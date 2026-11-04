45 phút biến MU từ thảm họa thành đội bóng khác

MU tạo ra 0,24 bàn thắng kỳ vọng trong hiệp một nhưng tăng lên 2,48 sau giờ nghỉ, hoàn tất màn ngược dòng 3-2 trước Roma và giúp Michael Carrick thoát hiểm.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một tại Old Trafford rạng sáng 4/11, MU bị Roma dẫn 0-2 và nhận những tiếng la ó từ khán đài. Đội bóng của Michael Carrick gần như không thể tổ chức tấn công, trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm. Theo siêu máy tính Opta, cơ hội chiến thắng của MU lúc ấy chỉ còn 5,4%.

Nhưng 45 phút tiếp theo chứng kiến một MU hoàn toàn khác. Đội chủ nhà ghi ba bàn, tung ra 10 cú sút và không cho Roma dứt điểm lần nào. Bruno Fernandes mở đầu cuộc ngược dòng bằng quả phạt đền, trước khi Matheus Cunha lập cú đúp trong ba phút cuối trận.

Chiến thắng chấm dứt chuỗi chín trận không thắng của MU. Quan trọng hơn, màn trình diễn sau giờ nghỉ đặt ra câu hỏi: Carrick thực sự tìm được lời giải chiến thuật, hay đội bóng chỉ bùng nổ trong một trận đấu mà đối thủ tự đánh mất lợi thế?

Từ 0,24 xG đến thế trận áp đảo

Theo Opta, MU chỉ tạo ra 0,24 bàn thắng kỳ vọng (xG) từ năm cú sút trong hiệp một, không tình huống nào được thực hiện trong vòng cấm. Ngược lại, Roma có bảy pha dứt điểm, bốn lần trúng đích và đạt 1,53 xG.

Sự chênh lệch bắt nguồn từ cách hai đội vận hành. Carrick bố trí MU theo sơ đồ 4-2-3-1, với Kobbie Mainoo và Carlos Baleba ở trung tuyến, Fernandes chơi phía sau bộ ba Cunha, Bryan Mbeumo và Amad Diallo.

Vấn đề xuất hiện khi hai hậu vệ biên MU cùng dâng cao, trong khi hàng tiền vệ không bảo đảm khả năng bọc lót. Diogo Dalot thường xuyên bỏ lại khoảng trống bên cánh trái, khiến Ayden Heaven phải đối mặt những tình huống phòng ngự bất lợi.

MU bị Roma dẫn 0-2 sau 18 phút và chỉ có 5,4% cơ hội chiến thắng khi bước vào giờ nghỉ.

Phút 11, Rodrigo Mora thực hiện đường chuyền chuyển hướng tấn công, đưa Matias Soule vào vị trí trống trải để mở tỷ số. Bảy phút sau, Roma tiếp tục khai thác khu vực này. Heaven để bóng chạm tay trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Donyell Malen nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền.

Sky Sports nhận xét cách tổ chức của MU trong những phút đầu thậm chí còn tệ hơn trận thua Como 1-4. Các cầu thủ thiếu sự phối hợp khi phòng ngự, trong khi những tình huống triển khai bóng thường kết thúc bằng cú sút xa hoặc đường chuyền thiếu chính xác.

Bức tranh thay đổi sau giờ nghỉ dù Carrick không thực hiện điều chỉnh nhân sự nào ngay đầu hiệp hai. MU chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép quyết liệt hơn và liên tục đưa bóng vào vòng cấm.

Thống kê của Opta phản ánh rõ sự khác biệt. MU có 10 cú sút trong hiệp hai, bảy tình huống được thực hiện trong khu vực 16,5 m, tạo ra 2,48 xG. Roma không tung ra nổi một cú sút.

Khả năng tranh chấp cũng được cải thiện đáng kể. MU thực hiện 14 pha tắc bóng trong hiệp hai, so với chỉ sáu lần trước giờ nghỉ. Hiệu quả tạt bóng tăng từ 0/5 đường chuyền chính xác lên 3/6. Tính cả trận, đội chủ nhà có 30 lần chạm bóng trong vòng cấm Roma, trong khi đối thủ chỉ đạt tám lần.

Theo Opta, MU tạo ra 2,48 xG trong hiệp hai, gấp hơn 10 lần so với 45 phút đầu trận.

