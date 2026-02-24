3 ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa gây chú ý

Ba con gái của đại gia Minh Nhựa cùng xuất hiện trong một khung hình, mỗi người mang một nét nổi bật riêng, thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Hình ảnh 3 con gái nhà đại gia Minh Nhựa.

Ngày 23/2, trên Instagram cá nhân, Joyce Phạm - con gái lớn của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa), Phó tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhựa Long Thành - chia sẻ ảnh chụp chung cùng 2 em gái là Susie và Suri. "Chị chị em em nhà chúng tôi", cô viết ngắn gọn.

Trong khung hình, ba chị em diện trang phục truyền thống cách tân với tông màu pastel nhẹ nhàng. Suri lựa chọn sắc vàng kem, Susie nổi bật với bộ xanh da trời điểm xuyết hoa cài tóc đỏ, còn Joyce thanh thoát trong gam xanh mint.

Khoảnh khắc 3 ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa cùng xuất hiện chung trong một khung hình thu hút sự chú ý. Trước đó, hình ảnh của họ thường chỉ được chia sẻ ở những sự kiện quan trọng hoặc các chuyến du lịch cùng đại gia đình.

Cả 3 chị em có vẻ ngoài ưa nhìn.

Trước đó, ngày 2/2, Susie Phạm (tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Thư, sinh năm 2005) đăng tải loạt ảnh đánh dấu bước sang tuổi 21. Cô có cuộc sống khá kín tiếng trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Joyce Phạm (tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Anh) hoạt động năng nổ hơn, sở hữu hơn 517.000 người theo dõi trên Instagram.

Cô thường chia sẻ hình ảnh với các thiết kế túi xách cao cấp từ những thương hiệu như Hermès, Dior, Chanel hay Louis Vuitton. Bên cạnh đó, Joyce cũng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí và có mối quan hệ quen biết với nhiều nghệ sĩ, vận động viên.

Trước khi kết hôn lần hai, ông Phạm Trần Nhật Minh và người vợ đầu có ba con chung gồm Joyce Phạm (sinh năm 1999), Susie (sinh năm 2005) và Suri (sinh năm 2016).

Sau khi bố mẹ chia tay, Suri sống cùng mẹ và được mẹ trực tiếp chăm sóc. Vì vậy, cô ít xuất hiện trong các bức ảnh gia đình.