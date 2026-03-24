2 thanh niên cầm búa tạ phá mái tôn, cứu 8 người thoát khỏi đám cháy

Phút nghẹt thở 2 thanh niên phá mái tôn, cứu 8 người thoát đám cháy Chiều 24/3, căn nhà 5 tầng dạng chung cư mini trên đường Lĩnh Nam (Hà Nội) bốc cháy. Phát hiện có người mắc kẹt, 2 thanh niên phá mái tôn, giúp các nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Chiều 24/3, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 5 tầng dạng chung cư mini trên đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội) khiến nhiều người hoảng loạn. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ các tầng trên của tòa nhà, bao trùm cả khu vực xung quanh.

Trong lúc nguy cấp, hai thanh niên đã dùng búa phá mái tôn từ tầng thượng, hỗ trợ các thành viên trong gia đình mắc kẹt thoát thân trước khi lực lượng cứu hỏa tới nơi.

Theo anh Nguyễn Đức Hiền (40 tuổi), nhân chứng ghi lại vụ việc, khoảng chiều cùng ngày, anh đang đưa con đi học bóng đá gần khu vực trường Hoàng Văn Thụ thì phát hiện khói bốc lên dày đặc từ căn nhà 5 tầng gần đó. Công trình có kết cấu dạng "chuồng cọp", các tầng được quây kín bằng khung sắt và mái tôn, khiến khói không thoát ra dễ dàng.

"Tôi thấy khói đen cuộn lên nghìn nghịt từ các tầng trên, nhìn rất đáng sợ. Lúc đó, nhiều người đứng dưới đường lo lắng vì không rõ còn ai mắc kẹt bên trong hay không", anh kể.

Anh Hiền cho biết khi đám cháy bùng lên, hai người lớn tuổi trong căn nhà đã chạy lên sân thượng để tìm lối thoát. Tại đây, họ liên tục vẫy tay cầu cứu khi khói ngày càng dày, bao trùm cả phần mái của tòa nhà.

Trong lúc nguy cấp, 2 thanh niên có mặt trên sân thượng của căn nhà đã nhanh chóng tìm cách hỗ trợ. Sau khoảng 10 phút xoay xở, họ dùng búa đập liên tục vào phần mái tôn để tạo lối thoát, đồng thời mở rộng khoảng không để khói thoát bớt ra ngoài.

Phần mái tôn sau đó được phá mở, giúp những người trong gia đình có thêm không gian thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Hành động nhanh chóng của 2 "người hùng" khiến nhiều người có mặt tại hiện trường thở phào nhẹ nhõm. Anh Hiền cũng dùng điện thoại ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này.

"Tình huống lúc đó rất gấp. Hai người này liên tục đập mái tôn để tạo khoảng trống, đồng thời dùng thang hỗ trợ những người bên dưới di chuyển lên vị trí an toàn", anh Hiền cho biết.

Ít phút sau, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều xe cứu hỏa tới hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai phương án dập lửa, đồng thời kiểm tra bên trong căn nhà để đảm bảo không còn người mắc kẹt.

Đám cháy sau đó được khống chế, tránh lan sang các công trình lân cận. Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Trong khi đó, đoạn video ghi lại cảnh 2 thanh niên phá mái tôn cứu người đang được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen ngợi về hành động kịp thời trong tình huống nguy cấp.