5 cầu thủ có thể rời Barcelona

Sau thất bại ở Champions League, Barcelona chuẩn bị thanh lọc lực lượng và cho thấy họ không còn chấp nhận sống bằng hào quang cũ.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, 5 cái tên có thể rời đội gồm Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Andreas Christensen và Marc Casado.

Barcelona đang băng băng về đích tại La Liga với khoảng cách an toàn trước Real Madrid. Nếu không có cú sảy chân lớn, thầy trò Hansi Flick sẽ bảo vệ thành công ngôi vương.

Nhưng ở Camp Nou, vô địch quốc nội không đủ để che lấp nỗi thất vọng tại Champions League. Việc bị Atletico Madrid loại thêm một lần nữa cho thấy Barcelona vẫn chưa thực sự trở lại hàng ngũ tinh hoa châu Âu.

Đó là lý do đội bóng xứ Catalonia chuẩn bị cải tổ mạnh trong hè 2026. Theo truyền thông Tây Ban Nha, 5 cái tên có thể rời đội gồm Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Andreas Christensen và Marc Casado. Danh sách này phản ánh tư duy mới của Barcelona: không ai bất khả xâm phạm.

Rashford là trường hợp đáng chú ý. Cầu thủ thuộc biên chế Manchester United chơi không tệ với 12 bàn và 13 kiến tạo. Tuy nhiên, Barcelona vẫn ngần ngại chi 26 triệu bảng để mua đứt. Điều đó cho thấy CLB không còn chạy theo tên tuổi. Rashford hữu ích, nhưng chưa đủ tạo khác biệt lớn để Barca mạo hiểm tài chính.

Lewandowski có thể rời Barcelona hè này.

Với Lewandowski, câu chuyện nằm ở thời gian. Tiền đạo người Ba Lan từng nâng tầm hàng công Barcelona sau khi rời Bayern Munich. Nhưng tuổi tác và vấn đề thể lực khiến anh không còn duy trì tầm ảnh hưởng như trước. Trong những trận cầu lớn tại châu Âu, Barcelona cần một trung phong bùng nổ hơn, trẻ hơn và giàu năng lượng hơn.

Trường hợp của De Jong lại mang màu sắc tài chính. Tiền vệ người Hà Lan được cho là hưởng mức lương rất cao. Trong bối cảnh Barca vẫn phải cân đối quỹ lương, việc chia tay những hợp đồng nặng gánh là bước đi hợp lý.

Christensen và Casado đại diện cho phần còn lại của cuộc thanh lọc. Một người giảm vai trò, một người chưa đủ sức cạnh tranh ở tuyến giữa với Pedri hay Gavi.

Barcelona hiểu rằng nếu muốn vô địch Champions League trở lại, họ không thể giữ nguyên đội hình cũ rồi chờ phép màu.

La Liga là nền tảng, nhưng châu Âu mới là thước đo. Và để trở lại đỉnh cao, đội bóng này buộc phải chấp nhận những quyết định lạnh lùng với chính các công thần của mình.