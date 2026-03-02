Tổng thống Trump: Chiến dịch tại Iran là cơ hội cuối cùng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Mỹ và Israel đã "tiêu diệt" 49 lãnh đạo cấp cao Iran ngay đòn mở màn chiến dịch “Cơn thịnh nộ dữ dội”, nhờ nắm chính xác thời điểm và địa điểm họp kín.

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 2/3, lần đầu tiên sau cuộc không kích Iran.





'Chiến dịch tại Iran là cơ hội cuối cùng'

Phát biểu tại một sự kiện tổ chức ở Nhà Trắng sáng 2/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập tới chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành tại Iran.

Ông khẳng định Iran đã có các tên lửa có khả năng tấn công châu Âu và các căn cứ của Mỹ, thậm chí, tên lửa của Iran “sắp có khả năng vươn tới cả nước Mỹ tươi đẹp”.

Ông khẳng định việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều không thể chấp nhận đối với Mỹ.

“Đây là cơ hội tốt cuối cùng của chúng ta để có thể ra tay”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định các mục tiêu của Mỹ rất rõ ràng.

“Thứ nhất, chúng ta đang phá hủy năng lực tên lửa của Iran, cũng như năng lực sản xuất tên lửa. Thứ hai, chúng ta tiêu diệt hải quân của họ. Chúng ta đã đánh hạ 10 tàu quân sự của Iran. Thứ ba, chúng ta bảo đảm rằng nhà tài trợ khủng bố số một thế giới không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Cuối cùng, chúng ta bảo đảm rằng chính quyền Iran không thể tiếp tục vũ trang, tài trợ và chỉ đạo các đội quân khủng bố bên ngoài biên giới của họ”, ông Trump liệt kê các mục tiêu.

Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Ông Trump cũng bày tỏ sự thương tiếc dành cho 4 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ đồng thời khẳng định lực lượng Mỹ sẽ “tiếp tục sứ mệnh này với quyết tâm dữ dội, không lay chuyển, nhằm nghiền nát mối đe dọa mà chế độ khủng bố này có thể gây ra đối với người dân Mỹ”.

Ông Trump nhận định những kết quả mà chiến dịch quân sự đạt được tính đến lúc này đã “đi trước đáng kể so với các dự báo”, nhưng chiến dịch vẫn có thể kéo dài hơn nếu cần thiết.

“Dù thời gian là bao lâu cũng được. Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Ngay từ đầu, chúng ta dự tính 4-5 tuần, nhưng chúng ta có kéo dài hơn nhiều nếu cần, và chúng ta sẽ làm điều đó”, ông Trump nói.

Khi được cho là đã gợi ý rằng ông có thể sẽ sớm chán cuộc chiến ở Iran, ông Trump phản bác và cho rằng mình đã trải qua những điều còn tồi tệ hơn.

“Nếu tôi dễ chán, tôi đã không đứng ở đây lúc này. Tôi đảm bảo với các bạn rằng để vượt qua những gì tôi đã phải trải qua…”, ông nói.

Theo New York Times, sau khi nói về tình hình Iran, chỉ sau vài phút, ông đã chuyển sang nói về những tấm rèm mà ông lựa chọn cho Nhà Trắng và phòng khánh tiết mới.

“Tôi đã chọn những tấm rèm đó từ nhiệm kỳ đầu tiên”, ông nói. “Tôi luôn thích màu vàng”. Cả căn phòng bật lên vài tiếng cười nhẹ.

Trong khi nhiều người Mỹ lo lắng trước thông tin 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng có thể đã chờ đợi một bài phát biểu trang trọng từ Nhà Trắng, họ lại chứng kiến một tổng thống hành xử như trong một ngày bình thường: nói về phòng khánh tiết của mình, chỉ trích đảng Dân chủ và công kích truyền thông, phóng viên của New York Times bình luận.

TT Trump: 49 lãnh đạo Iran bị hạ sát trong đòn phủ đầu của Mỹ và Israel

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với của Fox News ngày 2/3, ông Trump gọi đây là một kết quả “đáng kinh ngạc”, nhấn mạnh Washington đã nắm trong tay thông tin tình báo chi tiết về cuộc họp của giới lãnh đạo cấp cao Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo ông Trump, vào buổi sáng diễn ra cuộc tập kích, Đại giáo chủ Ali Khamenei đang dùng bữa sáng cùng nhóm thân cận, tin rằng họ an toàn vì cuộc gặp diễn ra giữa ban ngày.

