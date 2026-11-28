Joan Smalls tiết lộ nguyên nhân chấm dứt tình bạn hơn 15 năm với Candice Swanepoel. Siêu mẫu tố đồng nghiệp nói dối, thiếu tôn trọng cô vì chuyện tình cảm với Tom Brady.

Theo USA Today, trong chương trình podcast The Cutting Room Floor phát sóng mới đây, siêu mẫu Joan Smalls lần đầu chia sẻ về nguyên nhân chấm dứt tình bạn kéo dài hơn 15 năm với Candice Swanepoel. Người đẹp xác nhận chuyện tình cảm giữa Swanepoel và tình cũ của cô, cựu ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady, là nguồn cơn khiến mối quan hệ giữa hai người rạn nứt.

Smalls cho biết cô và Swanepoel từng rất thân thiết, thường xuyên chia sẻ những chuyện riêng tư, chứng kiến nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Trong suốt hơn 15 năm làm bạn, cả hai chưa từng vướng vào tình huống hẹn hò với cùng một người đàn ông.

Theo lời Smalls, khoảng ba tháng sau khi cô ngừng qua lại với Brady, Swanepoel bất ngờ nhắn tin muốn nói chuyện. Linh cảm có chuyện bất thường, nữ siêu mẫu chủ động gọi điện và hỏi liệu sự việc có liên quan đến tình cũ hay không. Swanepoel trả lời có.

Joan Smalls tố bạn thân lâu năm Candice Swanepoel phản bội. Ảnh: @Swanepoel, @joansmalls.

Smalls tiết lộ dù mối quan hệ giữa cô và Brady từng bị cộng đồng mạng xem là cuộc tình thoáng qua, hai người thực tế đã hẹn hò trong 8 tháng. Đáng nói, Swanepoel biết rõ chuyện tình cảm giữa họ.

“Cô ấy từng giúp tôi soạn tin nhắn gửi cho người đàn ông này, biết cả những chuyện rất riêng tư. Có lẽ việc chia sẻ quá nhiều đã khiến tôi chịu thiệt. Khi ấy, tôi chỉ đang mở lòng với một người bạn mà mình nghĩ có thể tin tưởng”, Smalls kể.

Điều khiến nữ siêu mẫu tức giận là thái độ của Swanepoel trong cuộc trò chuyện sau đó. Theo Smalls, người bạn lâu năm tìm cách biện minh cho hành động của mình, đồng thời xem nhẹ mối quan hệ giữa cô và Brady, cho rằng đó chỉ là chuyện tình cảm qua đường.

Smalls thừa nhận Brady chưa từng chính thức là bạn trai của cô. Tuy nhiên, người đẹp cho rằng giữa những người bạn thân thiết vẫn cần có những nguyên tắc ứng xử nhất định.

“Bạn là người trưởng thành và không cần xin phép ai. Nhưng với tư cách một người bạn, bạn nên nghĩ đến tôi khi đưa ra lựa chọn, chứ đừng đợi đến lúc xin lỗi mới nghĩ đến tôi”, nữ siêu mẫu bày tỏ.

Smalls cho biết cô còn nhiều lần phát hiện Swanepoel nói dối. Việc người bạn liên tục xem nhẹ cảm xúc, thiếu tôn trọng và tìm cách thao túng tâm lý cô là những nguyên nhân khiến tình bạn giữa họ đi đến hồi kết.

Theo Smalls, chuyện tình cảm với Tom Brady khiến tình bạn hơn 15 năm của hai siêu mẫu rạn nứt, Ảnh: Reuters.

Trước đó, nghi vấn hai thiên thần Victoria's Secret bất hòa rộ lên khi Smalls xóa toàn bộ ảnh chụp chung với Swanepoel trên Instagram, đồng thời bỏ theo dõi đồng nghiệp. Tại Victoria's Secret Fashion Show hồi tháng 10, cả hai cũng không xuất hiện trong bất kỳ khung hình chung nào.

Khi được khán giả hỏi về mối quan hệ giữa hai người trên mạng xã hội, Smalls từng đáp trả gay gắt: “Tôi không làm bạn với những kẻ đâm sau lưng”. Nữ siêu mẫu thừa nhận cô biết phát ngôn này sẽ thu hút sự chú ý, song không lường trước mức độ xôn xao của sự việc.