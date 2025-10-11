Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
19 tỷ USD tiền số bốc hơi sau quyết định của ông Trump

  • Thứ bảy, 11/10/2025 10:32 (GMT+7)
  • 10:32 11/10/2025

Trên thị trường phái sinh, gần 20 tỷ USD tài khoản của người đánh “future” bốc hơi trong vòng 24 giờ gần nhất, kỷ lục mới trong ngành.

Vừa có kỷ lục mới về số tiền bị "cháy" trên thị trường phái sinh tiền số. Ảnh: CoinGecko.

Theo dữ liệu từ CoinGlass, khoảng 19,2 tỷ USD đã bị thanh lý trên thị trường phái sinh tiền số trong 24 giờ gần nhất. Đây là kỷ lục về lượng tài sản bốc hơi của người chơi “future” từng được ghi nhận. Trên toàn cầu, hơn 1,6 triệu tài khoản bị cháy. Trong đó, vị thế mua (long) chiếm đến 16,7 tỷ USD. Nhóm short chịu thiệt hại 2,5 tỷ USD. Lệnh bị thanh lý lớn nhất thuộc về cặp ETH-USDT trên nền tảng Hyperliquid, trị giá hơn 200 triệu USD.

Trên các nhóm chịu thiệt hại, Bitcoin dẫn đầu với 5,3 tỷ USD, ETH đạt 4,4 tỷ USD và SOL 2 tỷ USD. Coin ở dưới gồm HYPE (888 triệu USD) và XRP (700 triệu USD). Danh sách cũng cho thấy chuyển biến về nền tảng người chơi phái sinh lựa chọn. Hyperliquid, Bybit vượt qua Binance, trở thành sàn có lượng thanh lý cao nhất, chứng tỏ mức độ phổ biến.

Cú sập mạnh của Bitcoin, từ hơn 120.000 USD/BTC, còn khoảng 102.000 USD/BTC rạng sáng 11/10 (giờ Hà Nội), tác động mạnh đến thị trường phái sinh. ETH chịu tác động mạnh với biên độ rớt giá lớn hơn. Đồng tiền số đã sụt đến 12% trong 24 giờ gần nhất, bất chấp nhịp hồi nhẹ của thị trường.

chay future anh 1

Thiệt hại khổng lồ trên thị trường phái sinh sau quyết định của ông Trump. Ảnh: CoinGlass.

Trong nhóm dẫn đầu, XRP, SOL, DOGE chịu nhiệt hại nặng nề. Vốn hóa toàn thị trường bốc hơi khoảng 400 tỷ USD trong thời gian ngắn, từ mốc 4.140 tỷ USD.

Sáng 11/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng mức thuế mới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cao nhất trong các mức thuế mà họ hiện phải chịu, bắt đầu từ ngày 1/11. Cùng ngày, ông Trump cho biết Mỹ sẽ kiểm soát xuất khẩu đối với "mọi phần mềm quan trọng" của Trung Quốc, theo CNBC.

Tuyên bố trên được được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông đe dọa áp "mức tăng thuế khổng lồ" lên hàng hóa Trung Quốc, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh ban hành các biện pháp kiểm soát mới đối với xuất khẩu đất hiếm.

Khoảng 70% nguồn cung đất hiếm toàn cầu đến từ Trung Quốc. Đây là những khoáng chất thiết yếu cho các ngành công nghiệp công nghệ cao bao gồm ôtô, quốc phòng và bán dẫn.

Trước đó, cùng ngày, ông Trump tiết lộ có thể hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới ở Hàn Quốc, do căng thẳng quanh các biện pháp kiểm soát mới của Bắc Kinh.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Tri Thức - Znews. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Để blockchain không bị hiểu nhầm

Blockchain vẫn là lĩnh vực rất mới mẻ, dù mang đến tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp. Phần lớn người quan sát nghĩ rằng blockchain gắn với tiền mã hóa cùng hàng loạt bê bối trong thị trường này, nhưng thực chất công nghệ chuỗi khối rộng hơn nhiều.

Mục Công nghệ giới thiệu những bài viết, cuốn sách hay nhất về blockchain để độc giả tìm hiểu thêm về công nghệ được đánh giá cao hiện nay.

Hà Mi

cháy future Donald Trump Bitcoin Tiền mã hóa XRP ETH Bybit tiền số BTC ETH Bitcoin

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

