10 triệu chứng tiền mãn kinh bất ngờ hơn cả bốc hỏa

Cơn bốc hỏa được coi là một trong những triệu chứng nổi tiếng nhất của thời kỳ tiền mãn kinh nhưng đó không phải là khó chịu duy nhất mà phụ nữ phải trải qua.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một số triệu chứng tiền mãn kinh phổ biến bất ngờ hơn cả bốc hỏa.

Một số triệu chứng tiền mãn kinh phổ biến không phải bốc hỏa

Tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp trước chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng của phụ nữ, thường xảy ra ở phụ nữ khoảng 45 tuổi và kéo dài trung bình 6 năm, các triệu chứng có thể bắt đầu sớm nhất từ những năm 30 tuổi và kéo dài đến cả thập kỷ.

Sự không đều của chu kỳ kinh nguyệt và sự dao động nồng độ hormone trong giai đoạn này thường gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, bao gồm bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm, rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm trạng và suy giảm nhận thức.

Cơn bốc hỏa có thể là một trong những triệu chứng nổi tiếng nhất của thời kỳ tiền mãn kinh nhưng đó không phải là thay đổi thể chất duy nhất mà nhiều phụ nữ trải qua.

Một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí Menopause khảo sát hơn 17.000 phụ nữ ở 158 quốc gia đã làm nổi bật sự không nhất quán giữa kiến thức về thời kỳ tiền mãn kinh và các triệu chứng thực tế mà phụ nữ trên toàn cầu gặp phải.

Những người tham gia từ 18 đến 34 tuổi được hỏi về kiến thức của họ về 26 triệu chứng được liệt kê, trong khi những người từ 35 tuổi trở lên được hỏi liệu họ có đang gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số đó hay không.

Mặc dù cơn bốc hỏa là triệu chứng được nhận biết rộng rãi nhất nhưng phụ nữ lại thường xuyên báo cáo về tình trạng mệt mỏi, kiệt sức về thể chất và tinh thần và dễ cáu gắt…

Trong số 12.680 người tham gia nhóm lớn tuổi, 21% đang trong giai đoạn tiền mãn kinh và trong số đó cho thấy 10 triệu chứng phổ biến hơn cả chứng bốc hỏa bao gồm:

Kiệt sức (95%)

Mệt mỏi (93%)

Tính tình cáu kỉnh (91%)

Vấn đề về giấc ngủ (89%)

Tâm trạng chán nản (88%)

Sương mù não (87%)

Các vấn đề về tiêu hóa (86%)

Lo lắng (85%)

Đau nhức khớp và cơ (80%)

Tăng cân (79%)

Giai đoạn tiền mãn kinh có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau.

Theo các tác giả nghiên cứu, kết quả cho thấy sự khác biệt giữa các triệu chứng mà phụ nữ mong đợi trong giai đoạn tiền mãn kinh và những gì họ thực sự phải đối mặt. Trước đây, các cuộc thảo luận về mãn kinh thường chỉ tập trung vào chứng bốc hỏa. Tuy nhiên, giai đoạn tiền mãn kinh ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể bao gồm cả não bộ, quá trình trao đổi chất, giấc ngủ và tâm trạng.

Khoảng cách về sự hiểu biết đó có những hậu quả thực tế. Khi mọi người không nhận ra các triệu chứng của mình có liên quan đến hormone, điều đó có thể dẫn đến sự nhầm lẫn và chậm trễ trong việc can thiệp điều trị.

Cách nhận biết và xử lý các triệu chứng tiền mãn kinh

Để nhận biết và xử lý hiệu quả các triệu chứng tiền mãn kinh "không điển hình", phụ nữ cần chủ động hiểu biết toàn diện về sự thay đổi nội tiết tố.

Thay vì đợi cơn bốc hỏa xuất hiện cần chú ý đến những thay đổi tinh vi nhưng dai dẳng ở các hệ cơ quan khác như: sức khỏe tâm thần, đau nhức khớp xương, rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi, tăng cân… Các chuyên gia y tế khuyên phụ nữ trong giai đoạn này cần tập trung ưu tiên giải quyết những vấn đề sức khỏe trước.

Tùy từng trường hợp cụ thể và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, bác sĩ có thể chỉ định can thiệp như dùng thuốc, bổ sung nội tiết tố… để cải thiện các triệu chứng khó chịu hoặc tư vấn tâm lý. Trong trường hợp có bệnh lý khác kèm theo cần phải đi khám chuyên khoa và điều trị thật tốt. Điều quan trọng nữa là cần chủ động sớm điều chỉnh lối sống, sinh hoạt và ăn uống lành mạnh.

Chế độ ăn nên tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và chất khoáng như: rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt; uống đủ nước; bổ sung thực phẩm giàu canxi và thực phẩm giàu phytoestrogen tự nhiên. Đồng thời hạn chế chất béo, đường và muối, các chất kích thích như rượu, bia, caffeine nếu căng thẳng, mất ngủ…

Thường xuyên tập thể dục với các bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe như: đi bộ, bơi, khiêu vũ, yoga… để duy trì sự dẻo dai của hệ xương cơ, tuần hoàn máu và nâng cao sức khỏe tinh thần.