4 lý do nên sử dụng củ sả trong nhiều món ăn hàng ngày

Sả không chỉ là một loại gia vị tạo mùi thơm đặc trưng mà còn là 'dược liệu vàng' trong căn bếp. Dưới đây là 4 lý do thuyết phục để bạn thêm củ sả vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Nhiều nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng củ sả có những lợi ích y học đầy hứa hẹn, đặc biệt trong việc hỗ trợ điều trị sốt, giảm viêm nhiễm và cải thiện các vấn đề về tiêu hóa. Mặc dù cần thêm nhiều bằng chứng khoa học để được khuyến nghị rộng rãi như một phương pháp điều trị y tế chính thức nhưng việc đưa sả vào chế độ ăn uống hàng ngày là một cách tự nhiên và hiệu quả để nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật.

Dù sả chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin C, canxi và sắt, nhưng trong nấu ăn, chúng ta thường chỉ sử dụng một lượng nhỏ để tạo hương vị nên sả khó có thể đóng vai trò là nguồn cung cấp dinh dưỡng chính. Tuy nhiên, giá trị thực sự của sả nằm ở khả năng tạo hương thơm đặc trưng cho các loại trà thảo mộc, súp và các món hầm... đồng thời đóng vai trò là nguyên liệu quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh và xua đuổi côn trùng.

Nâng tầm hương vị và đa dạng trong chế biến

Sả mang đến mùi thơm tinh tế kết hợp giữa vị chanh tươi mát và thảo mộc cay nồng. Đây là nguyên liệu số một để khử mùi tanh cho hải sản, thịt bò, thịt dê. Khác với các loại rau thơm dễ nát, sả chịu nhiệt rất tốt nên giữ được hương vị đậm đà trong các món hầm, kho hoặc lẩu. Bạn có thể linh hoạt sử dụng: đập dập lấy hương, băm nhỏ để tẩm ướp, hoặc dùng phần lõi trắng để món ăn có mùi thơm sâu nhất.

Hỗ trợ tiêu hóa và kháng khuẩn mạnh mẽ

Sả chứa hợp chất citral giúp kích thích tiêu hóa, giảm nhanh tình trạng đầy hơi, chuột rút và nôn mửa. Đặc biệt, sả có khả năng ức chế vi khuẩn E.coli (gây ngộ độc thực phẩm) và vi khuẩn gây bệnh răng miệng. Sử dụng sả thường xuyên còn giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi nguy cơ viêm loét và ngăn ngừa nhiễm trùng nấm hiệu quả.

Cu sa anh 1

Sả không chỉ là một loại gia vị tạo mùi thơm đặc trưng mà còn là 'dược liệu vàng' trong căn bếp

Bảo vệ tim mạch và thanh lọc cơ thể

Nghiên cứu cho thấy sả giúp hạ huyết áp và giảm mức cholesterol xấu (LDL), từ đó bảo vệ hệ tim mạch bền vững. Với tính lợi tiểu tự nhiên, sả hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố, acid uric và chất béo dư thừa. Ngoài ra, các khoáng chất như kali, magie và sắt trong sả còn giúp điều hòa huyết áp và tăng cường sức đề kháng cho cả gia đình.

Kháng viêm, giảm đau và hỗ trợ phòng bệnh

Sả giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn các tác nhân gây viêm mạn tính. Hương thơm từ tinh dầu sả giúp giảm căng thẳng, lo âu và có tác dụng làm dịu các cơn đau, hạ sốt. Một số thành phần tự nhiên trong sả còn được nghiên cứu về khả năng tăng cường miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn ngừa gàu khi sử dụng đúng cách.

Những lưu ý khi dùng sả

Sả là gia vị tuyệt vời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng việc lạm dụng có thể gây nóng trong hoặc kích ứng dạ dày. Bạn chỉ nên sử dụng với liều lượng vừa phải trong nấu ăn hàng ngày để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả tốt nhất.

Cu sa anh 2

Chỉ nên sử dụng với liều lượng vừa phải trong nấu ăn hàng ngày để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả tốt nhất.

Tác dụng phụ: Không nên tiêu thụ quá mức vì có thể gây chóng mặt, khô miệng hoặc đi tiểu nhiều. Việc lạm dụng sả trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến chức năng gan, thận.

Đối tượng cần thận trọng: Phụ nữ mang thai nên tránh dùng sả vì một số hợp chất có thể gây hại cho thai nhi.

An toàn tinh dầu: Tuyệt đối không uống hoặc bôi trực tiếp tinh dầu sả nguyên chất lên da. Hãy luôn pha loãng với dầu nền (như dầu ô liu, dầu dừa) để tránh kích ứng nghiêm trọng.

BS Nguyễn Hà / Sức Khỏe Đời Sống