“Có 49 lãnh đạo đã bị loại bỏ. Chúng tôi từng nghĩ phải mất 4 tuần mới có thể xóa sổ được bộ máy lãnh đạo Iran. Và nếu họ lẩn trốn, mọi thứ còn kéo dài hơn 4 tuần rất nhiều. Họ chắc chắn sẽ phải ẩn náu”, ông Trump nói với Fox News.

“Chúng tôi thực sự bất ngờ khi biết chuyện đang diễn ra. Nhưng chúng tôi biết chính xác điều gì xảy ra và ở đâu”, ông nói thêm.

'Sóng lớn vẫn chưa diễn ra'

Ông Trump nói với CNN trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào sáng 2/3 rằng quân đội Mỹ đang “đánh cho Iran tơi tả”, nhưng “sóng lớn” vẫn chưa thực sự diễn ra.

“Chúng tôi đang đánh cho họ tơi tả. Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra rất ổn, rất mạnh mẽ. Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới và chúng ta đang sử dụng lực lượng ấy”, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu Mỹ có làm gì thêm ngoài tấn công quân sự để giúp người dân Iran giành lại quyền kiểm soát đất nước từ chính quyền hiện tại hay không, ông Trump trả lời: “Có”.

“Chúng tôi sẽ làm điều đó. Nhưng ngay lúc này, chúng tôi muốn họ hãy ở trong nhà. Bên ngoài không an toàn. Và tình hình sắp tới sẽ còn kém an toàn hơn nữa. Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu đánh thật mạnh. Làn sóng lớn nhất vẫn chưa xảy ra. Đòn mạnh sẽ sớm tới”, Tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump không loại trừ khả năng đưa lính Mỹ tới Iran

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng đưa binh sĩ Mỹ tới Iran “nếu cần thiết”, đồng thời cho biết ông không bị tác động bởi các cuộc thăm dò cho thấy sự phản đối của không ít người Mỹ đối với các cuộc không kích đang diễn ra tại Iran.

“Tôi không có nỗi lo lắng nào liên quan đến việc đưa bộ binh đến thực địa. Nhiều Tổng thống sẽ nói: Sẽ không có bộ binh trên mặt đất. Tôi thì không nói như vậy. Tôi nói: Có lẽ không cần đến họ, nhưng cũng có thể, nếu cần thiết”, ông Trump nói với New York Post trong ngày 2/3.

Trong khi một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào cuối tuần qua cho thấy 43% người Mỹ phản đối các cuộc không kích nhằm vào Iran, ông Trump cho biết ông không lo ngại về thông tin này bởi ông “phải làm điều đúng đắn”.

“Tôi không đánh giá thấp thăm dò. Dù thế nào, thăm dò cũng vẫn ổn. Nhưng thực sự đây không phải vấn đề thăm dò. Bạn không thể để Iran, để một quốc gia, bị điều hành bởi những người điên rồ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói.

Ông Trump cho biết ông tin rằng người dân rất “ấn tượng” với các hành động quân sự của Mỹ tại Iran. Ông khẳng định: “Tôi nghĩ đó là cuộc thăm dò thầm lặng. Nếu bạn thực hiện một cuộc thăm dò, thì đây giống như đa số lựa chọn trả lời thăm dò theo cách im lặng”.

Máy bay Iran bị bắn hạ

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết đã bắn hạ 2 tiêm kích Su-24 của Tehran xâm phạm không phận Qatar.

Tiêm kích Su-24. Ảnh: Jerusalem Post

Mỹ để ngỏ khả năng tấn công trên bộ vào Iran

Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 2/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng triển khai lực lượng bộ binh trên lãnh thổ Iran, nhưng nhấn mạnh Washington sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến “bất tận” giống như tại Iraq.

Cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 2/3. Ảnh: NYT

Khi được hỏi liệu Mỹ hiện có binh sĩ tại Iran hay không, ông trả lời: “Không. Nhưng chúng tôi sẽ không đi vào việc nói trước chúng tôi sẽ làm gì hay không làm gì”.

Ông nói thêm: “Trong một thời gian dài, nhiều người cho rằng bộ này, các tổng thống hoặc những người khác nên nói với kẻ thù của Mỹ rằng: đây chính xác là những gì chúng tôi sẽ làm, chúng tôi sẽ tiến xa đến đâu, chúng tôi sẽ kéo dài trong bao lâu…”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Không kích Iran không phải để thay đổi chế độ

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran không nhằm mục tiêu “thay đổi chế độ”.

“Đây không phải là một cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ, nhưng chế độ đó chắc chắn đã thay đổi và thế giới sẽ tốt đẹp hơn vì điều đó”, ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng lập luận rằng Washington không phải là bên khơi mào xung đột, đồng thời cho rằng Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trong nhiều thập kỷ qua như “một cuộc chiến đơn phương chống lại nước Mỹ”.

“Chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến này, nhưng dưới thời Tổng thống Donald Trump, chúng tôi sẽ kết thúc nó”, ông Hegseth nói thêm.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông Hegseth cũng khẳng định chiến dịch quân sự nhằm vào Iran không thể so sánh với cuộc chiến Iraq, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không sa lầy như tại Iraq cách đây hai thập kỷ.

“Đây không phải Iraq. Đây cũng không phải một cuộc chiến kéo dài vô tận. Tôi đã chứng kiến cả hai cuộc chiến. Thế hệ chúng tôi hiểu rõ vấn đề, và Tổng thống cũng vậy. Ông ấy từng gọi 20 năm xung đột để tái thiết một quốc gia là ngu ngốc, và ông ấy đã đúng”, ông Hegseth phát biểu tại Lầu Năm Góc.

“Những gì đang diễn ra tại Iran là điều ngược lại. Chiến dịch này là một nhiệm vụ rõ ràng, mang tính hủy diệt và quyết đoán: Xóa bỏ mối đe dọa tên lửa, xóa bỏ hải quân, không để có vũ khí hạt nhân”, ông Hegseth nhấn mạnh.

'Người dân Iran hãy tận dụng cơ hội'

Dù khẳng định chiến dịch của Mỹ không nhằm thay đổi chế độ tại Iran, nhưng trong phát biểu, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth lại kêu gọi người dân Iran “tận dụng” cơ hội để thay đổi chế độ.

“Chúng tôi hy vọng người dân Iran sẽ tận dụng cơ hội phi thường này. Tổng thống Trump đã nói rõ, đây là thời điểm của các bạn. Chúng tôi đã thấy rất nhiều người dân Iran tìm kiếm sự thay đổi. Đây là thời khắc để họ nắm lấy cơ hội”, ông Hegseth nhấn mạnh.

Trước đó, trong phát biểu đầu tiên sau khi Mỹ và Israel chính thức khởi động chiến dịch tấn công Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người dân Iran “giành lấy quyền kiểm soát vận mệnh của mình”.

“Nước Mỹ đang ủng hộ các bạn bằng sức mạnh áp đảo và một lực lượng có năng lực hủy diệt”, ông Trump nói ngày 28/2.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, đã đồng tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc vào sáng 2/3 (giờ địa phương).

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine. Ảnh: Reuters

Khi ông Hegseth và ông Caine trả lời báo chí, đây không chỉ là lần đầu các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump phát biểu công khai về chiến dịch tấn công Iran, mà còn là lần đầu tiên trong nhiều tháng, quan chức Lầu Năm Góc tổ chức họp báo.

Lần gần nhất ông Hegseth và ông Caine cùng dự họp báo tại Lầu Năm Góc là từ tháng 6/2025, khi hai quan chức này công bố chi tiết về các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran.

Trung Quốc ủng hộ Iran

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, ông Vương nhấn mạnh Bắc Kinh “trân trọng tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Iran, ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và phẩm giá quốc gia, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Ông cũng kêu gọi Mỹ và Israel “lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, tránh làm leo thang căng thẳng và ngăn xung đột lan ra toàn bộ khu vực Trung Đông”.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: SCMP

Trong một cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi, ông Vương cáo buộc Mỹ và Israel “vi phạm mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc” khi “cố tình kích động chiến tranh chống lại Iran”.

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò xây dựng, bao gồm bảo vệ công lý, thúc đẩy hòa bình và tìm cách chấm dứt chiến sự thông qua nền tảng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Văn phòng Thủ tướng Israel bị không kích

Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng trụ sở chỉ huy không quân nước này trong loạt tấn công mới nhất.

Tòa nhà Văn phòng Thủ tướng Israel. Ảnh: Flash90.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã sử dụng tên lửa đạn đạo Kheibar trong chiến dịch.

Phía Israel xác nhận xảy ra các vụ tập kích, song khẳng định chưa ghi nhận thương vong.

3 máy bay Mỹ bị bắn hạ

3 tiêm kích Mỹ đã bị bắn hạ “do một sự cố hỏa lực nhầm lẫn”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận.

Theo thông cáo của CENTCOM, hệ thống phòng không Kuwait đã vô tình bắn hạ các tiêm kích F-15 Strike Eagle của Mỹ trong ngày 2/3 theo giờ địa phương.

Phi công Mỹ nhảy dù khẩn cấp vì phòng không đồng minh bắn nhầm Phi công Mỹ xuất hiện trong video được CNN đăng tải gặp nạn ngay gần căn cứ không quân Ali Al Salem, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú tại Kuwait.

“Trong lúc giao tranh đang diễn ra - bao gồm các cuộc tấn công từ máy bay, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran - các tiêm kích của Không quân Mỹ đã bị phòng không Kuwait vô tình bắn nhầm”, thông cáo nêu rõ.

“Cả 6 thành viên của 3 tổ bay đã nhảy dù thoát hiểm an toàn, tất cả đều được tìm thấy và hiện đã trong tình trạng ổn định. Kuwait đã thừa nhận sự cố này, chúng tôi cảm ơn những nỗ lực của lực lượng phòng vệ Kuwait cũng như sự hỗ trợ của họ trong chiến dịch vẫn đang tiếp diễn”, thông cáo cho biết thêm.

Theo CENTCOM, nguyên nhân cụ thể của sự nhầm lẫn này vẫn đang được điều tra. Các tiêm kích bị Kuwait bắn hạ nhầm đều đang tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ và Isreal chống lại Iran.

Trước khi CENTCOM lên tiếng, Bộ Quốc phòng Kuwait đã sớm xác nhận việc “một số” tiêm kích Mỹ bị rơi tại Kuwait nhưng không đưa ra thông tin về nguyên nhân ban đầu.

Tổng thống Iran bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Iran đã bổ nhiệm tướng trong lực lượng Vệ binh Cách mạng, ông Majid Ebnelreza, làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian dự họp báo tại Tehran, Iran, ngày 16/9/2024. Ảnh: Reuters.

“Theo lệnh của Tổng thống Masoud Pezeshkian, tướng Vệ binh Cách mạng Majid Ebnelreza được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng”, ông Mehdi Tabatabaei, cấp phó phụ trách hoạt động truyền thông của Tổng thống Iran, đăng tải trên mạng xã hội X.

Dưới đây là số thương vong được xác nhận tại 12 quốc gia trực tiếp chịu tác động từ các cuộc tấn công đang xảy ra tại Trung Đông. Số liệu được Al Jazeera tổng hợp tính đến sáng 2/3 (giờ GMT).

Iran nói cơ sở hạt nhân bị tấn công, IAEA bảo không

Đại sứ Iran tại cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc, ông Reza Najafi, cho biết cơ sở hạt nhân quy mô lớn của nước này tại Natanz đã bị tấn công trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

“Ngày 1/3, Mỹ và Israel một lần nữa tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình của Iran”, ông Najafi nói với các phóng viên bên lề cuộc họp của hội đồng cấp cao, gồm 35 đại diện của các quốc gia thành viên thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi, trước khi bắt đầu cuộc họp thường kỳ của hội đồng cấp cao IAEA tại Vienna, Áo ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, theo Al Jazeera, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran đã đánh trúng bất kỳ cơ sở hạt nhân nào của quốc gia này.

Phát biểu trước hội đồng gồm 35 quốc gia thành viên, Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi, nói: “Chúng tôi không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị hư hại hoặc bị tấn công. Các nỗ lực liên hệ với cơ quan quản lý hạt nhân của Iran vẫn đang tiếp tục, nhưng cho đến nay chưa nhận được phản hồi”.

