát triển nhanh chóng đã giúp Kpop mở rộng sức ảnh hưởng trên toàn cầu, các chuyên gia cũng cảnh báo sự phân hóa quá lớn có thể ảnh hưởng đến tính bền vững của toàn ngành âm nhạc Hàn Quốc.

"Nếu chỉ số ít công ty sở hữu phần lớn nguồn lực, hệ sinh thái âm nhạc sẽ khó duy trì sự đa dạng. Chỉ khi nhiều loại hình sáng tạo cùng phát triển, Kpop mới có thể tiếp tục tăng trưởng theo hướng bền vững", một ý kiến được đưa ra tại cuộc họp.