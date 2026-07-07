430 UAV nhắm vào Moskva trong cuộc tập kích lớn nhất hai năm

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết thủ đô của Liên bang Nga vừa hứng chịu cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất trong hai năm.

Binh sỹ Ukraine điều khiển thiết bị bay không người lái. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X.

Theo báo The Kyiv Post ngày 7/7, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết hơn 430 thiết bị bay không người lái (UAV) đã nhằm vào khu vực Moskva trong đêm 5, rạng sáng 6/7.

Cuộc tấn công được mô tả là một trong những cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất nhằm vào thủ đô của Liên bang Nga kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine.

Bắt đầu vào khoảng 2 giờ 40 sáng 6/7 theo giờ địa phương, ông Sobyanin liên tục đăng tải các cập nhật trên Telegram, cho biết hệ thống phòng không của Liên bang Nga đã đánh chặn nhiều đợt UAV đang tiến về phía thủ đô Moskva.

Đến sáng, ông cho biết từ buổi tối hôm trước đến 6 giờ sáng, đã có hơn 430 UAV bay về phía khu vực Moskva.

“Phần lớn trong số đó đã bị lực lượng phòng không vô hiệu hóa từ khoảng cách xa,” ông Sobyanin nói, đồng thời cho biết 36 UAV đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận Moskva.

Trong nhiều bản cập nhật, ông Sobyanin cũng đề cập đến việc các mảnh vỡ rơi xuống sau các vụ đánh chặn, nhưng không cung cấp thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Trong đêm, theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 452 UAV của Ukraine trên toàn bộ lãnh thổ Liên bang Nga.

Trong số đó, theo Thị trưởng Sergei Sobyanin, 430 chiếc hướng về khu vực Moskva.

Ông Sobyanicho biết phần lớn số thiết bị bay không người lái này đã “bị vô hiệu hóa từ rất lâu trước khi tới được thành phố”.

Báo The Kyiv Post dẫn thông tin do hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS đăng tải cho rằng đây là cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Moskva lớn nhất trong vòng hai năm qua.

Cuộc tấn công đã buộc nhà chức trách phải tạm thời hạn chế không phận tại Sân bay Sheremetyevo, nơi các chuyến bay chỉ được phép cất và hạ cánh sau khi có sự phối hợp với các cơ quan hàng không do các biện pháp an ninh được áp dụng tại khu vực hàng không Moskva.

Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine ngày càng vươn tới Moskva, nhiều lần làm gián đoạn hoạt động hàng không và nhắm vào các cơ sở hạ tầng chiến lược của Liên bang Nga.

Một trong số các cuộc tấn công đó đã vươn tới mục tiêu ‘không thể tiếp cận’ của Liên bang Nga.

Nhà máy lọc dầu Omsk của Liên bang Nga. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngày 6/7, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) của Ukraine tuyên bố đã tấn công Nhà máy lọc dầu Omsk - nhà máy lọc dầu lớn nhất của Liên bang Nga - trong một hoạt động tác chiến mà họ mô tả là cuộc tấn công tầm xa sâu nhất vào lãnh thổ Liên bang Nga kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào Ukraine (24/2/2022).

Theo báo The Kyiv Post ngày 6/7, nhà máy lọc dầu này nằm tại thành phố Omsk ở vùng Siberia và có công suất chế biến hơn 21 triệu tấn dầu mỗi năm.

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, SSO cho biết: “Lực lượng Tác chiến Đặc biệt đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất và từng được xem là ‘không thể tiếp cận’ của Liên bang Nga tại Omsk. Khoảng cách lên tới 3.000 km! Đây là lần đầu tiên cơ sở này bị tấn công”.

Tuyên bố của SSO nhấn mạnh “Đây là cuộc tấn công tầm xa sâu nhất vào lãnh thổ đối phương trong toàn bộ thời gian diễn ra cuộc chiến toàn diện”.

SSO cho biết thêm rằng cuộc tấn công đã đánh trúng các thiết bị trọng yếu của nhà máy, trong đó có tổ hợp chưng cất dầu thô sơ cấp ELOU-AVT-11, được mô tả là hạng mục quan trọng nhất của cơ sở này.

Tuyên bố của SSO nêu rõ: “Nếu không có công đoạn chưng cất sơ cấp, toàn bộ các dây chuyền còn lại sẽ không còn nguyên liệu để hoạt động”.

Cơ quan này cũng mô tả Nhà máy lọc dầu Omsk là một tài sản chiến lược của ngành công nghiệp nhiên liệu Liên bang Nga.

Tuyên bố của SSO cho biết: “Nhà máy lọc dầu Omsk là nhà máy lớn nhất tại Liên bang Nga. Đây là doanh nghiệp có ý nghĩa chiến lược đối với ngành công nghiệp nhiên liệu của Liên bang Nga”

Theo SSO, nhà máy này cung cấp một phần đáng kể lượng xăng và dầu diesel cho thị trường nội địa của Liên bang Nga, đồng thời là một trong những cơ sở sản xuất nhiên liệu hàng không chủ lực của nước này.

Kênh theo dõi quân sự Exilenova+ của Ukraine cho biết Nhà máy lọc dầu Omsk chiếm khoảng 10% tổng công suất lọc dầu của Liên bang Nga. Riêng tại Khu vực Liên bang Siberia, nhà máy được cho là đáp ứng hơn một nửa nhu cầu nhiên liệu dành cho phương tiện cơ giới.

SSO tuyên bố: “Lực lượng Tác chiến Đặc biệt sẽ đưa chiến tranh trở lại lãnh thổ Nga, bất kể đối phương che giấu các mục tiêu của mình ở khoảng cách xa đến đâu”.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cũng xác nhận cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu này.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: “Đây là nhà máy cuối cùng trong số 11 cơ sở sản xuất xăng lớn nhất của Nga bị các lực lượng Ukraine tấn công. Nhà máy này đóng vai trò cung cấp nhiên liệu cho quân đội Liên bang Nga tham chiến tại Ukraine”.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, một đòn đánh trực tiếp đã được ghi nhận tại nhà máy và gây ra hỏa hoạn. Mức độ thiệt hại đầy đủ hiện vẫn đang được đánh giá.

Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ: “Theo thông tin sơ bộ, cuộc tấn công đã đánh trúng tổ hợp chưng cất dầu sơ cấp ELOU-AVT-11, có công suất thiết kế 8,4 triệu tấn dầu mỗi năm”.