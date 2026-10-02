Giải thưởng Sách KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sau vòng Sơ khảo, 10 xuất bản phẩm tiêu biểu, từ 329 tác phẩm tham dự đã được lựa chọn vào vòng Chung khảo Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.

Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026 tiến hành đánh giá, lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu.

Lan tỏa tri thức khoa học, công nghệ

Giải thưởng được phát động từ ngày 1/4/2026, trong khuôn khổ Chương trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án tổ chức “Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số” được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1884/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2026.

Theo ông Trần Chí Đạt, Phó Trưởng ban Thường trực Giải thưởng, chương trình nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tổ chức có xuất bản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khuyến khích sáng tác, biên soạn, xuất bản các tác phẩm có chất lượng, phục vụ nghiên cứu, đào tạo, quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Giải thưởng đồng thời góp phần nâng cao chất lượng xuất bản sách khoa học - công nghệ, tăng cường truyền thông khoa học, lan tỏa tri thức, tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy văn hóa đọc, học tập suốt đời và xây dựng hệ sinh thái tri thức số.

Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý cùng những người có kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế, y tế, quốc phòng, báo chí và xuất bản. Việc đánh giá được thực hiện trên nhiều phương diện, từ giá trị khoa học, chiều sâu học thuật đến tính thực tiễn, khả năng ứng dụng và sức lan tỏa của tác phẩm.

Tại phiên họp Chung khảo, GS.TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng, đề nghị các thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm khách quan, chính xác, lựa chọn những tác phẩm thực sự có giá trị để tôn vinh.

Các tác phẩm được lựa chọn vào vòng Chung khảo Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026.

Đa dạng lĩnh vực, bám sát thực tiễn

Trong 10 xuất bản phẩm vào vòng Chung khảo, các nhóm nội dung khá đa dạng, phản ánh nhiều vấn đề khoa học, công nghệ và thực tiễn phát triển đang được quan tâm.

Ở lĩnh vực khoa học và công nghệ, các tác phẩm đề cập đến bảo tồn đa dạng sinh học, năng lượng hạt nhân và phát triển lực lượng sản xuất trong kỷ nguyên số. Nhóm sách về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung vào năng lực số, AI và mối quan hệ giữa con người với công nghệ, qua đó đặt ra những vấn đề về khả năng thích ứng, làm chủ và sử dụng công nghệ hiệu quả.

Trong lĩnh vực y tế, các tác phẩm cung cấp kiến thức về sử dụng kháng sinh và cấp cứu ngoại viện. Các công trình về kinh tế, quy hoạch, văn hóa và lịch sử mở rộng phạm vi tới những vấn đề như phát triển đô thị, lợi ích chung và quá trình hình thành, phát triển chữ quốc ngữ.

Đáng chú ý, sách điện tử cũng góp mặt trong vòng Chung khảo. Đây là dấu hiệu cho thấy xuất bản sách khoa học đang có sự chuyển động cùng quá trình chuyển đổi số, mở rộng phương thức đưa tri thức đến độc giả.

Các xuất bản phẩm vào vòng Chung khảo không chỉ đa dạng về lĩnh vực mà còn hướng tới những vấn đề thiết thực đối với nghiên cứu, đào tạo, quản lý và đời sống xã hội. Đây là cơ sở để Hội đồng tiếp tục đánh giá, lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị khoa học và thực tiễn để tôn vinh tại Giải thưởng năm 2026.