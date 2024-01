Thủ khoa đánh giá tư duy Bách khoa Hà Nội đợt 2 đạt 91,55/100 điểm

Sáng 29/1, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phổ điểm thi đánh giá tư duy năm 2024 đợt 2. Điểm thi cao nhất đợt này là 91,55/100.

Đợt 2 của kỳ thi diễn ra hôm 20/1 với 5.040 thí sinh, tổ chức tại 19 địa điểm (Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng).

Thống kê cho thấy điểm cao nhất đợt này là 91,55/100, thấp hơn người đạt cao nhất ở đợt thi đầu 4,3 điểm. Đây cũng là thí sinh duy nhất đạt trên 90 điểm ở đợt thi này (đợt 1 có 3 thí sinh đạt trên 90 điểm).

Ngoài ra, 16 thí sinh đạt trên 80 điểm. 85 thí sinh đạt tối đa điểm Đọc hiểu (20/20 điểm), chiếm 1,69% tổng số thí sinh dự thi.

Tỷ lệ thí sinh đạt trên 70 điểm khoảng 5,71%, đạt trên 60 điểm chiếm 34,2% tổng số thí sinh dự thi.

Nhà trường cũng thông tin điểm trung bình đợt 2 là 57,02/100, trung vị tại 56,8/100. So với đợt 1, điểm trung bình đợt 2 đã tăng 4,54 điểm.

Phổ điểm thi Đánh giá tư duy năm 2024 đợt 2. Ảnh: HUST.

"Nhìn chung, các thống kê điểm đợt 2 cao hơn so với đợt thi thứ nhất do các thí sinh đã có sự chuẩn bị tốt hơn. Nhiều thí sinh đã cải thiện được điểm thi của mình so với lần thi thứ nhất", Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin.

Đặc biệt, đợt 2 có 59 thí sinh là các học sinh lớp 10 và lớp 11. Trong số các em này, 57,62% đạt kết quả từ 50 điểm trở lên, cao nhất là 66,34/100 điểm.

Những thí sinh này sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi, có thời hạn trong 2 năm và có thể sử dụng điểm số để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học chấp nhận kết quả này.

Năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức 6 đợt thi đánh giá tư duy để lấy kết quả xét tuyển đại học 2024, gấp đôi đợt thi của năm 2023.

Hiện, nhà trường đã tổ chức 2 đợt thi đầu tiên. Bốn đợt thi còn lại sẽ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6. Lịch thi cụ thể như sau:

Đại học Bách khoa Hà Nội lưu ý thí sinh được chọn tối đa 5/6 đợt thi (thí sinh không được đăng ký đợt 5 và đợt 6 cùng lúc do 2 đợt thi cách nhau chỉ 1 tuần).

Cấu trúc của bài thi giữ ổn định như năm trước, gồm 3 phần: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu và Tư duy Khoa học. Trong đó, nội dung các phần thi không đi sâu vào kiểm tra kiến thức các môn học, mà tập trung vào đánh giá năng lực tư duy riêng biệt.

Đặc biệt, phần Tư duy Khoa học không còn tồn tại khái niệm tổ hợp môn học, phù hợp với nội dung của chương trình THPT mới.

Năm 2023, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội xét theo điểm thi đánh giá tư duy dao động 50,4-83,97 điểm. Hiện, hơn 30 trường đại học, học viện dùng kết quả kỳ thi này để xét tuyển.