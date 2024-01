Sư phạm Hà Nội cùng 65 đại học khác công bố thông tin tuyển sinh 2024

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 66 đại học đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2024. Nhiều trường thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh, mở thêm ngành.

Nhiều trường đại học đã có thông tin tuyển sinh 2024. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 27/1, Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết năm 2024, trường dự kiến tuyển khoảng 4.400 sinh viên bằng 5 phương thức.

Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức này cần đạt hạnh kiểm khá ở 3 năm THPT trở lên.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng các thí sinh là học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi; học sinh các trường THPT chuyên (hoặc các trường THPT trực thuộc Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP.HCM), học sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế (gọi tắt là diện XTT2). Thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 1 nguyện vọng xét tuyển thẳng diện XTT2.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng cách này cần có hạnh kiểm khá và điểm trung bình 5 học kỳ (trừ kỳ 2 lớp 12) 6,5 trở lên.

Phương thức 3: Xét học bạ THPT theo các môn trong tổ hợp xét tuyển ở mỗi ngành. Đối với các ngành đào tạo giáo viên, thí sinh phải có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi ở tất cả kỳ học, riêng ngành Sư phạm Công nghệ chỉ cần lớp 12 học lực giỏi. Đối với các ngành ngoài sư phạm, điều kiện là học lực và hạnh kiểm khá.

Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp điểm thi năng khiếu với điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp hoặc thi đánh giá năng lực do trường tổ chức.

Phương thức này áp dụng với thí sinh thi vào ngành Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục mầm non và Giáo dục mầm non - Sư phạm tiếng Anh. Điều kiện chung là thí sinh có hạnh kiểm các kỳ đạt khá trở lên.

Phương thức 5: Xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc Sư phạm TP.HCM tổ chức, kết hợp với học bạ hoặc điểm thi năng khiếu (với ngành Giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm non - Sư phạm tiếng Anh).

Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng cách này cần có hạnh kiểm khá và điểm trung bình 5 học kỳ (trừ kỳ 2 lớp 12) 6,5 trở lên.

Năm 2024, Đại học Công thương TP.HCM tuyển 7.000 sinh viên cho 34 ngành học, tăng 2.000 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh.

Nhà trường xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT hiện hành; ưu tiên xét tuyển theo đề án tuyển sinh của trường (5% chỉ tiêu).

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (60% chỉ tiêu), nếu có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, ai có điểm thi môn Toán (hoặc môn Ngữ văn đối với tổ hợp D15) cao hơn sẽ trúng tuyển. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc, tiêu chí phụ là điểm môn Tiếng Anh.

Với xét tuyển học bạ (30% chỉ tiêu), nhà trường xét kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12. Thí sinh cần tốt nghiệp THPT; tổng điểm ba môn xét tuyển từ 20 trở lên.

Ngoài ra, nhà trường xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức (5% chỉ tiêu) với những thí sinh đạt từ 700/1.200 điểm trở lên nếu đăng ký các ngành Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Marketing; 650 điểm với các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh doanh quốc tế, Kế toán. Các ngành còn lại lấy từ 600 điểm.

Năm nay, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ ổn định 6 phương thức xét tuyển, gồm:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT;

Ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM;

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Xét tuyển dựa trên kết quả của chương trình đào tạo THPT quốc tế, áp dụng cho thí sinh người Việt Nam học trường nước ngoài tại Việt Nam hay tại nước ngoài.

Xét tuyển dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập bậc THPT áp dụng cho thí sinh người Việt Nam.

Nhà trường cũng thông báo tuyển sinh 2 ngành mới là Thiết kế vi mạch và Khoa học công nghệ bán dẫn.

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2024 của các trường đại học khác cụ thể như sau (click vào tên trường để xem):