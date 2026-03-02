Trung Quốc bắt đầu đưa công dân rời Iran

Sau khi thông báo có công dân bị thương, Trung Quốc đã đưa ra 4 tuyến đường bộ để công dân nước này rời Iran trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa dùng “vũ lực chưa từng có” nếu Iran đáp trả.

Người dân Iran cầm ảnh của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ở Tehran ngày 1/3. Ảnh: VCG.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 1/3 cho biết, đã có công dân nước này bị thương trong các cuộc tấn công và một số du khách tạm thời bị mắc kẹt tại địa phương. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán nước này tại Iran cũng khuyến cáo công dân theo dõi sát tình hình, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cá nhân và sớm di chuyển đến nơi an toàn.

Theo Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran, hiện có một số tuyến đường sơ tán trên bộ có thể sử dụng. Công dân nước này có thể nhập cảnh Azerbaijan mà không cần thị thực qua cửa khẩu Astara, hoạt động hàng ngày từ 9h sáng đến 4h chiều.

Việc nhập cảnh miễn thị thực cũng được áp dụng qua cửa khẩu Sarakhs của Turkmenistan và cửa khẩu Nordooz vào Armenia.

Các tuyến đường bộ sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mở tại 3 cửa khẩu Razi, Bazargan và Sero - nơi người mang hộ chiếu Trung Quốc cũng được miễn thị thực.

Những người muốn nhập cảnh Iraq có thể đi qua cửa khẩu Shalamcheh, với điều kiện phải xin thị thực điện tử trước qua trang web chỉ định với thời gian xử lý thường khoảng nửa ngày.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel cũng đã ra thông báo về việc đăng ký di dời và sơ tán đối với công dân nước này.

Trong khi đó, đợt đầu tiên gồm 18 công dân Trung Quốc đã từ Iran qua cửa khẩu Astara và di chuyển bằng xe buýt đến Baku, thủ đô của Azerbaijan vào đêm Chủ nhật. Tầm 4 giờ sau đó, khoảng 50 công dân Trung Quốc khác ở Iran cũng được sơ tán bằng đường bộ đến Baku.

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và nối lại đàm phán để ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ông gọi các cuộc tấn công do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran trong khi đàm phán Mỹ - Iran đang diễn ra và việc ngang nhiên sát hại một nhà lãnh đạo của quốc gia có chủ quyền - Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và kích động thay đổi chính chuyền là “không thể chấp nhận được.