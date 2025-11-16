3 lợi ích của gừng đối với sức khoẻ

Gừng với vị cay và tính ấm, là vị thuốc rất hữu ích khi trời trở lạnh. Các bài thuốc như trà gừng mật ong hay ngâm chân bằng gừng giúp giữ ấm, ngủ ngon.

Tuy nhiên, có 4 nhóm người cần lưu ý khi sử dụng gừng để chăm sóc sức khỏe.

3 lợi ích của gừng đối với sức khỏe

Theo bác sĩ Vũ Mai Hoa, khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8), gừng không chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp mà còn là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Theo y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, với công dụng chính là làm ấm tỳ vị, xua tan khí lạnh và chống nôn mửa, buồn nôn.

Chính nhờ đặc tính làm ấm và xua tan hàn khí này, gừng trở nên đặc biệt hữu dụng khi thời tiết chuyển lạnh. Đây là thời điểm cơ thể dễ bị hàn khí (hơi lạnh) xâm nhập, gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe.

Tác dụng của gừng là gì? Gừng là giải pháp rất phù hợp cho các trường hợp như:

Lạnh bụng, đầy hơi: Khi ăn phải đồ sống lạnh hoặc do trời lạnh khiến tỳ vị bị hàn, gừng sẽ giúp làm ấm tỳ vị, thúc đẩy tiêu hóa, giảm cảm giác chướng bụng, đầy hơi.

Ho do lạnh: Các cơn ho do cảm mạo phong hàn, với triệu chứng ngứa cổ, ho có đờm trong loãng, gừng sẽ giúp tán hàn, làm ấm đường hô hấp và giảm ho hiệu quả.

Cơ thể suy yếu, tay chân lạnh: Khi thời tiết lạnh làm cơ thể suy yếu, tuần hoàn máu kém, gừng giúp kích thích lưu thông khí huyết, đưa hơi ấm đến các chi, giảm cảm giác ớn lạnh.

Cách dùng gừng tốt cho sức khỏe

Để phát huy tác dụng giữ ấm và tăng cường sức khỏe của gừng trong mùa lạnh, bạn có thể áp dụng ba phương pháp đơn giản và phổ biến sau đây:

Pha trà gừng mật ong giữ ấm, tăng đề kháng

Đây là thức uống được yêu thích nhất khi trời trở lạnh. Vị cay ấm của gừng kết hợp với vị ngọt dịu và đặc tính kháng khuẩn của mật ong tạo nên một bài thuốc tuyệt vời giúp giữ ấm cơ thể từ bên trong, đồng thời tăng cường sức đề kháng để chống lại các virus gây cảm lạnh thông thường.

Bạn có thể dùng gừng để ngâm chân, pha trà hoặc kết hợp với quế, chanh để chăm sóc sức khỏe.

Cách làm: Gừng tươi cạo vỏ, thái lát mỏng hoặc đập dập. Cho vào ly, hãm với nước sôi trong khoảng 5-10 phút. Đợi nước nguội bớt (còn khoảng 40-50°C) rồi mới thêm mật ong vào khuấy đều và thưởng thức. Tránh cho mật ong vào khi nước còn quá nóng để không làm mất đi dưỡng chất của mật ong.

Ngâm chân nước gừng giúp ngủ ngon

Bàn chân là nơi tập trung nhiều huyệt đạo. Khi trời lạnh, chân dễ bị nhiễm lạnh, ảnh hưởng đến tuần hoàn chung và gây khó ngủ.

Ngâm chân bằng nước gừng ấm vào buổi tối trước khi đi ngủ là một liệu pháp tuyệt vời. Hơi nóng và tinh dầu từ gừng sẽ kích thích các mao mạch ở lòng bàn chân, thúc đẩy tuần hoàn máu toàn thân, xua tan hàn khí, giúp cơ thể thư giãn và đi vào giấc ngủ sâu hơn.

Gừng kết hợp chanh hoặc quế cải thiện tiêu hóa

Khi mùa lạnh đến, chúng ta có xu hướng ăn nhiều món giàu năng lượng hơn, dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Gừng kết hợp với chanh hoặc quế là một giải pháp hỗ trợ tiêu hóa rất tốt.

Gừng và chanh: Giúp làm ấm dạ dày, kích thích tiết dịch vị, giảm cảm giác buồn nôn và hỗ trợ giảm triệu chứng cảm lạnh thông thường (khi dùng lúc chớm bệnh).

Gừng và quế: Cả hai đều có tính ấm mạnh, sự kết hợp này nhân đôi khả năng làm ấm cơ thể, rất tốt cho những người có tỳ vị hư hàn, hay bị lạnh bụng, tiêu chảy do lạnh.

Ai không nên dùng gừng?

Mặc dù gừng rất tốt, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng. Do gừng có tính nóng và khả năng kích thích tuần hoàn máu mạnh, việc sử dụng gừng cần được cân nhắc kỹ lưỡng ở một số đối tượng. Các chuyên gia khuyến cáo 4 nhóm sau đây cần hạn chế hoặc thận trọng khi dùng:

Người đang sốt cao không nên dùng gừng

Gừng có tính ấm, nóng, có tác dụng làm tăng thân nhiệt. Nếu một người đang sốt cao (thân nhiệt vốn đã tăng), việc dùng gừng có thể khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn nữa, gây nguy hiểm.

Người có nguy cơ xuất huyết

Những người đang bị chảy máu (như chảy máu cam, chảy máu chân răng, ho ra máu) hoặc có nguy cơ xuất huyết (như bệnh nhân trĩ nặng, xuất huyết dạ dày) không nên dùng. Gừng kích thích tuần hoàn máu mạnh, có thể làm vỡ các mạch máu yếu hoặc khiến tình trạng chảy máu trở nên nghiêm trọng hơn.

Người bị viêm loét dạ dày nặng

Gừng có vị cay, chứa các chất kích thích niêm mạc. Đối với người bị viêm loét dạ dày ở giai đoạn nặng, việc dùng gừng có thể gây kích ứng, làm tăng cơn đau và khiến vết loét trở nên trầm trọng hơn.

Người tăng huyết áp không kiểm soát

Với những bệnh nhân có huyết áp cao nhưng chưa kiểm soát được ở mức an toàn, việc dùng gừng, đặc biệt là gừng với liều lượng lớn, có thể gây nguy hiểm. Tính nóng và khả năng kích thích tuần hoàn mạnh của gừng có thể làm huyết áp tăng vọt đột ngột.