Áp lực ấy mang lại quả phạt đền ở phút 55 khi Gianluca Mancini phạm lỗi với Cunha. Fernandes sút hỏng lần đầu nhưng được thực hiện lại vì cầu thủ Roma xâm nhập vòng cấm quá sớm. Đội trưởng MU tận dụng cơ hội thứ hai để rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bàn thắng khiến cục diện thay đổi. Mbeumo đưa bóng chạm cả hai cột dọc trong cùng một pha dứt điểm, Harry Maguire liên tục gây nguy hiểm ở các tình huống cố định, còn Dalot có cú đánh đầu bị Bryan Cristante phá ngay trên vạch vôi.

Từ vị thế bị áp đảo, MU khiến Roma phải tập trung toàn bộ lực lượng bảo vệ vòng cấm. Đội khách không còn đủ thời gian và khoảng trống để tổ chức phản công như hiệp một.

Carrick thắng nhờ điều chỉnh hay Roma tự sụp đổ?

Không thể phủ nhận Carrick có những quyết định mang lại hiệu quả. Sau khi Baleba chấn thương đầu hiệp hai, ông đưa Youri Tielemans vào sân, giúp MU có thêm phương án luân chuyển bóng từ tuyến giữa.

Phút 75, Carrick tiếp tục thay Amad bằng Shea Lacey. Tiền vệ 19 tuổi nhanh chóng tạo khác biệt nhờ khả năng cầm bóng và đối đầu trực diện với hậu vệ Roma.

Matheus Cunha lập cú đúp trong ba phút, giúp MU hoàn tất màn ngược dòng trước Roma.

Tuy nhiên, chiến thắng không chỉ xuất phát từ những thay đổi của MU. Quyết định nhân sự của Gian Piero Gasperini cũng ảnh hưởng đáng kể đến thế trận.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Roma rút Rodrigo Mora, cầu thủ có đường chuyền mở ra bàn thắng đầu tiên, để đưa Niccolo Pisilli vào sân. Đội khách mất dần khả năng kết nối giữa hàng tiền vệ và những mũi tấn công.

Đến phút 75, Gasperini tiếp tục thay hai trong ba trung vệ. Daniele Ghilardi và Evan N'Dicka vào sân, trong khi Mancini cùng Mario Hermoso rời vị trí. Hệ thống phòng ngự Roma phải tổ chức lại giữa thời điểm MU đang dồn ép.

Phút 83, Leonardo Balerdi phá hụt đường chuyền của Fernandes, tạo điều kiện để Cunha gỡ hòa 2-2. Ba phút sau, Lacey chuyền bóng cho tiền đạo Brazil băng xuống, dứt điểm quyết đoán vào góc gần, hoàn tất màn ngược dòng.

Sau trận, Gasperini thừa nhận Roma không đủ khả năng đối phó khi MU tăng cường pressing. Ông cho rằng các học trò lẽ ra phải sử dụng những đường chuyền dài để đưa bóng khỏi phần sân nhà, thay vì liên tục để đối phương áp sát.

"Chúng tôi không còn giữ được vị trí, để họ chiếm ưu thế trong pressing và không thể triển khai bóng", Gasperini phân tích với Sky Italia.

Đáng chú ý, Roma đã hai lần thua ngược tại Champions League mùa này dù từng dẫn trước hai bàn. Trước thất bại ở Old Trafford, họ để Real Madrid lội ngược dòng thắng 4-3 sau khi dẫn 3-1.

Về phía MU, cựu thủ môn Kasper Schmeichel nhận xét trên BBC rằng màn trình diễn hiệp hai chỉ phần nào che lấp những vấn đề trong hiệp một. Theo anh, Carrick cần biến cường độ thi đấu vừa thể hiện thành tiêu chuẩn thường xuyên, thay vì chỉ phản ứng khi đội bóng bị dồn vào thế khó.

Nhận định ấy có cơ sở. MU vẫn để lộ những khoảng trống lớn khi hai hậu vệ biên dâng cao, trong khi khả năng phòng ngự chuyển trạng thái chưa được giải quyết. Baleba chấn thương và Cunha nhận thẻ đỏ cuối trận còn khiến Carrick đối mặt thêm khó khăn về nhân sự.

Chiến thắng đưa MU lên sáu điểm sau bốn lượt Champions League. Theo Opta, đội chủ sân Old Trafford cũng cân bằng kỷ lục của Real Madrid với bốn lần thắng ngược sau khi bị dẫn ít nhất hai bàn tại giải đấu.

Nhưng một trận ngược dòng không đồng nghĩa cuộc khủng hoảng đã kết thúc. MU cần chứng minh họ có thể duy trì sự chủ động từ đầu trận, thay vì chỉ chơi tốt khi không còn đường lùi.

Carrick có thể hài lòng với 45 phút cuối trước Roma. Vấn đề là ông phải tìm cách để MU không tiếp tục đánh mất 45 phút đầu tiên.