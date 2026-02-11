1.041 người vào danh sách ứng cử ĐBQH khóa XVI

Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tổng số người được đưa vào danh sách ứng cử ĐBQH khóa XVI là 1.041 người, trong đó có 95 người ngoài Đảng, 23 người tự ứng cử.

Ngày 10/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam có báo cáo Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: QV.

Theo báo cáo, từ ngày 02/02 đến hết ngày 03/02 , Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhìn chung, hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI ở cả Trung ương và địa phương và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đúng thời gian theo quy định; thể hiện sự thống nhất cao trong việc thảo luận, lựa chọn, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Ở Trung ương, ngày 2/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương đã giới thiệu được 217 đại biểu.

Trên cơ sở tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến, ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, hội nghị đã biểu quyết để lập danh sách sơ bộ người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Kết quả biểu quyết, 100% đại biểu tham dự nhất trí lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Về cơ cấu người được giới thiệu, ở các cơ quan Đảng: 10 người, tỉ lệ 4,60%; Cơ quan Chủ tịch nước: 2 người, tỉ lệ 0,92%; Các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 145 người, tỉ lệ 66,82%; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15 người, tỉ lệ 6,91%; Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng): 14 người, tỉ lệ 6,45%; Bộ Công an (bao gồm cả Bộ trưởng): 03 người, tỉ lệ 1,38%; Tòa án nhân dân tối cao: 01 người, tỷ lệ 0,46%; Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 01 người tỷ lệ 0,46%; Kiểm toán nhà nước: 01 người, tỉ lệ % 0,46%; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 25 người, tỉ lệ 11,52%.

Trong số 217 người được giới thiệu ứng cử có: Phụ nữ: 51 người (tỉ lệ 23,5%); dân tộc thiểu số: 21 người (tỉ lệ 9,68%); tái cử: 138 người (tỷ lệ 63,59%). Người ứng cử là người ngoài Đảng: 05 người (2,30%).

Theo báo cáo, các địa phương đã lập danh sách sơ bộ được 824 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI. Về cơ cấu kết hợp trong tổng số 824 người ứng cử do địa phương giới thiệu: Người ứng cử là phụ nữ: có 420 người, tỉ lệ 50,97%. Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ phụ nữ ứng cử cao như: Thái Nguyên, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa.

Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: có 208 người (tỉ lệ 25,24%). Người ứng cử là người ngoài Đảng: có 90 người (tỉ lệ 10,92%). Số lượng tái cử là 111 người (22,2%). Một số tỉnh, thành phố có tỉ lệ người tái cử cao như Cần Thơ, Gia Lai, Lai Châu, Tây Ninh. Về người tự ứng cử: Có 23 người (tỉ lệ 2,79%).

Như vậy, kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tính chung ở cả Trung ương và địa phương, tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ là 1.041 người (gồm 217 người ở Trung ương và 824 người ở địa phương), đạt tỉ lệ 2,08 người ứng cử trên 01 đại biểu được bầu, đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo đúng định hướng về cơ cấu, thành phần.

Cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau: Người ứng cử là phụ nữ: 471 người, tỉ lệ 45,24%; Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 228 người, tỉ lệ 21,90%; Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 229 người, tỉ lệ 21,99%; Người ứng cử là người ngoài Đảng: 95 người, tỉ lệ 9,12%; Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử: 145 người, tỉ lệ 29%;

Theo báo cáo, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần hai là 5.078 người, giảm 34 người so với dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đạt tỷ lệ bình quân là 1,98 lần trên số đại biểu được bầu.