2026 - Năm 'song hỏa' được dự báo rực lửa

2026 - năm Bính Ngọ, xuất hiện sau mỗi 60 năm - có thể mang lại xáo trộn nhưng cũng là thời điểm vàng, mở ra cơ hội cho đột phá trong trí tuệ nhân tạo và y học, theo các chuyên gia phong thủy.

Năm 2026 sẽ là năm Bính Ngọ đầu tiên kể từ năm 1966. Ảnh: Shutterstock.

Năm 2026, Tết Âm lịch sẽ rơi vào ngày 17/2 - đánh dấu sự khởi đầu của năm Bính Ngọ, hay được gọi là năm "Song hỏa".

Theo South China Morning Post, việc đối chiếu các phép tính chiêm tinh học Trung Hoa cùng các luận giải phong thủy cho thấy bức tranh dự báo về mức độ “rực lửa” của năm 2026.

Trong chiêm tinh Trung Hoa, mỗi năm gắn với một trong 12 con giáp, kết hợp với một trong ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa hoặc thổ. Các yếu tố này vừa bổ trợ vừa tương khắc lẫn nhau, và chính sự tương tác đó được cho là tạo nên sự hài hòa, cân bằng và trật tự trong tự nhiên.

Do sự kết hợp giữa ngũ hành và 12 con giáp, mỗi tổ hợp chỉ lặp lại sau 60 năm. Lần gần nhất xuất hiện năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa) là năm 1966.

Năm của sự chuyển đổi

Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo tràn ngập đột phá, đổi mới và những thay đổi nhanh chóng. Nhiều người chuyên gia phong thủy cũng dự đoán các bước tiến lớn, đặc biệt trong trí tuệ nhân tạo và y học.

2026 được cho là thời điểm vàng mang đến nhiều cơ hội, vì vậy các chuyên gia khuyến khích mỗi người mạnh dạn theo đuổi ước mơ và nắm bắt cơ hội đang đến.

Năm 1966, Anh - nước chủ nhà World Cup - đã giành chức vô địch sau khi đánh bại Tây Đức trong trận chung kết. Đến nay, đây vẫn là chức vô địch World Cup duy nhất của “Tam sư” và được xem là thành tích thể thao vĩ đại nhất của họ.

Điều đáng chú ý là năm 2026 cũng trùng với kỳ World Cup - một sự kiện thể thao quốc tế được mong đợi và được cho là có thể phần nào “hóa giải” tác động của hiện tượng được gọi là “Tai ương Ngọ Đỏ - Mùi Đỏ”.

Logo FIFA World Cup 2026 của New York/New Jersey được công bố tại Quảng trường Thời đại ở Thành phố New York, Mỹ vào năm 2023. Ảnh: Reuters.

Theo thuyết Ngũ hành, Hỏa có thể nung chảy Kim, nhưng Kim lại sinh Thủy, mà Thủy thì dập được Hỏa.

Với đặc điểm nhẵn và hình cầu, quả bóng được xem là thuộc hành Kim. Bởi vậy, các chuyên gia phong thủy cho rằng sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh có thể “làm dịu” phần nào sức nóng của năm “song hỏa”.

Ngoài ra, những người sinh năm Bính Ngọ được xem là mạnh mẽ, chủ động và tràn đầy sức sống. Trong văn hóa Trung Quốc, Hỏa tượng trưng cho ánh sáng và hơi ấm, còn Ngựa đại diện cho trí tuệ, lòng dũng cảm và sự chăm chỉ.

Người tuổi này thường tự tin, nhiệt huyết, làm việc hăng say và có khả năng giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc. Họ luôn mạnh mẽ trước thử thách và thành công khi đối diện nghịch cảnh.

Năm “song hỏa”

Năm Ngọ gần nhất - 2014 - là năm Giáp Ngọ (Ngựa Mộc). 2002 là Nhâm Ngọ (Ngựa Thủy). Năm 1990 là Canh Ngọ (Ngựa Kim) và năm 1978 là Mậu Ngọ (Ngựa Thổ).

Lịch âm dương Trung Hoa dựa trên chu kỳ 60 năm, còn gọi là chu kỳ Can Chi - một hệ thống ghi thời gian cổ xưa nhất.

“Cách ghi năm bằng Can Chi đã được sử dụng hơn 2.000 năm”, theo Hui Tai-wai, chuyên viên khoa học của Đài thiên văn Hong Kong. “Dù ngày nay nó ít phổ biến hơn trong xã hội hiện đại, hệ thống này vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm trong cộng đồng người Hoa mỗi dịp Tết Nguyên đán”.

Chu kỳ Can Chi gồm 10 thiên can gắn với năm ngũ hành và hai đặc tính năng lượng: âm và dương. Hệ thống này được cho là tạo ra một khuôn khổ siêu hình để hiểu về thời gian, năng lượng và sự cân bằng vũ trụ.

Năm Bính Ngọ 2026 bắt đầu vào ngày 17/2, là năm “song hỏa” có thể mang đến những thay đổi mạnh mẽ. Ảnh: Shutterstock.

Năm 2026 ứng với thiên can Bính, liên quan đến dương, hay năng lượng nam tính và lửa. Bởi ngũ hành gốc của địa chi Ngọ (ngựa) cũng là Hỏa, năm Bính Ngọ 2026 mang năng lượng “song hỏa”, tượng trưng cho những biến đổi mạnh mẽ và sự chuyển hóa sâu sắc.

Hơn nữa, theo phong thủy, thế giới đang ở “Vận 9”, giai đoạn 20 năm cuối của chu kỳ năng lượng nguyên tố kéo dài 180 năm. “Vận 9” - từ năm 2024 đến 2043 - cũng thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho cả sự hủy diệt lẫn sáng tạo.

Trong văn hóa Trung Quốc, Hỏa tương ứng với màu đỏ, vì vậy năm sắp tới còn được gọi là Năm Ngựa Đỏ.

Sau đó, 2027 là năm Đinh Mùi hay Dê Đỏ. Một số người gọi hai năm “đỏ” liên tiếp này - xuất hiện 60 năm một lần - là “Tai ương Ngọ Đỏ - Mùi Đỏ”, dự báo có thể mang lại nhiều xáo trộn hoặc thậm chí xung đột.

Năm 1966 - năm Bính Ngọ gần nhất - Cách mạng Văn hóa đã đẩy Trung Quốc vào một thập kỷ hỗn loạn. Năm tiếp theo, bạo loạn nổ ra tại Hong Kong.

60 trước đó, vào năm 1906, Mỹ đã đã hứng chịu trận động đất chết chóc nhất. Trận động đất với cường độ 7,9 độ Richter tấn công San Francisco, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng.

Dù vậy, năm Bính Ngọ cũng gắn với những bước tiến mang tính đột phá. Năm 1966, Liên Xô đưa tàu thăm dò Luna 9 đáp xuống Mặt Trăng. Cùng năm đó, Mỹ hoàn thành chương trình vũ trụ Gemini - chương trình phát triển các công nghệ và kỹ thuật quan trọng, đặt nền tảng cho những sứ mệnh không gian sau này.