4 doanh nghiệp tư nhân nộp hơn 10.000 tỷ đồng vào ngân sách

Vingroup, Thaco, TC Group và Hòa Phát dẫn đầu nhóm doanh nghiệp tư nhân về số tiền nộp ngân sách trong năm 2024, riêng Vingroup nộp 56.200 tỷ đồng, tăng 82% so với năm trước đó.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được thi công thần tốc trong gần 10 tháng của Vingroup. Ảnh: VIC.

Ngày 18/8, CafeF chính thức công bố danh sách PRIVATE 100 năm 2025, vinh danh các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Để đứng trong trong top 10, các doanh nghiệp phải có số nộp ngân sách từ 4.800 tỷ đồng trở lên.

Thống kê có 4 doanh nghiệp nộp trên 10.000 tỷ đồng gồm Vingroup, Thaco, TC Group và Hòa Phát. Đáng chú ý, 3 đơn vị đứng đầu đều hoạt động trong ngành ôtô Việt Nam khi Vingroup có VinFast; Thaco sản xuất, phân phối xe Mazda, KIA, BMW... còn TC Group kinh doanh các thương hiệu Hyundai và Skoda.

Tập đoàn công nghệ FPT ở vị trí thứ 5. Bốn vị trí tiếp theo đều là các ngân hàng gồm Techcombank, HDBank, VPBank và ACB; vị trí thứ 10 là Masan Group.

Tổng cộng 10 doanh nghiệp dẫn đầu danh sách PRIVATE 100 nộp ngân sách gần 148.000 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 36% so với tổng nộp gần 109.000 tỷ đồng của năm trước.

Mức tăng trưởng ấn tượng có sự đóng góp đáng kể của Vingroup với mức nộp tăng 82% từ 30.900 tỷ lên 56.200 tỷ đồng . Hòa Phát, HDBank cũng là những đơn vị có mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 48% và 101% so với năm trước.

100 doanh nghiệp có tên trong danh sách PRIVATE 100 nộp ngân sách năm 2024 tổng cộng 244.400 tỷ đồng , tăng hơn 70.000 tỷ của năm trước. Nửa trên của danh sách (48 doanh nghiệp) là những đơn vị có mức nộp trên 1.000 tỷ đồng , tăng đáng kể so với 30 doanh nghiệp của danh sách năm trước.

Top 50 doanh nghiệp tư nhân nộp Ngân sách Nhà nước lớn nhất năm 2024. Ảnh: CafeF.

Bất động sản - xây dựng là lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào tổng mức nộp, với số nộp khoảng 65.000 tỷ đồng . Ngân hàng tư nhân có tổng cộng 16 đại diện, với tổng nộp đạt gần 46.300 tỷ đồng .

Ngành thép, dù chỉ với 3 đại diện gồm Hòa Phát, Hoa Sen và Nam Kim nhưng có mức đóng góp lên đến 16.200 tỷ đồng . Lĩnh vực hàng tiêu dùng - bán lẻ cũng đóng góp hơn 25.500 tỷ đồng , trong đó tập đoàn tiêu dùng - bán lẻ Masan đóng góp hơn 4.800 tỷ đồng .

Các doanh nghiệp ngành sữa đóng góp 6.600 tỷ, chủ yếu đến từ Vinamilk với gần 4.600 tỷ và Sữa Quốc tế LOF với gần 800 tỷ đồng . Cả hai doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực bán lẻ trang sức là PNJ và DOJI cũng đóng góp ngân sách hàng đầu ngành bán lẻ, riêng PNJ ghi nhận 4 năm liên tiếp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng .

Lĩnh vực chứng khoán ghi nhận số lượng đông đảo với 10 doanh nghiệp trong danh sách PRIVATE 100, trong đó 3 doanh nghiệp dẫn đầu có số nộp trên 1.000 tỷ gồm VPS, TCBS và SSI.

Lĩnh vực công nghệ dù số lượng công ty tư nhân lớn khá khiêm tốn nhưng đã có 3 đại diện là FPT, VNG Group và CMC Group. VNG Group ghi nhận ba năm liên tiếp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng .

PRIVATE 100 cùng với VNTAX 200 nằm trong hệ thống vinh danh CafeF Lists, tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn nhất cho Việt Nam, ghi nhận vai trò quan trọng của các doanh nghiệp này trong công cuộc phát triển kinh tế và tinh thần phụng sự xã hội.

Trong đó, VNTAX 200 là danh sách quy tụ những doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên. Còn PRIVATE 100 là danh sách dành riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên.