100% sách thuộc Chương trình sách khoa học, công nghệ có ebook từ 2027

Từ năm 2027, mỗi đầu sách in thuộc Chương trình sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 sẽ có phiên bản điện tử.

Những đầu sách phù hợp còn được phát triển thành sách nói hoặc sách đa phương tiện.

Đây là một trong những nhiệm vụ của Chương trình ban hành theo Quyết định số 4226/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo lộ trình, năm 2026 là năm chuẩn bị, hoạt động xuất bản được triển khai từ năm 2027 đến năm 2030.

Ảnh minh họa.

Toàn bộ sách in thuộc Chương trình sẽ được xuất bản dưới dạng sách điện tử thông thường. Với sách nói và sách đa phương tiện, Chương trình ưu tiên lựa chọn các đầu sách phổ biến kiến thức, sổ tay, cẩm nang và tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng. Hình thức xuất bản được lựa chọn theo đặc điểm nội dung và nhu cầu của từng nhóm bạn đọc.

Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông chủ trì tổ chức xuất bản và phát hành. Sách điện tử sẽ được đăng tải trên các nền tảng của Nhà xuất bản, nền tảng của Chương trình hoặc các nền tảng liên kết đáp ứng quy định về xuất bản. Qua các kênh này, bạn đọc có thêm cách tiếp cận sách khoa học và công nghệ để phục vụ học tập, nghiên cứu và tra cứu trong công việc.