2 ngôi nhà hoa xác pháo ở Lâm Đồng lại 'hot'

Giàn hoa xác pháo phủ kín tiệm tạp hóa trên Quốc lộ 20 (xã Gia Hiệp) thu hút nhiều du khách đến check-in. Trong khi đó, mái nhà người dân tộc ở xã Bảo Lâm 2 cũng được quan tâm.

Tiệm tạp hóa phủ hoa xác pháo ở Di Linh

Giữa tháng 1, hình ảnh về giàn hoa xác pháo (hay hoa chùm ớt) phủ kín tiệm tạp hóa của ông Hữu Thắng (65 tuổi) ở xã Gia Hiệp (huyện Di Linh cũ), Lâm Đồng lại được chia sẻ khắp mạng xã hội. Nói với Tri Thức - Znews, Trần Phi Long, con trai chủ tiệm, cho biết giàn hoa được bà Hà Thị Lánh (61 tuổi) - mẹ anh - trồng từ năm 2009. Đây là loài hoa có nguồn gốc từ Nam Mỹ, hình ống dài và dễ trồng. Hàng ngày, gia đình chỉ tưới nước đều đặn, nhưng cây vẫn phát triển vượt trội. Từ một dây leo ban đầu để làm hàng rào, sau 7 năm, hoa xòe tán rộng như rèm che. Mỗi năm, cây ra hoa 2 đợt vào dịp Giáng sinh, kéo dài 2 tháng và sau Tết Nguyên đán. Vào mùa hoa, có khoảng 80-100 du khách lui tới chụp ảnh mỗi ngày. "Căn nhà được cha mẹ tôi xây dựng từ lâu, nhưng vì giàn hoa nở đẹp, có thể che nắng và nhiều người thích nên tôi vẫn giữ nguyên, không nỡ sửa lại. Hàng tháng, gia đình phải cắt tỉa nhánh, cành khô. Du khách có thể chụp ảnh miễn phí, nhưng cần giữ trật tự, không bẻ cành cây và đỗ xe cẩn thận", anh Long bày tỏ.

Mái nhà cam rực ở thôn B'Đơr

Cách trung tâm TP Đà Lạt (cũ) khoảng 2 giờ lái xe, ngôi nhà hoa xác pháo của gia đình ông K'Tip (60 tuổi, người K'Ho) ở thôn B'Đơr (xã Bảo Lâm 2, Lâm Đồng) cũng được nhiều du khách để mắt bởi mật độ hoa dày, kết thành thảm hoa cam rực phủ kín ngôi nhà gỗ rộng 150 m2. Theo ông K'Tip, giàn hoa xác pháo được tưới tiêu và chăm bón gần 10 năm để phát triển tốt. Mục đích làm đẹp, tăng sức sống cho ngôi nhà, không phải tạo điểm check-in du lịch hay kinh doanh. Mỗi năm, hoa sẽ bung nở khoảng tháng 1-4. Những ngày qua, hàng chục du khách ghé đến chụp ảnh mỗi ngày, ô tô đỗ nối dài trên đường. Đặc biệt, vào buổi sáng, du khách muốn chụp ảnh phải chờ đến lượt. Chủ nhà cũng hỗ trợ khu vực thay đồ và makeup.