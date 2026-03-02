Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

3 máy bay Mỹ bị bắn hạ

  • Thứ hai, 2/3/2026 19:02 (GMT+7)
  • 19:02 2/3/2026

Mỹ và Kuwait đã chính thức thừa nhận sự cố và sẽ tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân dẫn tới sự việc khó tin.

Phi công Mỹ nhảy dù khẩn cấp vì phòng không đồng minh bắn nhầm Phi công Mỹ xuất hiện trong video được CNN đăng tải gặp nạn ngay gần căn cứ không quân Ali Al Salem, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú tại Kuwait.

Video được CNN xác nhận là đúng sự thật cho thấy một phi công tiêm kích Mỹ đã phải nhảy dù khẩn cấp sau khi máy bay bị lực lượng phòng không Kuwait bắn hạ nhầm.

Phi công xuất hiện trong video được CNN đăng tải gặp nạn ngay gần căn cứ không quân Ali Al Salem, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú tại Kuwait.

CNN mô tả thêm từ những video khác được người dân địa phương ghi lại: Phi công tự đứng dậy ngay sau cú nhảy dù, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của người dân, phía xa là cột khói đen dày đặc bốc lên từ chiếc tiêm kích gặp nạn vì lý do... không ai ngờ.

Thực tế, có tới 3 tiêm kích Mỹ bị bắn hạ “do sự cố hỏa lực nhầm lẫn”. Phi công xuất hiện trong video là một trong 6 phi công Mỹ thuộc 3 tổ bay buộc phải nhảy dù khẩn cấp hàng loạt trong ngày 2/3.

Tất cả đều thoát hiểm an toàn, nhanh chóng được lực lượng cứu hộ Kuwait tìm thấy, đưa đến bệnh viện. Hiện cả 6 phi công đều đã trong tình trạng ổn định.

Mỹ và Kuwait đã chính thức thừa nhận sự cố và sẽ tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân dẫn tới sự việc “quân ta đánh quân mình”.

Tiêm kích rơi gần căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait Video được CNN xác thực cho thấy một máy bay hai động cơ rơi trong phạm vi 10 km tính từ căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ tại Kuwait. Chiếc máy bay có đặc điểm tương đồng với tiêm kích F-15 của Mỹ, song thông tin máy bay thuộc không quân nước nào chưa được làm rõ. Giới chức Mỹ chưa phản hồi về vụ việc.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

An Hòa

Iran Mỹ Trung Đông Nhảy dù Kuwait Tiêm kích Phi công Bắn hạ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Kich ban nguy hiem neu chinh quyen Iran sup do hinh anh

Kịch bản nguy hiểm nếu chính quyền Iran sụp đổ

18:38 2/3/2026 18:38 2/3/2026

0

Cuộc tấn công Iran có thể đẩy Mỹ vào một cuộc chiến kéo dài và nguy hiểm hơn Iraq. Với mạng lưới đồng minh mạnh và năng lực quân sự lớn, hậu quả có thể vượt ngoài kiểm soát.

Trung Quoc bat dau dua cong dan roi Iran hinh anh

Trung Quốc bắt đầu đưa công dân rời Iran

18:21 2/3/2026 18:21 2/3/2026

0

Sau khi thông báo có công dân bị thương, Trung Quốc đã đưa ra 4 tuyến đường bộ để công dân nước này rời Iran trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa dùng “vũ lực chưa từng có” nếu Iran đáp trả.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý