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Xã hội

29 xã ở TP.HCM đủ tiêu chuẩn lên phường

  • Thứ tư, 17/6/2026 11:23 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn (thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng xã) đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí.

TP.HCM hiện có 167 xã, phường và đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Quốc Hoàng/Tiền Phong.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn thành phố (thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng xã) đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp UBND 29 xã hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn được yêu cầu quan tâm đến các xã không đủ điều kiện thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho xã trong thực hiện nhiệm vụ.

29 xã là đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP.HCM, gồm: An Nhơn Tây, Bình Hưng, Bình Chánh, Bà Điểm, Bình Lợi, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hưng Long, Long Hải, Long Điền, Nhà Bè, Hồ Tràm, Ngãi Giao, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Thái Mỹ, Củ Chi, Đất Đỏ, Cần Giờ, Hiệp Phước, Phú Hòa Đông, Châu Pha, Long Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.

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Theo Ngô Tùng/Tiền Phong

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