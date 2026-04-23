4 trường hợp không nên uống nước mía dù thời tiết nắng nóng

Nước mía là thức uống giải khát phổ biến trong ngày hè nhờ vị ngọt dễ uống và khả năng làm mát nhanh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, nước mía có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với một số nhóm đối tượng cần hạn chế.

Người mắc bệnh tiểu đường

Dù là đồ uống tự nhiên, nước mía chứa lượng đường cao, người mắc tiểu đường cần đặc biệt thận trọng. Một ly khoảng 240 ml có thể cung cấp gần 183 calo và khoảng 50 gram đường, dễ khiến đường huyết tăng nhanh. Với người bệnh, việc nạp nhiều đường trong thời gian ngắn có thể làm khó kiểm soát đường huyết và tăng nguy cơ biến chứng, vì vậy nên hạn chế sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ khi cần.

Người thừa cân, béo phì hoặc đang giảm cân

Với người đang kiểm soát cân nặng, nước mía không phải lựa chọn phù hợp do chứa nhiều đường và calo. Một ly 240 ml cung cấp gần 183 calo, nếu uống thường xuyên dễ làm tăng năng lượng nạp vào, gây khó giảm cân hoặc dẫn đến tăng cân. Thừa cân, béo phì còn liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, vì vậy nên ưu tiên nước lọc, trà thảo mộc không đường hoặc đồ uống ít calo thay cho nước mía.

Dù là đồ uống tự nhiên, nước mía chứa lượng đường cao, người mắc tiểu đường cần đặc biệt thận trọng.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm

Những người dễ bị đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc hay lạnh bụng cũng nên hạn chế uống nước mía. Do tính “mát” và chứa nhiều đường, nước mía có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đặc biệt khi uống lạnh hoặc dùng lúc bụng đói.

Ngoài ra, vấn đề vệ sinh cũng cần được lưu ý. Nước mía thường được bán tại các quầy vỉa hè, nơi điều kiện vệ sinh không phải lúc nào cũng đảm bảo. Máy ép không được làm sạch, mía chưa rửa kỹ hoặc đá viên không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh. Vì vậy, ngay cả người có sức khỏe tốt cũng nên chọn địa điểm bán sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm khi sử dụng.

Người dễ bị sâu răng hoặc có vấn đề răng miệng

Hàm lượng đường cao cùng đặc tính dễ bám dính khiến nước mía trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn trong khoang miệng phát triển. Sau khi uống, đường còn lại trên bề mặt răng có thể lên men, tạo axit và làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm nướu cũng như các bệnh lý răng miệng khác.

Những người có men răng yếu, răng nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề về răng miệng cần đặc biệt thận trọng. Nếu uống nước mía, nên tránh nhâm nhi kéo dài và không sử dụng quá thường xuyên trong ngày. Đồng thời, nên súc miệng bằng nước sạch sau khi uống, duy trì thói quen đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày, dùng chỉ nha khoa và khám răng định kỳ. Sử dụng nước mía với tần suất hợp lý sẽ giúp vừa giải khát hiệu quả, vừa hạn chế tác động không mong muốn đến sức khỏe răng miệng.