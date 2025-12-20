30 ngày luyện kỹ năng ghi chép sáng tạo

“Ghi chép sáng tạo - Dạt dào niềm vui” hướng dẫn người đọc luyện tập kỹ năng ghi chép sáng tạo theo lộ trình 30 ngày với vật liệu đơn giản, dễ áp dụng.

Ghi chép sáng tạo là sự kết hợp giữa các hoạt động vẽ, ghi chép và làm thủ công.

Phát hành dịp cuối năm, Ghi chép sáng tạo - Dạt dào niềm vui của tác giả Đoàn Quách Tùng Hương biên soạn, giới thiệu phương pháp ghi chép cá nhân kết hợp chữ viết, hình vẽ và thủ công. Đây là hình thức được gọi là “sketch-note-craft”, một biến thể của sketchnote truyền thống.

Sách được thiết kế như một hành trình thực hành kéo dài 30 ngày. Trong đó, mỗi ngày người đọc học một kỹ năng cơ bản và được gợi ý thực hành ngay trên trang giấy. Nội dung đi từ viết chữ kiểu, vẽ biểu tượng đơn giản đến phối màu, cắt dán và sáng tạo trang trí.

"Ghi chép sáng tạo là sự kết hợp giữa các hoạt động vẽ (sketch), ghi chép (note) và làm thủ công (craft). Thay vì những dòng chữ khô khan, bạn có thể biến trang ghi chép của mình thành một tác phẩm nghệ thuật nhỏ với đủ loại cắt dán và hình dán, cùng cách sắp xếp tinh tế và bắt mắt hơn. Điều quan trọng là, bạn không cần phải là một họa sĩ tài hoa như Picasso hay có nét chữ như rồng bay phượng múa", tác giả viết.

Tác phẩm của tác giả Đoàn Quách Tùng Hương được xem như một món quà thú vị dịp Giáng sinh.

Bên cạnh phần hướng dẫn kỹ thuật, sách còn chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân trong quá trình đọc sách, học tập và làm việc như đánh dấu trích đoạn, phản hồi nội dung và lưu giữ cảm xúc qua hình ảnh. Người đọc được khuyến khích sử dụng vật liệu đơn giản để giảm áp lực khi bắt đầu.

"Khi mới 'tập tễnh' bước vào hành trình chinh phục kỹ năng ghi chép sáng tạo, việc sử dụng những dụng cụ và nguyên vật liệu có sẵn sẽ giúp bạn tránh lãng phí và đặc biệt là tránh tâm lý 'nhát tay'", sách khuyến nghị.

Với hình thức trình bày thân thiện, nội dung gần gũi, cuốn sách hướng tới độc giả trẻ yêu thích ghi chép thủ công hoặc những ai đang tìm kiếm công cụ sáng tạo cá nhân trong đời sống thường ngày.