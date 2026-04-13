2 người nước ngoài tổ chức giải Poker trái phép trong khách sạn

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết phối hợp Công an phường An Hải tiến hành kiểm tra, triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức tổ chức giải đấu Poker tại khách sạn Wyndham Soleil Danang Hotel (số 194 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Cơ quan chức năng thực hiện quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Chang Heng Kit (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc), Lei Wai Nga (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Văn Hùng (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động thể thao để tổ chức các giải đấu Poker. Ảnh: C.A.

Trước đó, qua kiểm tra tại tầng 2, tòa nhà D dự án Ánh Dương Soleil, cảnh sát phát hiện Bridge&Poker Sports Club tổ chức hoạt động quy mô lớn với 21 bàn Poker. Thời điểm kiểm tra có 86 người tham gia chơi tại 13 bàn, đồng thời đang diễn ra 4 giải đấu "tập huấn" Poker với hình thức thu tiền mua vé tham gia, phân chia thứ hạng và trao thưởng. Qua xác minh, tổng số tiền người chơi đã nộp để tham gia các giải đấu trong ngày lên đến hơn 637 triệu đồng.

Các đối tượng tổ chức đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động thể thao để tổ chức các giải đấu Poker, quy định mức mua vé từ 3 triệu đến hơn 3,4 triệu đồng/lượt, sau đó trao thưởng bằng hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn, nhưng thực chất quy đổi thành tiền mặt thông qua bộ phận thu ngân, qua đó thu lợi bất chính. Hoạt động được điều hành chặt chẽ với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài, phân công vai trò từ quản lý, thu ngân, chia bài đến điều phối giải đấu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hệ thống tổ chức chuyên nghiệp, có phân cấp điều hành, sử dụng thiết bị điện tử để quản lý người chơi, tính toán giải thưởng và kiểm soát dòng tiền, cho thấy tính chất tinh vi, có yếu tố nước ngoài tham gia điều hành.

Tang vật, tài liệu thu giữ gồm: 21 bàn Poker, hệ thống máy tính, màn hình hiển thị giải đấu, dữ liệu quản lý người chơi, tiền thu từ hoạt động tổ chức giải đấu, hơn 100 chiếc điện thoại di động các loại và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý, đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.