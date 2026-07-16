Thí sinh tăng từ 0 lên 20,7 điểm sau phúc khảo

Sau phúc khảo, một thí sinh thi vào lớp 10 ở Thanh Hóa được điều chỉnh từ 0 lên 20,7 điểm, nguyên nhân là "đánh dấu nhầm thí sinh vắng thi".

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa có thông báo kết quả phúc khảo trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Thị Lợi, có 3 thí sinh được thay đổi điểm. Đáng chú ý, một thí sinh được điều chỉnh từ 0 (tổng điểm ba môn) lên 20,7 điểm sau khi phúc khảo. Đó là em N.T.M.T.

Trước phúc khảo, thí sinh này đạt 0 điểm ở cả ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Sau phúc khảo, điểm ba môn được nâng lên lần lượt là 8, 8,5 và 4,2 điểm. Lý do được thay đổi điểm là "đánh dấu nhầm thí sinh vắng thi".

Như vậy, sau phúc khảo, thí sinh này đã lội ngược dòng, trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường THPT Nguyễn Thị Lợi (điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 17,97 điểm).

Hai trường hợp tăng điểm còn lại ở hội đồng thi này là em T.N.D. (điểm môn Toán từ 7 lên 7,75) và N.L.N. (điểm môn Tiếng ANh từ 4,6 lên 5,2). Lý do được nâng điểm là "lên điểm nhầm ở lần chấm đầu".

Một trường hợp bị "lên điểm nhầm ở lần chấm đầu" khác là em N.Q.A., thi tại hội đồng thi trường THPT chuyên Lam Sơn. Cụ thể, N.Q.A. dự thi môn Lịch sử - Địa lý (dành cho thí sinh chuyên Lịch sử), được nâng từ 3,9 lên 6 điểm sau phúc khảo.

Còn tại trường THPT Đông Sơn 1, một thí sinh được nâng điểm môn Tiếng Anh sau phúc khảo, từ 7,2 lên 8,2 điểm. Lý do thay đổi điểm là "cộng điểm nhầm ở lần chấm đầu".

Các năm trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thanh Hóa cũng từng xảy ra trường hợp thí sinh tăng - giảm nhiều điểm sau phúc khảo.

Năm 2024, một học sinh được tăng từ 1 lên 9 điểm môn Toán sau phúc khảo kỳ thi lớp 10 chuyên. Lý do là nhập điểm nhầm. Ngược lại, một học sinh khác bị hạ điểm, từ 6,5 xuống còn 4 điểm ở môn Hóa chuyên, cũng với lý do tương tự.

Cũng trong năm 2024, một thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường THPT Lê Hồng Phong và đạt 39,4/50 điểm, cao nhất trong 442 thí sinh dự tuyển vào trường. Trong đó, Toán đạt 8 điểm, Ngữ văn 8,5 điểm (hai môn nhân hệ số 2), Tiếng Anh đạt 6,4 điểm.

Sau khi nhận được khiếu nại, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã rút bài thi của nam sinh ra để xem lại và phát hiện sự chênh lệch giữa kết quả do giám khảo chấm với điểm công bố. Trên phiếu chấm, nam sinh chỉ đạt 4,5 điểm Toán, 6,5 điểm Ngữ văn và 2,4 điểm Tiếng Anh. Sở GD&ĐT cho biết lỗi nằm ở tổ hồi phách, lên nhầm điểm của hội đồng chấm thi THPT Ngọc Lặc (nơi được giao chấm bài thi của trường THPT Lê Hồng Phong).

Tuy nhiên, đến tháng 8/2025, Cơ quan Cảnh sát tố bị can, bắt tạm giam Vũ Ngọc Liêm (Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Lặc) vì đã chỉ đạo giáo viên nâng 15 điểm cho thí sinh nêu trên.



Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 của tỉnh Thanh Hóa diễn ra ngày 5-6/6, với hơn 51.100 thí sinh tham dự. Đối với trường THPT không chuyên, THPT Hàm Rồng có điểm chuẩn cao nhất, với 25,6 điểm. Tiếp đến là THPT Đào Duy Từ với 24,55 điểm.