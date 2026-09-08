'Almanach những nền văn minh thế giới' lập kỷ lục

Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập hôm 6/9, Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học - Công nghệ (CTCS) nhận bằng xác lập kỷ lục cho "Almanach những nền văn minh thế giới".

TS Nguyễn Hoàng Điệp, Tổng Giám đốc CTCS, nhận Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho công trình “Almanach những nền văn minh thế giới”.

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học - Công nghệ (CTCS), trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, đối tác cùng các thế hệ cán bộ, cộng tác viên đã đồng hành với Trung tâm trong suốt chặng đường hai thập niên đã tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc CTCS, đã điểm lại chặng đường hình thành và phát triển của Trung tâm từ những ngày đầu hoạt động còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực và nhân sự, song vẫn kiên định với định hướng được xác lập ngay từ khi thành lập.

TS Nguyễn Hoàng Điệp phát biểu tại lễ kỷ niệm.

CTCS được thành lập năm 2006, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm có chức năng tổ chức dịch thuật, tuyển dịch các tác phẩm văn hóa, khoa học - công nghệ của Việt Nam ra tiếng nước ngoài; đồng thời tuyển chọn, dịch các tác phẩm có giá trị của thế giới sang tiếng Việt. Trung tâm cũng thực hiện nghiên cứu, đào tạo và các dịch vụ văn hóa, khoa học - công nghệ, trong đó có môi giới bản quyền.

Sau 20 năm, từ một đơn vị có quy mô nhân sự khiêm tốn, CTCS đã từng bước xây dựng đội ngũ chuyên môn và triển khai nhiều hoạt động xuất bản, nghiên cứu, hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng và dịch vụ khoa học - công nghệ. Trong quá trình hoạt động, Trung tâm đã xuất bản nhiều đầu sách, với hàng triệu bản được phát hành, đồng thời hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước và tổ chức chủ quản.

Một trong những dấu ấn nổi bật của CTCS là các công trình về Thăng Long - Hà Nội. Đặc biệt, Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long được các đại biểu tại buổi lễ nhắc tới như một công trình có quy mô đặc biệt lớn, quy tụ hơn 1.200 tác giả, dịch giả và các nhà nghiên cứu, tập hợp nguồn tư liệu trải dài qua hàng nghìn năm lịch sử.

Để thực hiện công trình, các nhóm nghiên cứu đã dành nhiều năm sưu tầm, khai thác tư liệu tại các thư viện, trung tâm lưu trữ trong và ngoài nước. Khối lượng tư liệu lớn được hệ thống hóa, biên soạn và trình bày trong bộ sách với nhiều hình ảnh, bản đồ, tư liệu về kiến trúc, lịch sử, văn hóa và đời sống của Thăng Long - Hà Nội.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, đánh giá công trình này là một trong những dấu ấn quan trọng trong quá trình nghiên cứu, tổng hợp và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Cùng với Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long, CTCS còn tham gia nhiều công trình về văn hóa và tri thức. Trong danh mục hoạt động của Trung tâm có bộ bách khoa thư nổi tiếng Almanach những nền văn minh thế giới, bách khoa thư Almanach về mẹ và phái đẹp, bộ sách về địa danh và nhân vật lịch sử...

Đáng chú ý, Trung tâm còn phối hợp với các đơn vị xuất bản, giáo dục thực hiện bộ lịch nghệ thuật Truyện Kiều 9 năm (2018-2026). Bộ lịch gồm 27 bức tranh được tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm của các họa sĩ, tái hiện cuộc đời và số phận nàng Kiều dựa trên kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du. Mỗi bức tranh được minh họa bằng những câu thơ trong “Truyện Kiều”, qua đó đưa tác phẩm văn học kinh điển đến gần hơn với công chúng dưới hình thức trực quan.

Almanach những nền văn minh thế giới.

Trong 20 năm hoạt động, CTCS đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm và hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa, khoa học và công nghệ.

Nhìn lại chặng đường 20 năm, các đại biểu cho rằng giá trị của CTCS không chỉ nằm ở số lượng ấn phẩm đã xuất bản mà còn ở nỗ lực tập hợp đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ để tạo nên những công trình có giá trị lâu dài.