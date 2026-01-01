3 km sinh tử và câu hỏi ám ảnh trước tai nạn lật xe ở Lào Cai

Sống sót trong vụ lật xe ở Lào Cai, trưởng nhóm thiện nguyện Bếp Củi mang theo tổn thương tâm trí nặng nề. Nỗi day dứt về sự ra đi của đồng đội trở thành khoảng lặng ám ảnh với anh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP Hà Nội, bà Bùi Huyền Mai, thăm hỏi nạn nhân và gia đình trong vụ lật xe Lào Cai. Ảnh: Bệnh viện Việt Đức.

Câu hỏi "sao xe xuống dốc mà chạy nhanh vậy?" cùng sự im lặng của tài xế là mảnh ký ức còn sót lại của anh Phùng Mạnh Quân (sinh năm 1988, sống ở Hà Nội) trước khi xe khách chở đoàn thiện nguyện gặp tai nạn nghiêm trọng ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, ngày 27/12/2025.

Anh Quân là một trong số nạn nhân bị thương, vừa hồi phục vào ngày 31/12. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, trưởng nhóm thiện nguyện Bếp Củi bần thần kể lại phút giây đối diện với cái chết, quá trình điều trị chấn thương và nỗi ám ảnh khôn nguôi.

3 km "hoảng loạn tuyệt đối"

Chuyến thiện nguyện đến điểm trường tại thôn Tả Ghềnh, thuộc Trường Mầm non Họa My, xã Phình Hồ, bắt đầu như bao hành trình thiện nguyện khác của anh Quân. Đoàn xuất phát từ Hà Nội, trên xe là những tình nguyện viên thuộc nhiều độ tuổi, mang theo thực phẩm, đồ dùng và kế hoạch nấu bữa ăn cho 155 em tại trường.

Nhiều người trong số họ đã quen với những chuyến đi dài, những con đường đèo dốc và cả sự vất vả của công việc thiện nguyện. Với vai trò là đội trưởng, anh Quân luôn tìm hiểu kỹ cung đường.

Đối với trường Tả Ghềnh, địa điểm có hai hướng đi, trong đó đường Trạm Tấu xa nhưng dễ di chuyển. Hướng còn lại đi qua Phình Hồ nhưng lắt léo. "Sau khi bàn bạc, các thành viên thống nhất với tài xế đi đường Trạm Tấu", anh kể.

0h sáng 27/12, xe chở đoàn bắt đầu lăn bánh từ phường Thanh Xuân (Hà Nội), chậm một tiếng so với dự kiến. Sau nhiều giờ di chuyển, xe rẽ từ tuyến đường chính vào đoạn đường nhỏ dẫn đến điểm trường.

"Đây là đoạn đường hẹp, quanh co, liên tục đổ dốc, chỉ cần lơ là là có thể gặp nguy hiểm. Khi xe bắt đầu xuống dốc, tôi nhận thấy tốc độ nhanh hơn bình thường, lên tiếng nhắc nhở nhưng bác tài không có phản ứng", anh Quân kể.

Vị trí chiếc xe gặp nạn nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Lào Cai.

Khi chiếc xe tiếp tục lao xuống dốc, nhiều người hoảng loạn nhận ra xe không giảm tốc như mong muốn. Tiếng thắng vang lên liên tục nhưng không hiệu quả. Trên xe bắt đầu có tiếng hô hoán, tiếng gọi nhau giữ chặt ghế, xen lẫn sự sợ hãi. Xe lách qua hai vòng cua, ở khúc cua cuối cùng, nơi chỉ còn cách điểm trường khoảng 3 km, chiếc xe mất kiểm soát, lao xuống taluy và lật nghiêng.

"Đó là khoảnh khắc hỗn loạn tuyệt đối. Tôi chỉ nhớ mang máng ai đó lôi tôi ra khỏi xe rồi ngất lịm. Tỉnh lại đã thấy nằm trong bệnh viện", anh Quân nói.

Ngày 31/12/2025, sau khi như trở về từ cõi chết, hay tin những người bạn thân thiết, gắn bó thiện nguyện cùng nhau đã không còn, trưởng nhóm Bếp Củi nghẹn ngào: "Năm nay có lẽ là một năm sinh nhật khác lạ nhất trong đời tôi. Tôi vẫn cố mạnh mẽ, sống tiếp cho cả những người đã không còn".

Nỗi ám ảnh kéo dài

Anh Phùng Mạnh Quân được luân chuyển từ Lào Cai về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Bác sĩ chẩn đoán anh chấn thương sọ não máu tụ ngoài màng cứng trán phải, gãy xương bả vai trái. Thể trạng tiến triển theo chiều hướng tích cực, nhưng những tổn thương tinh thần còn nguyên vẹn.

Trên giường bệnh, đôi mắt anh Quân đỏ hoe, giọng nói chùng xuống mỗi lần nhắc lại chuyến xe định mệnh. Anh cố gắng giữ bình tĩnh khi tiếp xúc với mọi người. Những ký ức đau lòng vẫn chưa kịp nguôi ngoai.

Với anh Quân, nỗi day dứt lớn nhất không nằm ở bản thân hay những tổn thương thể xác, mà là những người không còn cơ hội trở về. Họ từng là đồng đội, là những gương mặt quen thuộc trên mỗi hành trình thiện nguyện của anh. Giờ đây, họ nằm lại, để lại những gia đình trống vắng và những dự định chưa kịp thành hình.

"Quà của các mạnh thường quân đã đến nơi như dự kiến, điều đó khiến tôi phần nào yên tâm. Nhưng những con người đã đi cùng tôi thì không còn nữa. Sự mất mát ấy không có cách nào bù đắp", anh nói.

Bác sĩ thăm khám cho anh Phùng Mạnh Quân. Ảnh: Bệnh viện Việt Đức.

Bước qua ranh giới sinh tử, người trưởng nhóm thiện nguyện cho rằng tai nạn là điều không ai mong muốn, không phải lỗi của riêng ai và càng không phải điều mà bất kỳ thành viên nào trong đoàn có thể lường trước.

Thay vì để bản thân chìm trong cảm giác tội lỗi hay tự vấn, anh chọn một cách đối diện khác, trân trọng sự sống còn lại.

"Tôi phải tự nhắc mình tìm ánh sáng trong những ngày tăm tối nhất. Nếu tôi buông xuôi, những người thương tôi sẽ đau thêm một lần nữa", anh chia sẻ.

Nói về những ngày sắp tới, anh Quân cho biết vẫn tập trung vào việc hồi phục sức khỏe. Những kế hoạch cho tương lai tạm gác lại vì trong lòng vẫn còn quá nhiều trăn trở.

Thông tin từ cơ quan chức năng, tai nạn xảy ra vào khoảng 7h40 ngày 27/12 tại Km35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ. Đây là đoạn đường bêtông có địa hình phức tạp, gồm hai khúc cua liên tiếp hình chữ S, độ dốc khoảng 18%.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là xe mất phanh khi đang xuống dốc, dẫn đến mất kiểm soát và lật xe. Hậu quả khiến 9 người tử vong, nhiều người bị thương, trong đó có những tình nguyện viên gắn bó lâu năm với hoạt động từ thiện.