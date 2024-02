10 trường đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng thế giới

10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng Webometrics năm 2024, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội có vị trí cao nhất.

Theo kết quả xếp hạng Webometrics của năm 2024 do Phòng Thí nghiệm Cybermetrics Labs thuộc Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha vừa công bố, trong kỳ xếp hạng lần này, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam và gia tăng vị trí trong bảng xếp hạng thế giới (từ vị trí 671 lên vị trí 649) và xếp ở vị trí thứ 11 Đông Nam Á - tăng một bậc so với kỳ trước, xếp ở vị trí 140 châu Á - tăng 27 bậc so với kỳ trước.

Top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng Webometrics năm 2024 gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng (vị trí 1.054); Đại học Duy Tân (vị trí 1.115);

Đại học Nguyễn Tất Thành (vị trí 1.189); Đại học Bách khoa Hà Nội (vị trí 1.312); Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM (vị trí 1.550);

Đại học Kinh tế TP.HCM (vị trí 1712), Đại học Đà Nẵng (vị trí 2.057), Đại học Cần Thơ (vị trí 2.068), Đại học Công nghiệp TP.HCM (vị trí 2.092).

Vị trí top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng.

Webometrics là bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Trong kỳ xếp hạng này, Webometrics vẫn duy trì phương pháp xếp hạng như ở kỳ tháng 1/2021.

Cụ thể, tiêu chí "Presence" (Lượng tài nguyên số hóa) đã được loại bỏ trong phương pháp xếp hạng, tiêu chí Visibility (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí Excellence (Sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí Transperency (Độ mở học thuật) có trọng số 10% - trong đó, tiêu chí Transperency (Độ mở học thuật) đã tiếp tục mở rộng số hồ sơ nhà khoa học được xem xét và đánh giá trên cơ sở dữ liệu Google Scholar lên tới 290 hồ sơ (top 21-310).

Cũng trong kỳ xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội lọt top 500 thế giới ở tiêu chí Impact - đã cho thấy mức độ lan tỏa mạnh mẽ, bền vững về nguồn tài nguyên số và uy tín học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội tới cộng đồng giáo dục cũng như toàn xã hội.

Trong năm 2023, chất lượng đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục được xã hội đánh giá cao. Theo xếp hạng của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới như tạp chí Times Higher Education và QS, Đại học Quốc gia Hà Nội liên tục là đại học tốt nhất Việt Nam, trong nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới. Đại học Quốc gia Hà Nội giữ vững xu hướng gia tăng lĩnh vực được xếp hạng và tăng điểm ở tiêu chí uy tín học thuật và tuyển dụng.