16 năm đầu tư, 6 tháng hiện thực hóa giá trị tại MSR

Trong ngành khai khoáng và vật liệu chiến lược, nhiều năm đầu tư thường phải đi trước nhiều năm tạo lợi nhuận.

Việc phát triển mỏ, xây dựng nhà máy chế biến sâu, hoàn thiện công nghệ và mở rộng mạng lưới khách hàng toàn cầu đều đòi hỏi nguồn vốn lớn cùng thời gian dài trước khi tạo ra kết quả tài chính rõ rệt.

Đối với Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR), quý II/2026 có thể xem là cột mốc đánh dấu giai đoạn chuyển đổi đó. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 2.202 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI), tương đương tổng lợi nhuận của 16 năm hoạt động trước đó. Đây không chỉ là mức lợi nhuận cao nhất lịch sử công ty, mà còn phản ánh quá trình hiện thực hóa giá trị của nền tảng tài nguyên và chế biến sâu mà MSR đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm.

Nhiều năm đầu tư được chuyển hóa thành kết quả tài chính

Đối với doanh nghiệp khai khoáng, khoảng cách giữa đầu tư và tạo lợi nhuận thường kéo dài nhiều năm. Giá trị của doanh nghiệp không chỉ nằm ở trữ lượng tài nguyên, mà còn ở khả năng khai thác, chế biến sâu và xây dựng chuỗi khách hàng đủ lớn để thương mại hóa nguồn tài nguyên đó.

MSR đã dành gần hai thập kỷ để xây dựng nền tảng này. Doanh nghiệp đầu tư vào mỏ đa kim Núi Pháo, phát triển năng lực chế biến sâu vonfram, mở rộng mạng lưới cung ứng nguyên liệu, đồng thời từng bước xây dựng vị thế là nhà sản xuất vonfram trung nguồn và hạ nguồn lớn bậc nhất ngoài Trung Quốc. Khoản đầu tư đó trong nhiều năm chưa phản ánh đầy đủ vào lợi nhuận, khiến thị trường thường nhìn MSR như doanh nghiệp có chu kỳ đầu tư dài và biến động theo giá hàng hóa.

Toàn cảnh mỏ đa kim Núi Pháo.

Kết quả quý II/2026 cho thấy bức tranh đang thay đổi. Doanh thu đạt 8.138 tỷ đồng , tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ, EBITDA đạt 2.492 tỷ đồng , tăng 337%, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt mức kỷ lục 1.666 tỷ đồng . Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 2.202 tỷ đồng , hoàn thành khoảng 88% mức cao của kế hoạch năm và ban điều hành kỳ vọng vượt đáng kể kế hoạch nếu điều kiện thị trường duy trì thuận lợi.

Quan trọng hơn con số là việc các khoản đầu tư kéo dài nhiều năm đang bắt đầu chuyển hóa thành kết quả tài chính rõ rệt. Đây là dấu hiệu cho thấy nền tảng kinh doanh của MSR đã bước qua giai đoạn xây dựng để tiến vào giai đoạn khai thác giá trị.

Lợi nhuận lớn không chỉ đến từ giá vonfram

Giá APT trong quý II/2026 đạt bình quân 3.245 USD /mtu, cao hơn nhiều so với giả định được xây dựng trong kế hoạch đầu năm và đóng vai trò quan trọng trong kết quả kinh doanh của MSR. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào yếu tố giá hàng hóa sẽ chưa phản ánh đầy đủ bức tranh hiện tại.

Song song diễn biến thuận lợi của thị trường, năng lực vận hành của doanh nghiệp cũng cải thiện đáng kể. Sản lượng tinh luyện vonfram tăng 91%, sản lượng quặng chế biến tăng 29% so với cùng kỳ sau khi giấy phép khai thác được điều chỉnh, trong khi mạng lưới cung ứng tinh quặng từ bên ngoài tiếp tục được mở rộng để tối ưu công suất nhà máy.

Hệ thống thiết bị hiện đại, vận hành tự động và được kiểm soát chính xác giúp tạo ra các sản phẩm vonfram tinh khiết.

Đồng thời, MSR mở rộng chính nền tảng tạo giá trị trong tương lai. Doanh nghiệp đã công bố kế hoạch bổ sung tiềm năng khoảng 115 triệu tấn tài nguyên tại Núi Pháo mở rộng và Núi Chiếm, đủ khả năng kéo dài tuổi thọ mỏ thêm 20-30 năm nếu được phê duyệt. Quan hệ hợp tác với GB Innovation cũng hỗ trợ kế hoạch nâng công suất sản xuất oxit vonfram lên hơn 8.000 tấn WO3 mỗi năm vào năm 2027.

Bước đi này cho thấy lợi nhuận hiện tại không chỉ phản ánh chu kỳ giá, mà còn phản ánh năng lực khai thác, chế biến và mở rộng nền tảng vật liệu chiến lược mà MSR đã tích lũy nhiều năm.

Từ doanh nghiệp cần vốn đến nền tảng tạo dòng tiền

Trước đây, MSR được nhìn nhận là doanh nghiệp cần nhiều vốn để đầu tư mở rộng khai thác và chế biến. Đến nay, doanh nghiệp từng bước trở thành động lực tạo lợi nhuận và dòng tiền cho Tập đoàn.

Tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA đã giảm xuống 2,1 lần vào cuối quý II/2026 và ban điều hành kỳ vọng giảm xuống khoảng 1,7 lần vào cuối năm, nhanh hơn mục tiêu đặt ra. Nếu điều kiện thị trường tiếp tục thuận lợi, MSR hướng đến trạng thái tiền mặt ròng trong giai đoạn 2027-2028, mở ra khả năng chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tương lai.

Nhà máy công nghệ cao Masan High-Tech materials.

Song song quá trình giảm đòn bẩy, công ty cũng chuẩn bị chuyển niêm yết sang HOSE nhằm mở rộng tệp nhà đầu tư và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu. Đối với Tập đoàn Masan, MSR không còn chỉ là tài sản khai khoáng, mà đang trở thành nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu, đóng góp lợi nhuận bằng ngoại tệ, tạo dòng tiền để hỗ trợ quá trình giảm đòn bẩy của tập đoàn và từng bước gia tăng giá trị cho cổ đông.