167 võ sĩ tranh điểm Olympic tại TP.HCM

Giải đấu cấp độ G1 tại TP.HCM quy tụ 167 võ sĩ từ 15 quốc gia, mở đầu hành trình tích lũy điểm hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

Các võ sĩ Việt Nam có cơ hội tích lũy điểm thế giới và kiểm tra phong độ trước ASIAD ngay trên sân nhà.

Giải Taekwondo quốc tế CJ Vietnam Open 2026 diễn ra trong hai ngày 28 và 29/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM. Đây là giải cấp độ G1 được Liên đoàn Taekwondo Thế giới (WT) công nhận, kết quả được tính vào bảng xếp hạng quốc tế.

Giải năm nay có 167 võ sĩ đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Indonesia. Quy mô tăng đáng kể so với mùa đầu tiên năm 2025, thời điểm giải thu hút 112 VĐV thuộc 13 đoàn.

Các võ sĩ tranh tài ở 16 hạng cân đối kháng, gồm 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ. Giải áp dụng luật thi đấu của WT, sử dụng hệ thống chấm điểm điện tử và đội ngũ trọng tài quốc tế.

Việc một giải G1 được tổ chức trên sân nhà mang lại nhiều thuận lợi cho Taekwondo Việt Nam. Trước đây, các VĐV trong nước thường phải ra nước ngoài để thi đấu, tích lũy điểm xếp hạng và tìm kiếm cơ hội cọ xát với những đối thủ có trình độ cao.

Tại giải đấu ở TP.HCM, các võ sĩ Việt Nam được thi đấu trong điều kiện tương đương những sân chơi quốc tế chính thức. Ban huấn luyện cũng có thêm cơ sở đánh giá phong độ, tâm lý thi đấu và khả năng thích nghi của từng VĐV.

Thời điểm tổ chức càng làm tăng ý nghĩa chuyên môn của giải. Từ tháng 7, các võ sĩ bắt đầu tích lũy điểm xếp hạng cho vòng loại Olympic Los Angeles 2028. Thành tích tại TP.HCM vì thế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của VĐV trên bảng xếp hạng thế giới và hành trình cạnh tranh suất dự Thế vận hội.

Giải cũng là bước chuẩn bị quan trọng của tuyển Việt Nam trước ASIAD Aichi - Nagoya diễn ra vào tháng 9. Đội tuyển dự kiến góp mặt ở 6 trong tổng số 8 hạng cân Olympic, với mục tiêu cạnh tranh huy chương.

Danh sách gồm Nguyễn Thị Loan ở hạng dưới 49 kg nữ, Trần Thị Ánh Tuyết ở hạng dưới 67 kg nữ, Bạc Thị Khiêm ở hạng trên 67 kg nữ, Nguyễn Hồng Trọng ở hạng dưới 58 kg nam, Lê Tuấn ở hạng dưới 68 kg nam và Trần Hồ Nhân Vân ở hạng trên 80 kg nam.

Trong số này, Nguyễn Thị Loan vừa giành huy chương bạc tại Giải Taekwondo Mỹ mở rộng 2026 vào tháng 6. Nữ võ sĩ xem cuộc tranh tài trên sân nhà là cơ hội kiểm tra phong độ trước nhiệm vụ quan trọng tại ASIAD.

“Được thi đấu trong môi trường đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam là cơ hội quý giá. Tôi muốn đánh giá chính xác phong độ hiện tại, khắc phục những điểm còn hạn chế và chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD”, Nguyễn Thị Loan chia sẻ.

Taekwondo Việt Nam bước vào giải với sự tự tin sau thành tích giành 9 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, tại Giải vô địch châu Á 2026 ở Mông Cổ. Kết quả này tiếp tục khẳng định khả năng cạnh tranh của đội tuyển ở đấu trường châu lục.

Với quy mô được mở rộng và thời điểm diễn ra sát ASIAD, giải đấu tại TP.HCM không chỉ mang đến cơ hội tích lũy điểm Olympic, mà còn là bài kiểm tra quan trọng đối với các tuyển thủ Việt Nam.