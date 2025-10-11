19 tỷ USD tiền số bốc hơi sau quyết định của ông Trump

Trên thị trường phái sinh, gần 20 tỷ USD tài khoản của người đánh “future” bốc hơi trong vòng 24 giờ gần nhất, kỷ lục mới trong ngành.

Vừa có kỷ lục mới về số tiền bị "cháy" trên thị trường phái sinh tiền số. Ảnh: CoinGecko.

Theo dữ liệu từ CoinGlass, khoảng 19,2 tỷ USD đã bị thanh lý trên thị trường phái sinh tiền số trong 24 giờ gần nhất. Đây là kỷ lục về lượng tài sản bốc hơi của người chơi “future” từng được ghi nhận. Trên toàn cầu, hơn 1,6 triệu tài khoản bị cháy. Trong đó, vị thế mua (long) chiếm đến 16,7 tỷ USD . Nhóm short chịu thiệt hại 2,5 tỷ USD . Lệnh bị thanh lý lớn nhất thuộc về cặp ETH-USDT trên nền tảng Hyperliquid, trị giá hơn 200 triệu USD .

Trên các nhóm chịu thiệt hại, Bitcoin dẫn đầu với 5,3 tỷ USD , ETH đạt 4,4 tỷ USD và SOL 2 tỷ USD . Coin ở dưới gồm HYPE ( 888 triệu USD ) và XRP ( 700 triệu USD ). Danh sách cũng cho thấy chuyển biến về nền tảng người chơi phái sinh lựa chọn. Hyperliquid, Bybit vượt qua Binance, trở thành sàn có lượng thanh lý cao nhất, chứng tỏ mức độ phổ biến.

Cú sập mạnh của Bitcoin, từ hơn 120.000 USD /BTC, còn khoảng 102.000 USD /BTC rạng sáng 11/10 (giờ Hà Nội), tác động mạnh đến thị trường phái sinh. ETH chịu tác động mạnh với biên độ rớt giá lớn hơn. Đồng tiền số đã sụt đến 12% trong 24 giờ gần nhất, bất chấp nhịp hồi nhẹ của thị trường.

Thiệt hại khổng lồ trên thị trường phái sinh sau quyết định của ông Trump. Ảnh: CoinGlass.

Trong nhóm dẫn đầu, XRP, SOL, DOGE chịu nhiệt hại nặng nề. Vốn hóa toàn thị trường bốc hơi khoảng 400 tỷ USD trong thời gian ngắn, từ mốc 4.140 tỷ USD .

Sáng 11/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng mức thuế mới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cao nhất trong các mức thuế mà họ hiện phải chịu, bắt đầu từ ngày 1/11. Cùng ngày, ông Trump cho biết Mỹ sẽ kiểm soát xuất khẩu đối với "mọi phần mềm quan trọng" của Trung Quốc, theo CNBC.

Tuyên bố trên được được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông đe dọa áp "mức tăng thuế khổng lồ" lên hàng hóa Trung Quốc, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh ban hành các biện pháp kiểm soát mới đối với xuất khẩu đất hiếm.

Khoảng 70% nguồn cung đất hiếm toàn cầu đến từ Trung Quốc. Đây là những khoáng chất thiết yếu cho các ngành công nghiệp công nghệ cao bao gồm ôtô, quốc phòng và bán dẫn.

Trước đó, cùng ngày, ông Trump tiết lộ có thể hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới ở Hàn Quốc, do căng thẳng quanh các biện pháp kiểm soát mới của Bắc Kinh.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Tri Thức - Znews. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.