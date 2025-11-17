Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

32 đội góp mặt ở World Cup 2026

  • Thứ hai, 17/11/2025 05:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 17/11, người hâm mộ xác định 32 trên tổng số 48 đội tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới diễn ra vào hè năm sau.

World Cup 2026 anh 1

Châu Âu (5 đội): Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy: Cristiano Ronaldo có lần thứ 6 liên tiếp dự World Cup nếu không có biến cố nào quá lớn. Trong khi đó, Erling Haaland tỏa sáng để giúp Na Uy dự kỳ World Cup đầu tiên sau 27 năm chờ đợi.
World Cup 2026 anh 2

Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia và Paraguay: Cũng như Ronaldo, Messi nhiều khả năng sẽ chơi kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. CĐV mơ mộng về màn đối đầu trực tiếp giữa hai siêu sao này ở giải đấu tại Bắc, Trung Mỹ.
World Cup 2026 anh 3

Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar, Jordan và Uzbekistan: Châu Á đứng trước cơ hội có 9 đội dự World Cup, nếu Iraq hoặc UAE vượt qua vòng play-off liên lục địa, dù cơ hội khá thấp.
World Cup 2026 anh 4

Châu Phi (9 đội): Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Morocco, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Nam Phi: CĐV có thể chứng kiến đến 10 đội tuyển đến từ lục địa đen dự World Cup 2026, nếu CH Congo, đội vừa đánh bại Nigeria ở play-off, vượt qua vòng đấu liên lục địa.
World Cup 2026 anh 5

Châu Đại dương (1 đội): New Zealand dễ dàng qua vòng loại với liên tiếp những chiến thắng đậm để dự World Cup sau 14 năm chờ đợi.
World Cup 2026 anh 6

Đồng chủ nhà (3 đội): Mỹ, Canada và Mexico: Việc được thi đấu trên sân nhà có thể là cơ hội để tuyển Mỹ tái lập thành tích vào tứ kết World Cup cách đây hơn 2 thập kỷ.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Phản ứng của Ronaldo khi đồng đội thắng 9-1

Tiền đạo 40 tuổi phấn khích sau khi Bồ Đào Nha có vé dự World Cup 2026.

3 giờ trước

Haaland boc tran gioi han cua Italy hinh anh

Haaland bóc trần giới hạn của Italy

1 giờ trước 07:24 17/11/2025

0

Thua 1-4 ngay tại San Siro, tuyển Italy hiểu họ không đánh mất một trận đấu. Họ đánh mất ảo tưởng về chính mình.

Doi thu cua Italy o vong play-off hinh anh

Đối thủ của Italy ở vòng play-off

1 giờ trước 07:06 17/11/2025

0

Lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 20/11 và Italy sẽ sớm biết chính xác đối thủ trong trận bán kết.

Bo Dao Nha manh hon khi vang Ronaldo? hinh anh

Bồ Đào Nha mạnh hơn khi vắng Ronaldo?

1 giờ trước 07:05 17/11/2025

0

Tranh cãi nổ ra về vai trò của tiền đạo Cristiano Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha sau khi đội tuyển này giành vé dự World Cup 2026.

Duy Anh

World Cup 2026 World Cup Na Uy Haaland

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý