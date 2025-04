13 phút giáp mặt kẻ buôn ma túy Bùi Đình Khánh của tài xế taxi

Tài xế Q. cho biết Bùi Đình Khánh lên xe và liên tục hối thúc anh đi nhanh, đối tượng này cũng liên tục ngó ngang, ngó dọc trên suốt quãng đường đi.

Ngày 18/4, Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã khi tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại TP Hạ Long.

Khu vực đối tượng Bùi Đình Khánh bắt taxi gần bệnh viện Sản Nhi. Ảnh: Đ.H.

Vào tối hôm qua, Khánh tham gia đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cầm đầu. Khi bị cảnh sát truy bắt, Khánh cùng đồng bọn chống trả, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình bỏ trốn, Khánh sử dụng nhiều cách thức để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Trong đó, Khánh có hơn 10 phút đi taxi đi từ TP Hạ Long rồi xuống xe ở TX Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).

Anh T.V.Q. (37 tuổi, tài xế taxi khu vực Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh) là người cầm lái chiếc taxi chở Bùi Đình Khánh với cung đường nêu trên. Trả lời VietNamNet, anh Q. cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện mình từng chở đối tượng Khánh sau kẻ này mới gây án xong.

Theo lời kể của anh Q., khoảng 21h13 tối qua (17/4), anh đang ngồi trong xe tại khu vực Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh để chờ khách. Lúc này, một người đàn ông đập cửa rồi sau đó bước lên xe. Theo mô tả của tài xế Q. thời điểm Khánh lên xe trời rất tối nên không nhìn rõ mặt khách.

Sau khi nhận chở Khánh, tài xế Q. quay đầu xe sang làn đường đối diện để đi trên quốc lộ 18 hướng Hạ Long - Uông Bí. Với tuyến đường hơn 10km, anh Q. di điều khiển xe qua trạm thu phí Đại Yên rồi tiến vào địa phận TX Quảng Yên.

Quãng đường này, tài xế Q. cho biết đã đi khoảng 13 phút kể từ khi đối tượng Bùi Đình Khánh bước lên xe.

"Khi đến phường Minh Thành, TX Quảng Yên, Khánh yêu cầu dừng xe ngay lề đường với lý do chờ người nhà đến đón", tài xế Q. chia sẻ.

Chia sẻ về quãng thời gian 13 phút giáp mặt Bùi Đình Khánh, anh Q. cho biết khi ngồi trên xe, Khánh có nhiều biểu hiện bất thường như liên tục hối thúc đi nhanh, mắt ngó ngang, ngó dọc trong suốt quãng đường. Theo anh Q. đối tượng Khánh khi lên xe không chỉ hỏi về cước xe taxi và yêu cầu xe dừng lại rồi thanh toán. Ngoài ra, Khánh không chỉ im lặng.

Sau khi trả khách và quay trở về nhà, anh Q. mới nhận ra đã chở tội phạm đang bị truy nã. Sau đó, tài xế Q. đã làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh để cung cấp các thông tin liên quan.

Đối tượng Bùi Đình Khánh (góc phải) và nơi ở tại TP Hạ Long.

'Vỏ bọc' của Bùi Đình Khánh qua lời kể hàng xóm

Sau khi Khánh bị truy nã đặc biệt, sáng 18/4, PV ghi nhận tại khu vực nhà của Khánh (ở khu 1, phường Giếng Đáy) cho thấy, ở đây nhiều người dân và lực lượng tổ dân phố có mặt, bàn tán về đối tượng đang bị truy nã. Nhà của Khánh không có người ở, bên trong sân có một chiếc xe máy.

Chia sẻ với PV, hàng xóm của Khánh cho biết, trước khi bị công an truy nã, Bùi Đình Khánh sống với mẹ. Khánh từng có thời gian đi làm nhà hàng ở phường Bãi Cháy. Sau bão số 3 năm 2024, hàng xóm thấy Khánh chỉ ở nhà và không rõ làm việc gì cụ thể. Khi được hỏi, Khánh nói làm nghề tự do.

Nhiều người sống gần nhà Khánh đều bất ngờ trước thông tin đối tượng này tham gia vào đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy quy mô rất lớn. Trái lại, thường ngày, Khánh đã tạo ra một vỏ bọc là người ngoan ngoãn, lễ phép...

Trao đổi với PV, đại diện tổ dân phố khu 1 cho biết trước đây, Khánh cũng thường xuyên cùng một số người bạn hay phá phách. Khoảng vài tháng gần đây, đối tượng này xây dựng hình ảnh là người ngoan ngoãn, lễ phép, thường xuyên có mặt ở nhà và thỉnh thoảng ra ngoài đi chơi buổi tối.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, tối 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh truy bắt nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm. Trong quá trình này, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) đã trúng đạn, hy sinh. Lực lượng công an đã bắt giữ được một số đối tượng, thu giữ gồm 16 bánh heroin, hai khẩu súng quân dụng, một quả lựu đạn, 3 xe ôtô cùng nhiều vật chứng liên quan.