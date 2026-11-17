Với hơn 1 triệu lượt đặt lịch xem trước khi lên sóng, “Gấp ánh trăng” là vai nữ chính được chờ đợi tiếp theo của Lư Dục Hiểu, sau “Nhập Thanh Vân” và “Yết hí”.

Gấp ánh trăng lên sóng trên FPT Play, đánh dấu lần thứ 3 Lư Dục Hiểu đảm nhận vai chính trong hơn một năm qua. Từ một vai phụ trong Vân chi vũ, danh tiếng của mỹ nhân họ Lư ngày càng lớn, gặt hái thành công qua vai chính trong phim cổ trang, tiên hiệp lẫn tình cảm hiện đại.

Gấp ánh trăng

Gấp ánh trăng có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Trúc Dĩ. Đây là phần khép lại bộ ba Nam Vu sau Vụng trộm không thể giấu và Khó dỗ dành, nhiều năm nằm trong nhóm phim được chờ đợi. Trong phim này, Lư Dục Hiểu vào vai Vân Ly, cô gái bị suy giảm thính lực ở tai trái và mắc chứng sợ giao tiếp.

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu trong Gấp ánh trăng. Ảnh: FPT Play.

Để chứng minh với cha về khả năng tự lập, Vân Ly thi đỗ cao học ở Nam Vu. Trong một lần đến trung tâm trải nghiệm kính thực tế ảo VR, cô tình cờ gặp lại Phó Thức Tắc (Lâm Nhất thủ vai), cậu bạn thiên tài cô thầm thương từ thời trung học. Vượt qua nỗi sợ giao tiếp, Vân Ly quyết định chủ động bày tỏ tình cảm, từng bước đến gần Phó Thức Tắc.

Bên cạnh sức nóng sẵn có từ nguyên tác, diễn xuất của Lư Dục Hiểu trong phim cũng nhận nhiều sự chú ý. Sự chuyển biến của Vân Ly từ nhút nhát thành can đảm chủ động theo đuổi tình yêu được Lư Dục Hiểu thể hiện tinh tế. Nhiều khán giả gọi cô là “nữ chính phim tình cảm hiện đại trời chọn”. Nhân vật Vân Ly còn vượt mốc 100 triệu điểm nhiệt trên nền tảng phát sóng tại Trung Quốc.

Vân Ly chủ động theo đuổi Phó Thức Tắc dù mắc chứng sợ giao tiếp. Ảnh: FPT Play.

Yết hí

Trước Gấp ánh trăng, Lư Dục Hiểu cũng gặt hái thành công với Yết hí. Phim lên sóng vào tháng 1/2026, đạt điểm nhiệt iQIYI lên đến 8.677, dẫn đầu rating tuần đầu trên đài Đông Phương Vệ Thị và giữ vị trí số 1 hot search Weibo nhiều ngày liên tiếp.

Bộ phim đưa nữ diễn viên trở lại dòng phim hiện đại với concept lạ là trò chơi nhập vai trinh thám. Hồ Tu (Lư Dục Hiểu thủ vai) mất phương hướng sau khi chia tay bạn trai giữa tiệc đính hôn. Được bạn rủ đến một câu lạc bộ trò chơi nhập vai, cô bước lên chuyến tàu nửa đêm đưa người chơi về thời Dân Quốc tuyết phủ và gặp Tần Tiêu Nhất, một nhân vật “NPC” được yêu thích. Cô mua vé hết lần này đến lần khác chỉ để gặp lại anh.

Hồ Tu gặp Tần Tiêu Nhất trong trò chơi nhập vai thời Dân Quốc. Ảnh: FPT Play.

Người đứng sau vai diễn ấy là Tiêu Trĩ Vũ (Trần Tinh Húc), đạo diễn trẻ tốt nghiệp ngành biểu diễn, mang câu chuyện riêng còn bí ẩn hơn nhân vật anh đóng. Khi 2 người gặp lại ngoài đời, mạch phim chuyển qua lại giữa kịch bản và hiện thực. Song song chuyện tình, Hồ Tu cũng tìm lại ước mơ kiến trúc của mình.

Vai “tay mơ” trò chơi nhập vai của Lư Dục Hiểu được thể hiện sinh động, giúp cô chinh phục thêm khán giả mới. Không ít người xem đùa rằng mình “yêu nữ chính trước cả nam chính”. Nữ diễn viên từng chia sẻ Hồ Tu là nhân vật gần với con người thật của cô nhất trong số vai đã đóng.

Nhập Thanh Vân

Nhập Thanh Vân là phim tiên hiệp đầu tiên Lư Dục Hiểu đảm nhận vai chính sau thành công của Vân chi vũ. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Bạch Lộ Thành Song, tác phẩm mở đầu loạt Phù quang tiên cảnh.

Trong phim, cô thủ vai Minh Hiến, chiến thần núi Nghiêu Quang, nhiều năm cải nam trang và giữ ngôi vô địch Thanh Vân đại hội suốt 7 năm liền. Bị hạ độc, cô thất bại trước Kỷ Bá Tể (Hầu Minh Hạo), “ngựa ô” xuất thân tù nhân của Cực Tinh Uyên. Để tìm thuốc giải, cô đổi tên thành Minh Ý và cải trang để tiếp cận đối thủ. Về phần mình, Kỷ Bá Tể cũng muốn biết thân phận thật của cô gái bên cạnh.

Minh Ý và Kỷ Bá Tể vừa là đối thủ vừa là người thương. Ảnh: FPT Play.

Thay vì nữ chính ngây thơ hay chuyện tình ngược luyến nhiều kiếp quen thuộc của dòng tiên hiệp, phim xây dựng 2 nhân vật chính ngang tài, liên tục thăm dò, đối đầu nhau. Khả năng thể hiện cả 2 trạng thái đối lập của Minh Hiến/Minh Ý giúp Lư Dục Hiểu rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, chuyển dần sang giai đoạn trưởng thành trong diễn xuất. Chưa đầy 2 tuần sau khi lên sóng, phim vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku.

Gấp ánh trăng, Nhập Thanh Vân và Yết hí đang phát sóng trên FPT Play, trong đó Gấp ánh trăng chiếu song song lịch phát sóng tại Trung Quốc. Người xem có thể đăng ký tài khoản trên website https://fptplay.vn hoặc ứng dụng FPT Play dành cho thiết bị Smart TV, điện thoại, PC/laptop và bộ giải mã FPT Play Box.