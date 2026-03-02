3 máy bay Mỹ bị bắn hạ

Mỹ và Kuwait đã chính thức thừa nhận sự cố và sẽ tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân dẫn tới sự việc khó tin.

Phi công Mỹ nhảy dù khẩn cấp vì phòng không đồng minh bắn nhầm Phi công Mỹ xuất hiện trong video được CNN đăng tải gặp nạn ngay gần căn cứ không quân Ali Al Salem, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú tại Kuwait.

Video được CNN xác nhận là đúng sự thật cho thấy một phi công tiêm kích Mỹ đã phải nhảy dù khẩn cấp sau khi máy bay bị lực lượng phòng không Kuwait bắn hạ nhầm.

Phi công xuất hiện trong video được CNN đăng tải gặp nạn ngay gần căn cứ không quân Ali Al Salem, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú tại Kuwait.

CNN mô tả thêm từ những video khác được người dân địa phương ghi lại: Phi công tự đứng dậy ngay sau cú nhảy dù, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của người dân, phía xa là cột khói đen dày đặc bốc lên từ chiếc tiêm kích gặp nạn vì lý do... không ai ngờ.

Thực tế, có tới 3 tiêm kích Mỹ bị bắn hạ “do sự cố hỏa lực nhầm lẫn”. Phi công xuất hiện trong video là một trong 6 phi công Mỹ thuộc 3 tổ bay buộc phải nhảy dù khẩn cấp hàng loạt trong ngày 2/3.

Tất cả đều thoát hiểm an toàn, nhanh chóng được lực lượng cứu hộ Kuwait tìm thấy, đưa đến bệnh viện. Hiện cả 6 phi công đều đã trong tình trạng ổn định.

Tiêm kích rơi gần căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait Video được CNN xác thực cho thấy một máy bay hai động cơ rơi trong phạm vi 10 km tính từ căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ tại Kuwait. Chiếc máy bay có đặc điểm tương đồng với tiêm kích F-15 của Mỹ, song thông tin máy bay thuộc không quân nước nào chưa được làm rõ. Giới chức Mỹ chưa phản hồi về vụ việc.