39 người bị bắt trong cuộc xô xát ở Old Trafford

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc một nhóm lớn cổ động viên Rangers mua được vé vào khu vực dành cho CĐV chủ nhà. Rangers chỉ có khoảng 3.000 CĐV theo đội tới Manchester. Tuy nhiên, lượng fan đội khách xuất hiện rải rác khắp các khán đài nhiều hơn con số này.

Nhiều đoạn clip ghi lại cảnh xô xát xảy ra khi CĐV MU đối đầu với nhóm người được cho là fan Rangers trong khu vực dành cho đội chủ nhà. Các CĐV chen lấn, đấm đá nhau và một số đã bị đẩy ngã khỏi chỗ ngồi. Lực lượng an ninh phải can thiệp để ngăn chặn bạo lực leo thang.

Nhiều người còn tuyên bố họ "nhìn thấy chai lọ thủy tinh bị ném qua lại" giữa các nhóm CĐV. Theo The Sun, nhiều CĐV còn chứng kiến cảnh trẻ nhỏ khóc vì sợ hãi. Daily Mail cho hay vấn đề tương tự từng xảy ra khi MU tiếp Galatasaray mùa trước.

Cảnh sát Greater Manchester sau đó xác nhận có 39 người bị bắt giữ ngay tại trận đấu. Tờ Manchester Evening News cũng xác nhận về sự cố liên quan đến lượng lớn fan Rangers xuất hiện ở khu vực CĐV đội chủ nhà.

Hơn 100 CĐV Rangers ăn mừng bàn gỡ hòa tại khu vực CĐV đội nhà ở phút 88, làm bùng nổ thêm căng thẳng.

Không chỉ trên sân, sự việc vốn căng thẳng trước trận đấu khi một lượng lớn CĐV Rangers không có vé cũng kéo đến Manchester, dẫn đến các vụ ẩu đả trên đường phố. Cảnh sát vất cả can thiệp để kiểm soát tình hình trước giờ bóng lăn.

Nhiều fan MU bức xúc trên mạng xã hội về vấn đề này. Một người viết: "Manchester United, các người thật đáng xấu hổ khi bán vé cho đám CĐV Rangers đó. Nhìn cảnh trẻ con khóc mà đau lòng. Các người đang đánh mất thế hệ tương lai vì đám CĐV trung thành như chúng tôi không còn mãi".

Người khác thêm vào: "Làm thế nào mà họ có thể gom được nhiều vé như thế trong khu vực của chúng ta? Thật đáng hổ thẹn".

MU xác nhận sẽ điều tra vụ người hâm mộ Rangers tràn vào khu vực dành cho CĐV đội chủ nhà tại Old Trafford và khẳng định sẽ có biện pháp mạnh tay.

