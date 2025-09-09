25 CLB tranh tài, cúp Quốc gia trở lại đầy hấp dẫn

Cúp Quốc gia năm nay quy tụ nhiều CLB chuyên nghiệp, khởi tranh từ 12/9 với nhiều nâng cấp về công nghệ và hứa hẹn đem đến những màn so tài kịch tính, giàu cảm xúc cho người hâm mộ.

Cúp Quốc gia 2025/26 hứa hẹn là sân chơi hấp dẫn.

Giải đấu năm nay quy tụ 25 CLB chuyên nghiệp, trong đó có 14 đội V.League và 11 đội Hạng Nhất. Các tên tuổi quen thuộc như Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai, Thép Xanh Nam Định, Công An Hà Nội hay tân binh Quy Nhơn United đều góp mặt, tạo nên một bức tranh đa sắc và đầy cạnh tranh. Giải khởi tranh từ ngày 12/9/2025 và kéo dài đến 28/6/2026, với phần thưởng 2 tỷ đồng cho nhà vô địch.

Logo mới của giải đấu với gam màu vàng-cam tượng trưng cho tinh thần mạnh mẽ và khát khao chiến thắng, được kỳ vọng thổi thêm làn gió mới vào hệ thống giải chuyên nghiệp. Song song đó, Ban tổ chức và FPT Play tiếp tục nâng cấp công tác tổ chức: VAR sẽ được áp dụng ở một số trận quan trọng, sản xuất truyền hình thí điểm với 10-12 máy quay/trận, cùng các tính năng tương tác hiện đại, mang đến trải nghiệm sống động cho người hâm mộ.

Với dàn CLB đông đủ, lịch thi đấu kéo dài và những nâng cấp mạnh mẽ về hình ảnh lẫn công nghệ, cúp Quốc gia 2025/26 hứa hẹn là sân chơi hấp dẫn, nơi các đội bóng có thể khẳng định vị thế, tạo bất ngờ và mang lại những màn trình diễn giàu cảm xúc cho người hâm mộ trên khắp cả nước.

Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 khởi động với sự đồng hành của nhà tài trợ chính LPBS, hứa hẹn mang đến một mùa giải bùng nổ cả về chuyên môn lẫn sức hút khán giả.