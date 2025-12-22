45 phút của Lisandro Martinez

45 phút ở hàng tiền vệ trung tâm của Lisandro Martinez đủ để gợi mở hy vọng, nhưng chưa thể coi là lời giải cho Manchester United.

Lisandro Martinez mới trở lại sau chấn thương.

Khi Lisandro Martínez được kéo lên đá tiền vệ trung tâm trong trận thua Aston Villa 1-2 rạng sáng 22/12 thuộc vòng 17 Premier League, phản ứng ban đầu là tò mò. MU thử nhiều cách vá tuyến giữa, và Lisandro Martinez, với cá tính mạnh, khả năng đọc trận đấu tốt, trở thành lựa chọn bất ngờ. Số liệu do Statman Dave công bố khiến thử nghiệm này càng đáng bàn.

Trong 45 phút, Lisandro Martinez chạm bóng 38 lần, chuyền chính xác 29/32, có 5 đường đưa bóng vào 1/3 cuối sân, 3 lần thu hồi bóng và thắng 100% tranh chấp trên không. Đó là bộ chỉ số gọn gàng, không màu mè, phản ánh đúng vai trò “giữ nhịp” mà MU đang thiếu. Quan trọng hơn, anh không hoảng loạn khi nhận bóng quay lưng, một phẩm chất hiếm ở tuyến giữa đội bóng này mùa này.

Về cảm quan chiến thuật, Lisandro Martinez giúp MU bình tĩnh hơn trong triển khai. Hàng thủ có điểm tựa chuyền bóng. Nhịp luân chuyển mạch lạc hơn. Những pha thoát pressing không cần đến động tác thừa. Ở mức tối thiểu, đó là điều tích cực.

Nhưng vấn đề không nằm ở 45 phút. Vấn đề là bản chất vai trò. Lisandro Martinez không phải tiền vệ trung tâm bẩm sinh. Điểm mạnh nhất của anh vẫn là phòng ngự chủ động từ phía sau, bọc lót không gian và phát động ở trục thấp. Khi lên giữa sân, anh làm tốt phần “an toàn”, nhưng chưa mang lại “khả năng điều khiển”.

Có thể Ruben Amorim sẽ dùng Lisandro Martinez trong thời gian tới cho vị trí tiền vệ trung tâm.

Một tiền vệ trung tâm thực thụ cần bao quát chiều ngang, xoay trục liên tục, tạo nhịp cho cả đội trong những thời điểm bị ép sân. Lisandro Martinez chưa cho thấy điều đó. Anh không phải mẫu rê dắt thoát pressing cá nhân, cũng không phải người tung ra những đường chuyền phá vỡ cấu trúc. Khi cường độ tăng cao, rủi ro lộ ra.

Vì thế, thử nghiệm này phù hợp trong những kịch bản nhất định. Khi đối thủ pressing vừa phải. Khi MU cần tăng độ an toàn để kiểm soát nhịp độ. Khi đội cần thêm một người chuyền bóng kỷ luật ở trung tuyến. Trong những bối cảnh ấy, Lisandro Martinez là phương án tốt.

Ngược lại, coi đây là giải pháp lâu dài sẽ là ngộ nhận. Trước các đội pressing tầm cao, hoặc khi MU cần lật ngược thế trận, vai trò này sẽ bộc lộ giới hạn. Sự thiếu cơ động và sáng tạo ở giữa sân không thể che giấu bằng kỷ luật thuần túy.

Kết luận vì thế khá rõ ràng. Lisandro Martinez ở hàng tiền vệ trung tâm là một thử nghiệm hợp lý, mang lại sự ổn định ngắn hạn. Nhưng nó không thay thế được nhu cầu cốt lõi của Manchester United: một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa, đủ sức điều tiết, đủ bền bỉ, đủ sáng tạo.

45 phút đẹp trên bảng thống kê là tín hiệu tốt. Song bóng đá đỉnh cao không sống bằng thử nghiệm tình thế. Nếu United tiếp tục tìm lối thoát bằng cách “đổi chỗ cho nhau”, vấn đề sẽ chỉ được trì hoãn, không được giải quyết.