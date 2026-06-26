'125 tỷ USD' mắc kẹt tại Hormuz

Theo dữ liệu mới công bố từ tập đoàn bảo hiểm Allianz, việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đã khiến hơn 1.200 tàu vận tải mang theo lượng hàng hóa trị giá 125 tỷ USD bị mắc kẹt.

Tàu thuyền bắt đầu lưu thông qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây. Ảnh: Reuters.

Mặc dù các tàu thuyền đã bắt đầu chậm rãi di chuyển trở lại qua eo biển Hormuz, báo cáo của Allianz xuất bản mới đây là tài liệu đầu tiên định giá chính xác khối tài sản và hàng hóa của ngành vận tải biển bị kẹt hơn 100 ngày qua tại vùng Vịnh, sau khi căng thẳng leo thang ở khu vực từ cuối tháng 2, theo Financial Times.

Cơ quan này nhận định việc đóng cửa eo biển chưa từng có tiền lệ này đang dấy lên những lo ngại về tương lai của ngành hàng hải quốc tế.

Ông Justus Heinrich - người đứng đầu bộ phận bảo hiểm hàng hải tại Allianz - chia sẻ rằng cuộc khủng hoảng đã thay đổi cách nhìn nhận của các nhà bảo hiểm về rủi ro tại những eo biển huyết mạch.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đã luôn thảo luận về các kịch bản thảm họa thực tế, và giờ đây chúng tôi đang đối mặt với một thảm họa bằng xương bằng thịt như thế này. Tôi nghĩ điều này làm thay đổi nhận thức về rủi ro vận hành thực tế của toàn bộ chúng tôi".

Kịch bản "bình thường mới" hậu khủng hoảng

Trước khi xung đột nổ ra, trung bình mỗi ngày có khoảng 135 tàu thuyền cùng 1/5 lượng dầu khí thế giới lưu thông qua eo biển Hormuz. Việc đóng cửa tuyến đường này đã gây ra những xáo trộn trên diện rộng đối với thị trường năng lượng, đẩy giá dầu thô vượt mốc 100 USD /thùng.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), hơn 40 con tàu đã bị trúng tên lửa và 14 thủy thủ đã thiệt mạng, trong đó phần lớn phương tiện chịu ảnh hưởng là tàu chở dầu.

Thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran đã củng cố niềm tin cho các hãng vận tải, giúp lưu lượng giao thông tăng đáng kể từ tuần trước. Số liệu từ Lloyd's List Intelligence cho thấy số tàu rời khỏi vùng Vịnh đã tăng lên 69 chiếc trong tuần tính đến ngày 21/6, cao hơn nhiều so với con số 24 của tuần trước đó, đánh dấu mức giao dịch hàng tuần cao nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Dù dòng tàu đang dần quay trở lại, các doanh nghiệp logistics xác định các tuyến đường thay thế qua các cảng hướng ra Vịnh Oman, Biển Đỏ hoặc vận tải đường bộ sẽ trở thành một phần cố định trong tương lai.

Nhiều giám đốc điều hành hàng hải tiết lộ sẽ đầu tư nhiều hơn vào các lộ trình phụ trợ này sau khi Iran chứng minh được năng lực kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz.

Áp lực lâu dài cho chuỗi cung ứng

Ông Michael Aldwell - Phó chủ tịch điều hành logistics đường biển tại Kuehne, Nagel - đơn vị giao nhận vận tải lớn nhất thế giới tính theo sản lượng, ước tính đang có khoảng 300.000 container tiêu chuẩn (TEU) bị kẹt lại vùng Vịnh, khiến các tuyến đường bộ ra vào khu vực lâm vào tình trạng quá tải.

Do Trung Đông không xuất khẩu nhiều hàng hóa dễ hư hỏng, phần lớn số hàng này vẫn nằm trên tàu hoặc được dỡ xuống các cảng địa phương.

Hàng hoá tồn đọng tiếp tục là một vấn đề nan giải đối với các công ty vận tải biển. Ảnh: Reuters.

Ông Rahul Khanna - người đứng đầu bộ phận tư vấn rủi ro hàng hải tại Allianz - cho biết công ty đã tiếp nhận các yêu cầu bồi thường liên quan đến tổn thất và hư hại của những con tàu bị trúng máy bay không người lái hoặc tên lửa, đồng thời dự kiến có thêm các khiếu nại về các lô hàng dược phẩm hoặc thực phẩm đông lạnh bị hỏng do lưu kho quá lâu.

Bên cạnh tổn thất vật chất, báo cáo cũng cảnh báo về số phận của 20.000 thủy thủ đang mắc kẹt trên các tàu ở vùng Vịnh. Tình trạng chủ tàu bỏ rơi người lao động, bao gồm quỵt lương hoặc cắt nguồn nhu yếu phẩm, đã tăng liên tiếp trong 6 năm với mức kỷ lục hơn 6.000 trường hợp.

Allianz nhận định ngành vận tải biển sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giữ chân và tuyển dụng nhân sự giữa bối cảnh nhu cầu về lao động lành nghề tăng cao do quá trình tự động hóa và chuyển đổi xanh, đe dọa đến tính ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.