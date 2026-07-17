48 thí sinh ở Thanh Hóa tăng điểm sau phúc khảo thi tốt nghiệp

Sau phúc khảo thi tốt nghiệp THPT, 48 bài thi trắc nghiệm của thí sinh tại Thanh Hóa được điều chỉnh tăng 0,1-1,9 điểm, có bài thi Toán tăng từ 7,6 lên 9,5 điểm.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa có thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Năm nay, tỉnh có 339 bài thi tự luận (môn Ngữ văn) và 1.705 bài thi trắc nghiệm được đề nghị phúc khảo. Trong đó, môn Toán có 406 bài, Lịch sử 267 bài, Vật lý 371 bài, Hóa học 194 bài, Sinh học 53 bài, Địa lý 215 bài, Tiếng Anh 121 bài, Tiếng Trung 5 bài, Tiếng Đức 2 bài, Kinh tế pháp luật 59 bài, Tin học 11 bài, Công nghệ Nông nghiệp 1 bài.

Kết quả, không có bài thi tự luận nào thay đổi điểm sau phúc khảo. Trong khi đó, có 48 bài thi trắc nghiệm có thay đổi điểm sau phúc khảo.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, 48 bài thi trắc nghiệm được điều chỉnh tăng 0,1-1,9 điểm, không bài thi nào bị giảm điểm.

Trong đó, môn Toán có 27 bài thi được nâng điểm sau phúc khảo. Mức tăng nhiều nhất là 1,9 điểm, từ 7,6 lên 9,5 điểm, là bài thi Toán của thí sinh H.G.V. (cựu học sinh trường THPT Hậu Lộc 1). Tiếp đến là thí sinh V.L.T. (cựu học sinh trường THPT Cầm Bá Thước), tăng từ 6,75 lên 8,5 điểm (tăng 1,75 điểm).

12 bài thi môn Hóa cũng được điều chỉnh tăng điểm. Mức tăng cao nhất ở môn này là 1,65, là bài thi của thí sinh P.V.V.P. (cựu học sinh trường THPT Sầm Sơn), tăng từ 5,35 lên 7 điểm.

Có một thí sinh được tăng điểm 2 bài thi sau phúc khảo là em N.K.D. (cựu học sinh trường Tiểu học - THCS & THPT Đông Bắc Ga). Trong đó, môn Hóa em này được tăng 0,5 điểm, môn Toán tăng 1,3 điểm.

Trong thông báo, Sở GD&ĐT Thanh Hóa không công bố lý do thí sinh được thay đổi điểm sau phúc khảo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6. Tỉnh Thanh Hóa có 40.652 thí sinh dự thi, trong đó, hệ THPT có 34.765 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên có 5.887 thí sinh.

Theo thống kê, điểm thi trung bình của tỉnh Thanh Hóa đạt 5,889 điểm, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố. Trong các môn thi, môn Công nghệ công nghiệp có điểm trung bình cao nhất với 7,2 điểm; tiếp đến là Ngữ văn 7,003 điểm, Công nghệ nông nghiệp 7,022 điểm, Tin học 6,471 điểm.

Các môn khác có điểm trung bình như sau: Toán 5,374 điểm; Vật lý 5,719 điểm; Hóa học 6,163 điểm; Sinh học 5,906 điểm; Lịch sử 6,237 điểm; Địa lý 5,089 điểm; Giáo dục kinh tế và pháp luật 4,992 điểm; Tiếng Anh 4,824 điểm.

Về xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ năm 2026, Thanh Hóa có 40.392/40.652 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,36%.