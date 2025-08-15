2 tỷ bảng bùng nổ, 'tứ đại gia' vẫn nắm quyền

Hơn 2 tỷ bảng được các CLB Premier League ném vào thị trường chuyển nhượng hè 2025 như thể ngày mai không đến.

Liverpool được dự đoán bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League mùa 2025/26.

Nhưng giữa cơn cuồng nhiệt đó, cuộc đua vô địch dường như vẫn xoay quanh bốn cái tên cũ: Liverpool, Man City, Arsenal và Chelsea - khi phần còn lại vẫn loay hoay tìm lối thoát giữa hỗn độn.

Bốn đội bóng, một mục tiêu

Một mùa giải mới bắt đầu trong tiếng trống rền vang và dòng chảy cuồng nhiệt của đồ họa “whoosh”, phân tích chỉ số, đồn đoán chuyển nhượng và thuyết âm mưu từ Alexander Isak cho đến... Jamie Carragher phiên bản ngỗ ngáo. Không gì có thể thay thế sức hút của giải đấu này - kể cả sau một mùa giải khiến người hâm mộ mệt lử, họ vẫn sẽ quay lại, vẫn sẽ đói khát, vẫn sẽ sống cùng nó.

Nhưng 2025/26 không chỉ là một mùa giải mới. Nó là giai đoạn chuyển hóa - nơi cấu trúc cũ bắt đầu rung chuyển, và những đòn bẩy của quyền lực bóng đá toàn cầu đang âm thầm thay đổi vị trí.

Hơn 2 tỷ bảng đã được các CLB Premier League chi ra chỉ tính riêng phí chuyển nhượng, và con số đó còn chưa dừng lại. Chín đội bóng chi ròng trên 60 triệu bảng. Arsenal và Man Utd vượt mốc 200 triệu. Liverpool đứng đầu với 253 triệu bảng, không phải để thay đổi - mà là để tái sinh.

Nếu gọi đây là mùa hè “tiêu tiền như đốt pháo” thì cũng không ngoa. Những ông chủ mới, những mô hình quản trị kiểu Mỹ, sự ám ảnh với sức hút truyền thông và giá trị bán lại khiến thị trường chuyển nhượng trở nên hỗn loạn và khó đoán hơn bao giờ hết.

Benjamin Sesko (74 triệu bảng), Viktor Gyökeres (63 triệu bảng), Florian Wirtz (116 triệu bảng), Hugo Ekitike (79 triệu bảng)… đều là những quân bài mạo hiểm nhưng đầy kích thích. Không ai biết họ sẽ thành bom tấn hay bom xịt. Nhưng tất cả cùng chung một điều: thắp lửa cho cuộc đua hấp dẫn nhất hành tinh.

MU đặt nhiều kỳ vọng vào Sesko.

Arne Slot giúp Liverpool vô địch mùa trước bằng một phép màu lặng lẽ: chỉnh sửa, vá víu và tối ưu hóa những gì còn sót lại. Nhưng mùa này là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là bài toán tái cấu trúc cấp tốc trong bối cảnh mọi đối thủ đều đang nâng tầm.

Liverpool giờ không còn là "đội hình cũ của Klopp", mà đang trở thành một phiên bản Slot chính hiệu - kiểm soát, kỷ luật và sắc bén. Nhưng điều đáng ngại là những gì Slot giỏi nhất - xây dựng từng bước - lại không có thời gian để thực hiện ở môi trường Premier League khắc nghiệt.

Pep Guardiola, như thường lệ, không nói gì rõ ràng. Chỉ toàn ngôn từ như thánh kinh và phép ẩn dụ. Nhưng ai cũng thấy Man City đang mất dần “chất Guardiola” - không phải vì thiếu tài năng, mà vì cấu trúc đã quá tải.

Tijjani Reijnders là bổ sung đáng chú ý ở tuyến giữa, nhưng Man City mùa này giống như một chiếc xe đua cần bảo dưỡng toàn bộ: vài bộ phận vẫn hoạt động tốt (Rodri, Foden), nhưng không ai chắc nó sẽ lướt đi mượt mà như trước.

Mikel Arteta xây dựng một Arsenal vững như thép ở hàng thủ. Mùa này, họ nâng cấp khu trung tuyến và đưa về Gyökeres - người có biệt danh “Kẻ ăn thịt người” - như một lời tuyên chiến với phần còn lại. Không còn là đội bóng “thiếu bản lĩnh” như xưa, Arsenal giờ là một cổ máy thực thụ. Câu hỏi không còn là "liệu họ đủ lực?" mà là "họ có dám chơi trên ranh giới rủi ro hay không?"

Đây là mùa giải Arteta buộc phải chơi với tất cả can đảm. Không còn lời bào chữa, không còn khoảng trống để sai lầm. Đây là thời điểm hoặc lên đỉnh, hoặc mãi mãi là kẻ về nhì.

Chelsea của Enzo Maresca rất đáng gờm.

Chelsea lặng lẽ hơn, nhưng không yếu đi. Họ đang sở hữu tuyến giữa mạnh, hàng công sắc và một tinh thần “không sợ ai” đang trở lại. Dưới bàn tay tái thiết, “The Blues” có thể bất ngờ chen chân vào cuộc đua vô địch - nếu họ không bị bào mòn bởi kỳ vọng quá sớm.

Phần còn lại: ai sẽ vượt thoát khỏi tầng trung?

Phía sau nhóm tứ đại, phần còn lại là sự pha trộn giữa tiềm năng và hỗn độn. Man United dù chi đậm cho Sesko, Cunha và Mbeumo, đội bóng này vẫn mong manh như mọi năm. Họ luôn là một “đại diện siêu thực”: to lớn, lôi cuốn, rực rỡ -nhưng dễ sụp đổ vì một chi tiết nhỏ.

Newcastle cuối cùng cũng bị chính fan nhà phàn nàn – vì tuyển người quá tệ. Aston Villa có thể chinh phục Europa League nếu tập trung. Tottenham có thể là bất cứ thứ gì - hoặc chỉ đơn giản là… Tottenham. Với West Ham, vấn đề lớn nhất là kiên nhẫn để Graham Potter gieo hạt. Crystal Palace, Everton, Fulham mạnh mẽ và có chiều sâu, nhưng chưa đủ để mơ cao.

Còn lại là những cuộc chiến sinh tồn, tái cấu trúc và chạy đua với định mệnh.

Đằng sau ánh đèn rực rỡ, cấu trúc quyền lực đang dịch chuyển. FIFA lấn sâu hơn, Club World Cup phình to, Champions League mở rộng, La Liga chơi trận ở Mỹ, Premier League thì phát triển app Netflix riêng. Thế giới bóng đá đang tan chảy và định hình lại.

Và Premier League - dù là tâm điểm của toàn cầu - cũng không đứng ngoài sự thử thách ấy. Các giá trị đang bị thách thức. Những khối bê tông từng không thể lay chuyển giờ có thể bị phá vỡ bởi một cú nhấn nút từ bên ngoài.

Mùa giải mới đã bắt đầu. Hãy sẵn sàng. Gặt hái thành quả hoặc bị bỏ lại. Những chiếc ghế quyền lực không còn được mặc định. Và vòng quay bất tận của bóng đá lại tiếp tục – trong khi một con chó đầu Carragher đang lang thang trên đồi Mendip rít lên về tư thế phòng ngự...

Premier League không bao giờ ngủ. Và chúng ta cũng vậy.