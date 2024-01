20.000 ngọn đăng trên núi Bà Đen ở Lễ An vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc

Lễ An vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc trên đỉnh núi Bà Đen là một sự kiện văn hóa tâm linh diễn ra với quy mô lớn hàng đầu Việt Nam cùng nhiều nghi lễ thiêng liêng.

Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên. Ảnh: Vietnam+.

Ngày 28/1(nhằm ngày 18/12 năm Quý Mão), Lễ An vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới chính thức diễn ra tại núi Bà Đen (Tây Ninh) với sự tham dự của hơn 500 hòa thượng, tăng ni cùng hàng ngàn Phật tử và du khách thập phương.

Lễ được tổ chức dưới sự chủ trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh do Hòa thượng Thích Niệm Thới-Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh làm trưởng ban tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của các Lãnh đạo Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Lãnh đạo các tỉnh thành phố và Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quang lâm chứng minh buổi Lễ An vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc có Trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hoà thượng Viên Minh - Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão hòa thượng Châu Ty - Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự; Hòa thượng Thích Niệm Thới - Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, trưởng ban tổ chức; cùng các Hoà thượng, chư tôn giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Cùng với đó là hơn 500 tăng ni sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ các tỉnh thành và hàng chục ngàn Phật tử, du khách thập phương.

Lễ An vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc được tổ chức với các nghi thức trang trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như niệm Phật cầu gia hộ, nghi thức sái tịnh khai quang an vị, nghi thức tụng kinh chúc phúc…

Lễ an vị tôn tượng được cử hành trang trọng trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Vietnam+.

Đặc biệt, hơn 20.000 ngọn đăng do chính tay người dân và du khách viết lời nguyện ước đã được thắp sáng lung linh trong lễ an vị, tạo nên một không gian huyền ảo và thiêng liêng.

Hàng ngàn người dân cùng hoà vào không khí trang nghiêm trong lễ dâng đăng tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, làm nên một buổi lễ hoa đăng lớn chưa từng có tại núi Bà Đen.

​​Trong khuôn khổ Lễ an vị Tôn tượng, show trình diễn nghệ thuật đặc sắc mừng lễ an vị Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc cũng được diễn ra từ 17h30 tại quảng trường dưới chân đại tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn.

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh - Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ: “Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc tượng trưng cho đức tính hỷ xả và là vị Phật tương lai, tượng trưng cho sự hưng thịnh, sự an lành của tương lai đất nước chúng ta. Vì vậy, tôi rất hết sức hoan hỷ và tán dương công đức của tập đoàn Sun Group, của các vị lãnh đạo cũng như tất cả các công nhân viên trong tập đoàn đã hết sức, hết lòng xây dựng một khu du lịch tuyệt đẹp, làm phong phú đời sống tinh thần tâm linh, vừa khai thác cảnh đẹp của Việt Nam chúng ta, vừa góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển thịnh vượng.”

Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ: “Với sự chung tay của tập đoàn Sun Group, Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã được đầu tư bài bản, với nhiều công trình mang tầm cỡ quốc tế như tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á trên đỉnh núi, nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới, trung tâm triển lãm Phật giáo ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Hôm nay với Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới, được tạo hình bằng phương thức đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam, tập đoàn Sun Group đã tạo nên một biểu tượng mới, một tầm vóc mới cho du lịch Tây Ninh. Chúng tôi kỳ vọng Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc sẽ tạo nên một dấu bứt phá cho du lịch địa phương, đưa Tây Ninh - vùng đất ẩn chứa nhiều nét văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử lâu đời vươn tầm, trở thành điểm đến hành hương thu hút du khách trong nước và quốc tế.”

Dịp này, triển lãm “Đại An - Đại Lạc” cũng được tổ chức đến tháng 3/2024, trưng bày hơn 50 tôn tượng cổ, 6 bảo khám, 3 bức tranh xoay quanh câu chuyện về Di Lặc Bố Đại Hòa thượng, các vị dược sư và bộ thần tướng dược sư tượng trưng cho các ước muốn về Hỉ, Lạc, An.

Vào ngày 27/1, một hoạt động thiện nguyện ngay trước Lễ An vị Tôn tượng tại ga đi cáp treo núi Bà Đen cũng được tổ chức bởi Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo TP. HCM kết hợp với Sun World Ba Den Mountain. Theo đó, 500 suất quà Tết giá trị đã được trao tặng cho người nghèo các xã, phường xung quanh khu vực Núi Bà Đen.

Hàng nghìn ngọn đăng sáng được dâng lên tôn tượng. Ảnh: Vietnam+.

Tọa lạc tại độ cao 900m trên đỉnh núi Bà Đen, Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc khổng lồ có chiều cao 36 mét, chiều rộng lớn nhất 45m, diện tích bề mặt tượng 4.651 m2, nặng 5.112 tấn.

Tôn tượng được tạo hình theo một phương thức đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam: ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang. So với những bức tượng Bồ Tát Di Lặc lớn nhất trên thế giới được kiến tạo từ đá, cả về chiều cao và trọng lượng, Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc tại Núi Bà Đen là bức tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn bậc nhất thế giới.

Được tạo tác ở tư thế ngồi trên thác nước chảy tràn với với khuôn mặt hiền từ, nụ cười hoan hỉ, hình tướng mập mạp, cổ đeo tràng hạt, mắt hướng về phía Đông nơi mặt trời mọc như hướng về tương lai, Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc trở thành một biểu tượng của niềm vui và hạnh phúc trên đỉnh núi Bà Đen linh thiêng.

Phát biểu tại buổi lễ an vị, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết: “Quan niệm dân gian cho rằng, Di Lặc Bồ Tát đại diện cho hạnh phúc, niềm vui, sự an lạc, may mắn. Chính bởi niềm tin mãnh liệt của con người trước đức hỉ xả vô biên của Bồ Tát Di Lặc, Tập đoàn Sun Group đã kiến tạo Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc, như một hiện thân của hỷ lạc, an vui trên đỉnh thiêng Núi Bà, với mong muốn, phước lành từ Bồ Tát Di Lặc sẽ lan tỏa, mang đến nguồn năng lượng dồi dào cho vùng đất”.