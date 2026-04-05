3 người dùng AI dựng clip bịa đặt hình ảnh quân đội

Công an xã Đạ Tẻh, Lâm Đồng vừa xử phạt 3 người tổng cộng 22,5 triệu đồng vì sử dụng AI dựng clip bịa đặt, xuyên tạc hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam rồi đăng lên YouTube để câu view, gây bức xúc dư luận.

Ngày 5/4, Công an xã Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính 3 người có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội nhằm mục đích câu view, trục lợi.

Ba cá nhân ký biên bản thừa nhận hành vi xuyên tạc và không tái phạm.

Ba người bị xử phạt gồm: L.H.A (26 tuổi), K.T (23 tuổi) và N.X.H (26 tuổi, cùng trú xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng). Tổng số tiền xử phạt là 22,5 triệu đồng (tương đương 7,5 triệu đồng/người).

Theo Công an xã Đạ Tẻh, nhóm này đã sử dụng các công cụ công nghệ như AI, ChatGPT và CapCut để dựng nhiều video có nội dung hoàn toàn bịa đặt, cắt ghép và xuyên tạc hình ảnh lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, các clip được đăng tải lên kênh YouTube có tên 'Điều Muốn Nói'. Để thu hút lượt xem, các video được gắn tiêu đề giật gân như: 'Lính mới bị đánh hội đồng', 'Cha lái tàu chiến cứu con'...

Qua tìm hiểu, Công an xã Đạ Tẻh xác định toàn bộ nội dung trong các video là sản phẩm hư cấu, sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín lực lượng vũ trang. Làm việc với cơ quan chức năng, cả 3 thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ để dựng chuyện, tạo nội dung phản cảm nhằm tăng tương tác.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, không chia sẻ các thông tin giật gân, chưa được kiểm chứng, đồng thời cảnh giác trước các video có dấu hiệu dàn dựng, cắt ghép tinh vi để trục lợi. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán tin giả, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.