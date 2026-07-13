Lại xuất hiện tố cáo tiêu cực thi tốt nghiệp ở Quảng Trị

Một điểm thi khác tại tỉnh Quảng Trị bị phản ánh có dấu hiệu tiêu cực liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Sở GD&ĐT tỉnh này tiếp tục xác minh.

Ngày 12/7, mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh nội dung có dấu hiệu tiêu cực xảy ra tại phòng thi số 242, thuộc điểm thi tốt nghiệp THPT trường THPT Hùng Vương (tỉnh Quảng Trị).

Người đăng bài phản ánh có 2 thí sinh được “giám thị làm bài” trong quá trình dự thi. Ngoài ra, theo phản ánh, trước kỳ thi chính thức, 2 thí sinh này tham gia thi thử 3 môn và chỉ đạt tổng cộng 10 điểm. Tuy nhiên, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả tổng điểm của 2 thí sinh tăng lên 24 điểm.

Nội dung phản ánh tiêu cực thi tốt nghiệp THPT đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin từ Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị, Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết đang tiến hành xác minh, kiểm tra thông tin. Các cơ quan chức năng cũng đã nắm bắt thông tin và đang tiến hành xác minh, kiểm tra.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin ngày 10/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, gợi ý đáp án cho thí sinh trong thời gian làm bài. Thông tin sau đó nhanh chóng thu hút sự quan tâm và chia sẻ của nhiều tài khoản khác trên mạng xã hội.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị sau đó thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng liên quan để làm rõ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng có văn bản giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong tỉnh nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý; tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận phản ánh của học sinh và người dân trên địa bàn để chủ động xử lý.