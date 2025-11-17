32 đội góp mặt ở World Cup 2026

|
Châu Âu (5 đội): Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy: Cristiano Ronaldo có lần thứ 6 liên tiếp dự World Cup nếu không có biến cố nào quá lớn. Trong khi đó, Erling Haaland tỏa sáng để giúp Na Uy dự kỳ World Cup đầu tiên sau 27 năm chờ đợi.
|
Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia và Paraguay: Cũng như Ronaldo, Messi nhiều khả năng sẽ chơi kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. CĐV mơ mộng về màn đối đầu trực tiếp giữa hai siêu sao này ở giải đấu tại Bắc, Trung Mỹ.
|
Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar, Jordan và Uzbekistan: Châu Á đứng trước cơ hội có 9 đội dự World Cup, nếu Iraq hoặc UAE vượt qua vòng play-off liên lục địa, dù cơ hội khá thấp.
|
Châu Phi (9 đội): Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Morocco, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Nam Phi: CĐV có thể chứng kiến đến 10 đội tuyển đến từ lục địa đen dự World Cup 2026, nếu CH Congo, đội vừa đánh bại Nigeria ở play-off, vượt qua vòng đấu liên lục địa.
|
Châu Đại dương (1 đội): New Zealand dễ dàng qua vòng loại với liên tiếp những chiến thắng đậm để dự World Cup sau 14 năm chờ đợi.
|
Đồng chủ nhà (3 đội): Mỹ, Canada và Mexico: Việc được thi đấu trên sân nhà có thể là cơ hội để tuyển Mỹ tái lập thành tích vào tứ kết World Cup cách đây hơn 2 thập kỷ.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...