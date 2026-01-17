Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
10.000 người tìm tên Đình Bắc lúc nửa đêm

  • Thứ bảy, 17/1/2026 01:23 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Đình Bắc nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ trong nước nhờ màn trình diễn xuất sắc ở trận gặp UAE và xuyên suốt giải U23 châu Á.

Đình Bắc và Khuất Văn Khang trong màu áo tuyển Việt Nam.

Ngôi sao mang áo số 7 thi đấu chói sáng với một bàn thắng và một kiến tạo trong trận tứ kết gặp UAE. Ngay khi lập công, Đình Bắc trở thành cái tên nóng nhất trên Internet tại Việt Nam. Dữ liệu Google Trends cho thấy tên cầu thủ này được tìm kiếm hơn 10.000 lượt vào lúc 0h ngày 17/1. Anh được đặc biệt quan tâm khi đánh đầu ngược, ghi bàn vào lưới đội bóng Tây Á.

Thực tế, Đình Bắc không phải cái tên mới nổi. Nền tảng tìm kiếm cho thấy anh được quan tâm từ khi được gọi lên tuyển dưới thời HLV Troussier. Tuy nhiên Google thể hiện đây là lần đầu cầu thủ mang áo số 7 nhận được sự quan tâm lớn như vậy. Trước đó, màn trình diễn xuất sắc ở SEA Games 33, mang về tấm HCV cho đội tuyển Việt Nam cũng giúp cầu thủ này trở nên nổi tiếng.

Google Trends cũng cho thấy người hâm mộ còn tò mò nhiều thông tin khác về tiền đạo đang khoác áo CAHN. “Đình Bắc bao nhiêu tuổi”, “Đình Bắc quê ở đâu”... cũng là cụm từ tìm kiếm tăng đột biến trong ngày 16/1.

Dinh Bac anh 1

Lượng tìm kiếm về Đình Bắc tăng đột biến trong lúc trận đấu với UAE diễn ra. Ảnh: Google.

Ngoài ra, ngay trong lúc trận tứ kết giải U23 châu Á giữa Việt Nam và UAE diễn ra, người hâm mộ trong nước lại dành sự quan tâm đặc biệt cho Junior Ndiaye, chân sút nổi bật của đội bạn.

Công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới cho thấy lượng truy vấn tên Junior Ndiaye tăng đến 2.000% trong thời gian ngắn, chủ yếu sau khi anh ghi bàn vào lưới Việt Nam vào phút 42 của hiệp 1. Ndiaye tận dụng pha đánh đầu dội xà của đồng đội để đưa bóng vào lưới của Trần Trung Kiên.

Tuy nhiên, tình huống trớ trêu xảy ra khi Google trả về kết quả là hình ảnh của Desire Doue khi ăn mừng chức vô địch cúp C1 trong màu áo PSG.

Về kết quả trận đấu, Việt Nam và UAE rượt đuổi tỷ số căng thẳng. Sau 90 phút chính thức, hai đội hòa 2-2, phải đưa nhau vào hiệp phụ cân não. Dù thể lực đã sa sút, U23 Việt Nam vẫn triển khai một đợt tấn công đầy ấn tượng ở phút 102. Bóng lần lượt qua chân Đình Bắc, Nhật Minh rồi được Minh Phúc đưa vào lưới U23 UAE bằng một cú sút hiểm hóc vào góc xa, ấn định thắng lợi 3-2.

